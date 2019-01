Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A látszatcsillogás mögött rothadó világot, a perspektívátlanság meséjét vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház Kasimir és Karoline című előadásában. Ödön von Horváth a náci hatalomátvétel előtti pillanatokban játszódó darabja konkrét áthallások nélkül is áthallásos történet a feledni vágyó emberekről. Döntéshelyzetekről, emberi viszonyokról, udvari bolondságról is beszélgettünk a rendezővel.","shortLead":"A látszatcsillogás mögött rothadó világot, a perspektívátlanság meséjét vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház...","id":"20190115_Alfoldi_Robert_Hogy_ki_a_kiralyunk_az_tolunk_fugg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ed692c-e7e9-4572-95f5-489b0ddf500f","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Alfoldi_Robert_Hogy_ki_a_kiralyunk_az_tolunk_fugg","timestamp":"2019. január. 15. 14:30","title":"Alföldi Róbert: „Hogy ki a királyunk, az tőlünk függ”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b97c3c3-e736-41ef-9166-3798b47c3904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombatra országosan meghirdetett tiltakozás mellett szerdán Fehérváron is demonstrálnak.","shortLead":"A szombatra országosan meghirdetett tiltakozás mellett szerdán Fehérváron is demonstrálnak.","id":"20190116_Most_Szekesfehervaron_tuntetnek_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b97c3c3-e736-41ef-9166-3798b47c3904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeed1bd-7a14-4cb0-a39d-fdfebc6d5fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Most_Szekesfehervaron_tuntetnek_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 16. 18:01","title":"Most Székesfehérváron tüntetnek a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időpont még nem ismert, azt január 17-én jelentik be.","shortLead":"Az időpont még nem ismert, azt január 17-én jelentik be.","id":"20190115_Orszagos_sztrajkot_hirdet_a_kozszolgalati_dolgozok_szakszervezete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52616b4e-cd0b-4ac3-b114-5264c34e4c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Orszagos_sztrajkot_hirdet_a_kozszolgalati_dolgozok_szakszervezete","timestamp":"2019. január. 15. 15:34","title":"Országos sztrájkot hirdet a közszolgálati dolgozók szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9805fd3e-e018-4adc-9d77-e95900a9a150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitt mindent, ami mozdítható. ","shortLead":"Vitt mindent, ami mozdítható. ","id":"20190116_Nem_volt_valogatos_a_tolvaj_fukaszat_jelzotablat_es_biciklit_is_lopott_utobbihoz_sor_is_jart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9805fd3e-e018-4adc-9d77-e95900a9a150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316f2efe-80f0-4feb-8779-d26d371ae50f","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Nem_volt_valogatos_a_tolvaj_fukaszat_jelzotablat_es_biciklit_is_lopott_utobbihoz_sor_is_jart","timestamp":"2019. január. 16. 09:33","title":"Nem volt válogatós a tolvaj, fűkaszát, jelzőtáblát és biciklit is lopott, utóbbihoz sör is járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy autóbaleset után a rossz lábát műtötték meg egy férfinak a ceglédi kórházban. Az intézmény éveken át érdemi reakció nélkül hagyta a férfi kárigényét, míg kérdéseket nem kaptak az Indextől, ekkor hirtelen sikerült megállapodniuk.","shortLead":"Egy autóbaleset után a rossz lábát műtötték meg egy férfinak a ceglédi kórházban. Az intézmény éveken át érdemi reakció...","id":"20190115_Rossz_labat_mutottek_meg_csak_akkor_fizettek_karteritest_amikor_az_Index_rakerdezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd3c686-5933-4381-bb4b-55fda1a9e4f0","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Rossz_labat_mutottek_meg_csak_akkor_fizettek_karteritest_amikor_az_Index_rakerdezett","timestamp":"2019. január. 15. 10:09","title":"Rossz lábát műtötték meg, és csak akkor kapott kártérítést, amikor a médiához fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3707134-42da-403b-8bd2-ecfe6e5b6d08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Petr Cech a szezon végén befejezi profi labdarúgó-pályafutását.","shortLead":"Petr Cech a szezon végén befejezi profi labdarúgó-pályafutását.","id":"20190115_visszavonul_petr_cech","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3707134-42da-403b-8bd2-ecfe6e5b6d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d8b4e0-70f5-4697-9ba3-e4c30c9a923e","keywords":null,"link":"/sport/20190115_visszavonul_petr_cech","timestamp":"2019. január. 15. 13:47","title":"Visszavonul a csehek világklasszis kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit alsóház több mint kétszáz vokssal szavazta le a miniszterelnök javaslatát.","shortLead":"A brit alsóház több mint kétszáz vokssal szavazta le a miniszterelnök javaslatát.","id":"20190115_Sulyos_vereseget_szenvedett_Theresa_May_a_brit_parlamentben_kerdeses_mi_lesz_a_Brexittel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2d85b2-e276-4a09-b724-c19580bc0d42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Sulyos_vereseget_szenvedett_Theresa_May_a_brit_parlamentben_kerdeses_mi_lesz_a_Brexittel","timestamp":"2019. január. 15. 20:39","title":"Súlyos vereséget szenvedett Theresa May a brit parlamentben, kérdéses, mi lesz a Brexittel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH a törvényben meghatározott lehető legmagasabb bírságot szabta ki a társaságokra.","shortLead":"A GVH a törvényben meghatározott lehető legmagasabb bírságot szabta ki a társaságokra.","id":"20190116_Mozgaskorlatozottakat_atvero_cegekre_csapott_le_a_GVH","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04110727-dde7-4005-b78e-4342aec1c5be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Mozgaskorlatozottakat_atvero_cegekre_csapott_le_a_GVH","timestamp":"2019. január. 16. 11:02","title":"Mozgáskorlátozottakat átverő cégekre csapott le a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]