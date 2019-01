Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Súlyos probléma az elektronikus szemét, melyből egy új tanulmány szerint évente legalább 50 millió tonna keletkezik. Hát, ez remek: már az e-szemét miatt sem lehet nyugtunk

Nyilatkozatban fordultak a kormányhoz a Magyar Tudományos Akadémia dolgozói.

Kétszáz MTA-dolgozó követeli Palkovicstól, hagyja békén őket

Csütörtök reggel óta Európa nyugati felében gyakorlatilag elérhetetlen az Office 365, de a világ más pontjairól is jelentettek problémát. Az előfizetők szinte alig férnek hozzá a leveleikhez. A Microsoft mérnökei már dolgoznak a hiba elhárításán, de a jelek szerint lassan halad a dolog.

Leállt az Office 365 Európában, Magyarországon is akadozik a szolgáltatás [frissítve]

A nő külföldi sikerorientációs tanfolyamon is részt vett, de azt mondta, csak marketinget tanult, hogy ezt a tudását is az alapítvány bevételeinek növelésére fordítsa.

Beteg gyerekeknek adományozott pénzből utazott Kaliforniába a pécsi intézetvezető

Annak ellenére, hogy a magyarok nincsenek pontosan tisztában a mesterséges intelligencia (MI) jelentésével és a benne rejlő lehetőségekkel, háromnegyedük használná az MI-t – derült ki a Huawei hazai leányvállalatának megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A megkérdezettek kétharmadának jelenleg is rendelkezésére áll, ám sokukban ez nem is tudatosul. A magyarok zöme naponta használja, mégsem tud róla – mi az?

Vázoljuk, hogy néhány évtized múlva milyen lehet az autóversenyzés királykategóriája.

Íme az F1 jövője, 500 km/h-val száguldó autók jöhetnek

Egyelőre nem tudni, hogy került a csontdarab a zokniba. Emberi csontot találtak a Primarkban vett zokniban

Tizenhárom év börtönre ítélte csütörtökön, távollétében Viktor Janukovics volt ukrán államfőt a kijevi bíróság. Janukovics bűne hazaárulás és háború kirobbantásában való bűnsegédlet.

13 évet kapott Viktor Janukovics volt ukrán államfő