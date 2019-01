Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc50eca8-0333-4f66-a7c1-06ba0f6d4b56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az Egyesült Államok és szövetséges kormányzatai által hangoztatott gyanú elég volt ahhoz, hogy az egyik legrangosabb felsőoktatási intézményként jegyzett Oxfordi Egyetem megszakítsa a kapcsolatát a Huawei-jel.","shortLead":"Már az Egyesült Államok és szövetséges kormányzatai által hangoztatott gyanú elég volt ahhoz, hogy az egyik...","id":"20190121_oxfordi_egyetem_huawei_tamogatas_osztondij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc50eca8-0333-4f66-a7c1-06ba0f6d4b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e14b4b-1bc2-4ea9-939b-dd0314723b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_oxfordi_egyetem_huawei_tamogatas_osztondij","timestamp":"2019. január. 21. 10:03","title":"Váratlan helyről kapott pofont a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87af493-740d-4335-b8c9-7f404b5e1edd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legolcsóbban valamivel 10 millió forint ellenében lehet a miénk a spanyol márka nagy SUV modellje.","shortLead":"Legolcsóbban valamivel 10 millió forint ellenében lehet a miénk a spanyol márka nagy SUV modellje.","id":"20190122_hazankban_a_seat_tarraco_bearaztak_a_7_szemelyes_uj_divatterepjarot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c87af493-740d-4335-b8c9-7f404b5e1edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21d5227-9b4d-4c4d-a8aa-8c7f6282aab7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_hazankban_a_seat_tarraco_bearaztak_a_7_szemelyes_uj_divatterepjarot","timestamp":"2019. január. 22. 13:21","title":"Hazánkban a Seat Tarraco: beárazták a 7-személyes új divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb48de2-3c64-47e4-8113-0ad23cfc165f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány mintha nem is fogná fel, milyen következményekkel jár, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül zuhan ki az EU-ból. Az unió és legtöbb tagországa távolról sem ennyit nyugodt.","shortLead":"A magyar kormány mintha nem is fogná fel, milyen következményekkel jár, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül zuhan ki...","id":"20190121_no_deal_brexit_kovetkezmenyek_kormanyzati_lepesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfb48de2-3c64-47e4-8113-0ad23cfc165f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb1614d-20bc-42b6-909e-199b22b29232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_no_deal_brexit_kovetkezmenyek_kormanyzati_lepesek","timestamp":"2019. január. 21. 06:30","title":"No-deal Brexit: már ég a ház, Európa kapkod, csak Orbánék állnak zsebre tett kézzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A törvényben előirányzottnál 6,2 százalékkal magasabb lett a hiány.","shortLead":"A törvényben előirányzottnál 6,2 százalékkal magasabb lett a hiány.","id":"20190122_1445_milliard_forint_lett_az_allamhaztartas_hianya_2018ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841a3370-69c2-4915-a0ec-017233098203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_1445_milliard_forint_lett_az_allamhaztartas_hianya_2018ban","timestamp":"2019. január. 22. 11:39","title":"1445 milliárd forint lett az államháztartás hiánya 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeef961-4a37-4778-9a60-85ccd74426f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs sok értelme Miskolc polgármestere szerint az ellenzéki kezdeményezésre összehívott rendkívüli közgyűlésnek a túlóratörvény ellen, mert a város és cégeinek alkalmazottainak nem kell többet túlórázniuk, mint tavaly, és a 250 órás keretet akkor sem merítették ki. ","shortLead":"Nincs sok értelme Miskolc polgármestere szerint az ellenzéki kezdeményezésre összehívott rendkívüli közgyűlésnek...","id":"20190121_Miskolc_is_nemet_mond_a_nagyobb_tulorakeretre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbeef961-4a37-4778-9a60-85ccd74426f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c77b8-116d-491d-ac87-467573126128","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Miskolc_is_nemet_mond_a_nagyobb_tulorakeretre","timestamp":"2019. január. 21. 17:26","title":"Miskolc is nemet mond a nagyobb túlórakeretre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b263e315-8ea4-43c5-b319-5eed48231d0c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A. Wess Mitchell korábban Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel is tárgyalt. ","shortLead":"A. Wess Mitchell korábban Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel is tárgyalt. ","id":"20190122_Lemondott_Trump_europai_ugyekert_felelos_politikusa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b263e315-8ea4-43c5-b319-5eed48231d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a824991-20cb-4e67-9728-8338eb88a498","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Lemondott_Trump_europai_ugyekert_felelos_politikusa","timestamp":"2019. január. 22. 18:27","title":"Lemondott Trump európai ügyekért felelős politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt macedón miniszterelnök zárás előtt sétálgatott a plázában. ","shortLead":"A volt macedón miniszterelnök zárás előtt sétálgatott a plázában. ","id":"20190121_Most_a_Westendben_videoztak_le_Gruevszkit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60ac108-4692-43ec-895b-1bae6dd58ea1","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Most_a_Westendben_videoztak_le_Gruevszkit","timestamp":"2019. január. 21. 06:04","title":"Most a Westendben videózták le Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1c44b7-1e99-4659-a31a-677330ee8807","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közzétették a volt Paks-ügyi államtitkár vagyonnyilatkozatát. Aszódi Attila tavaly 3,8 millió forinttal növelte a megtakarításait.","shortLead":"Közzétették a volt Paks-ügyi államtitkár vagyonnyilatkozatát. Aszódi Attila tavaly 3,8 millió forinttal növelte...","id":"20190122_Lakaskiadassal_egesziti_ki_a_jovedelmet_a_levaltott_Paksugyi_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f1c44b7-1e99-4659-a31a-677330ee8807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2554dbf3-8261-48ed-999f-f63752f122a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Lakaskiadassal_egesziti_ki_a_jovedelmet_a_levaltott_Paksugyi_allamtitkar","timestamp":"2019. január. 22. 12:17","title":"Lakáskiadással egészíti ki a jövedelmét a leváltott Paks-ügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]