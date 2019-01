Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca223bd7-2852-469a-9353-74afb4ed65b6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az edző még egy évig biztosan, a játékos még nem tudni, mennyi ideig marad a berlini klubnál.","shortLead":"Az edző még egy évig biztosan, a játékos még nem tudni, mennyi ideig marad a berlini klubnál.","id":"20190124_Dardai_Pal_es_fia_is_hosszabbitott_a_Herthanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca223bd7-2852-469a-9353-74afb4ed65b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2898fa18-7cfb-441b-8a74-fbd7680fa371","keywords":null,"link":"/sport/20190124_Dardai_Pal_es_fia_is_hosszabbitott_a_Herthanal","timestamp":"2019. január. 24. 17:51","title":"Dárdai Pál és fia is hosszabbított a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc828a2d-55d1-45fe-842c-d48d89fa9376","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Scotland Yard felelőse szerint a gyűlöletbűncselekmények száma is megnőhet.","shortLead":"A Scotland Yard felelőse szerint a gyűlöletbűncselekmények száma is megnőhet.","id":"20190123_Megnohet_a_terrortamadasok_kockazata_a_Brexit_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc828a2d-55d1-45fe-842c-d48d89fa9376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514cb496-e90b-4e50-8486-685da2541671","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Megnohet_a_terrortamadasok_kockazata_a_Brexit_miatt","timestamp":"2019. január. 23. 12:12","title":"Megnőhet a terrortámadások kockázata a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6d40bf-f91f-4eed-becc-7b3296a79cb1","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Hangyászt sétáltatott Párizs utcáin, karfiolokkal furikázott, és rajongott Hitlerért. A katalán Salvador Dalí a szürrealizmus meghatározó festője és nagy túlélője. Önimádó, pszichés zavarokkal küzdő pozőr, aki hosszú élete során mindvégig képes volt magára irányítani a figyelmet. Harminc éve halt meg, és azóta kicsit unalmasabb a világ.","shortLead":"Hangyászt sétáltatott Párizs utcáin, karfiolokkal furikázott, és rajongott Hitlerért. A katalán Salvador Dalí...","id":"20190123_A_szerenyseg_nem_kifejezetten_az_en_mufajom_Salvador_Dali_szurrealizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff6d40bf-f91f-4eed-becc-7b3296a79cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fa3a51-98b0-46ee-afd9-fb26a396cda6","keywords":null,"link":"/elet/20190123_A_szerenyseg_nem_kifejezetten_az_en_mufajom_Salvador_Dali_szurrealizmus","timestamp":"2019. január. 23. 20:00","title":"„A szerénység nem kifejezetten az én műfajom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Liang Hua a davosi Világgazdasági Fórumon azt mondta, átköltöztethetik tevékenységüket azokba az országokba, ahol szívesen látják őket onnan, ahol akadályozzák tevékenységüket.","shortLead":"Liang Hua a davosi Világgazdasági Fórumon azt mondta, átköltöztethetik tevékenységüket azokba az országokba, ahol...","id":"20190123_Huaweivezer_Ki_is_vonulhatunk_a_munket_nem_szivesen_lato_orszagokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b00b8b1-743f-444e-9b45-018bcaa71b4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_Huaweivezer_Ki_is_vonulhatunk_a_munket_nem_szivesen_lato_orszagokbol","timestamp":"2019. január. 23. 17:18","title":"Huawei-vezér: Ki is vonulhatunk a minket nem szívesen látó országokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e5cb33-1c58-4a6f-acfa-506dc6f9a98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hét alatt megduplázódott a betegek száma. ","shortLead":"Egy hét alatt megduplázódott a betegek száma. ","id":"20190123_Intenziven_terjed_az_influenza_mar_38_ezren_mentek_orvoshoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49e5cb33-1c58-4a6f-acfa-506dc6f9a98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e60ed65-7e0a-4cdf-871b-b8c02c870108","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Intenziven_terjed_az_influenza_mar_38_ezren_mentek_orvoshoz","timestamp":"2019. január. 23. 15:40","title":"Intenzíven terjed az influenza, már 38 ezren mentek orvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A konzervatív miniszterelnök szerint a Brexit elhalasztása nem oldana meg semmit. Az időpont március 29-ére van meghirdetve, de az még nem dőlt el, mi lesz az ír-északír határon a kilépés után.","shortLead":"A konzervatív miniszterelnök szerint a Brexit elhalasztása nem oldana meg semmit. Az időpont március 29-ére van...","id":"20190123_Theresa_May_A_Brexit_elhalasztasa_nem_oldana_meg_semmit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5b4d3a-0c8d-47c1-994d-d59ffcbfd43f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Theresa_May_A_Brexit_elhalasztasa_nem_oldana_meg_semmit","timestamp":"2019. január. 23. 16:11","title":"May sem szeretné a Brexit elhalasztását, pedig nincs megoldás az ír határ ellenőrzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983b1e80-868c-412a-92ba-90fc9b0042ca","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"A hagyományos tablettáknál jóval hatékonyabb, személyre szabható gyógyszereket fejlesztenek a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertudományi Karának és 3D Központjának kutatói, akik azt is eltervezték már, mely betegcsoport számára készítenek először \"kézműves\" gyógyszert. A pirulákat elsőként a klinikákon vetnék be, de később a patikákban is számunkra gyártott gyógyszereket kaphatunk. ","shortLead":"A hagyományos tablettáknál jóval hatékonyabb, személyre szabható gyógyszereket fejlesztenek a Pécsi Tudományegyetem...","id":"20190123_pte_aok_3d_nyomtatas_gyogyszerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=983b1e80-868c-412a-92ba-90fc9b0042ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7832e0-8a23-4e22-95d1-bf0a4c103c34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_pte_aok_3d_nyomtatas_gyogyszerek","timestamp":"2019. január. 23. 11:20","title":"Nyomtassa ki gyógyszerét a sarki patikában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0aadfbc-fd08-4466-b7d4-99be8ee4cbb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bogárdi Szabó István a Facebookon köszönte meg a tűzoltók és a rendőrök munkáját, azt a segítséget, amit a szerdai halálos kollégiumi tűz eloltásakor nyújtottak. ","shortLead":"Bogárdi Szabó István a Facebookon köszönte meg a tűzoltók és a rendőrök munkáját, azt a segítséget, amit a szerdai...","id":"20190124_Reformatus_puspok_a_kollegiumi_tragediarol_Tehetetlenul_eltuk_vegig_ahogyan_bent_pusztit_a_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0aadfbc-fd08-4466-b7d4-99be8ee4cbb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8fd9bf-3c44-4cdc-881d-fdb514021702","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Reformatus_puspok_a_kollegiumi_tragediarol_Tehetetlenul_eltuk_vegig_ahogyan_bent_pusztit_a_tuz","timestamp":"2019. január. 24. 15:39","title":"Református püspök a kollégiumi tragédiáról: Tehetetlenül éltük végig, ahogyan bent pusztít a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]