A Ford elnöke Jim Hackett szerdán, egy Detroitban tartott autóipari konferencián ismertette a vállalat stratégiai elképzeléseit az elkövetkező évekre.

Azt már korábban is világossá tették, hogy elsősorban az Egyesült Államokban kizárólag az SUV-kra és a crossoverekre összpontosítanak a jövőben és az olyan szedánok/kompaktok, mint a Focus és Fusion (Európában a Mondeo) gyártását az USA-ban nem folytatják tovább. Európában is radikális változások következhetnek hasonló szellemben, amelynek már kézzelfogható eredménye, hogy a C-Max biztosan megszűnik és esetleg a Galaxy és az S-Max is lekerülhet a palettáról.

e-Mustang

Ami a számukra hazai pályát illeti, 2020-ig összesen hét új vagy alaposan megújított modellt indítanak el. Az Explorer és a Lincoln Aviator két jól ismert modell megújult, ezen túlmenően visszatér a Ford Bronco, jön az új Kuga (Escape néven az USA-ban), egy kisebb testvére a robusztus Broncónak, valamint egy új, ismeretlen SUV a Lincolntól, amely a Ford luxusautó márkája.

Emellett lesz egy, a Ford Mustang által ihletett teljesen elektromos SUV is a piacon. A tervük az, hogy az amerikai modellválaszték 75 százalékát megújítják a következő 24 hónap alatt.

A Ford épp a napokban jelentette be azt is, hogy szövetségre lép a Volkswagennel és a két márka pickup-okat és furgonokat fog közösen fejleszteni. Ezenkívül, a két vállalat azt is vizsgálja, hogy az EV-k területén is folytatható-e együttműködés közöttük.

A Volkswagen nem az egyetlen külső fél, amellyel a Ford mostanság összeállt. Az indiai Mahindrával együtt egy kompakt SUV/crossovert fejlesztenek az indiai piac számára.

