[{"available":true,"c_guid":"86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-műsorvezető és a kézilabdázó első gyereke vasárnap reggel született.","shortLead":"A színész-műsorvezető és a kézilabdázó első gyereke vasárnap reggel született.","id":"20190124_kiss_ramona_lekai_mate_noe_szules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28c3f4c-e31f-4adc-83c6-beb1999143a7","keywords":null,"link":"/elet/20190124_kiss_ramona_lekai_mate_noe_szules","timestamp":"2019. január. 24. 11:12","title":"Megmutatta kisfiát Kiss Ramóna és Lékai Máté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az utóbbi években több olyan idős-fiatal tűnt fel a politika táján, akikben sokan a Megváltót látták, vagy legalábbis ígéretet, generációk véleményének megformálóját. Most Nagy Blankán a sor, vele készülnek az interjúk, ő tartja izgalomban a közvéleményt. Megnéztük, mi lett az elődeivel, és arra jutottunk: hacsak nem a Fidesznek kedves irányba tűnt ki valaki, egyenesen retorziókkal kellett szembenéznie.\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi években több olyan idős-fiatal tűnt fel a politika táján, akikben sokan a Megváltót látták, vagy legalábbis...","id":"20190123_Iskolavaltas_mellozottseg_fideszes_karrier__mi_var_Nagy_Blankara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e88da9-d115-453e-b742-08bd7e175c22","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Iskolavaltas_mellozottseg_fideszes_karrier__mi_var_Nagy_Blankara","timestamp":"2019. január. 23. 14:05","title":"Összeomlás, mellőzöttség, fideszes karrier? Mi vár Nagy Blankára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lapinformációk szerint a gyászszertartásról elsősorban az özvegye dönthet.","shortLead":"Lapinformációk szerint a gyászszertartásról elsősorban az özvegye dönthet.","id":"20190123_Magyarorszagon_valoszinuleg_csak_bucsuztatjak_Andy_Vajnat_a_temetese_Amerikaban_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b10941-0ac8-4805-8b59-04ac6e75a43e","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Magyarorszagon_valoszinuleg_csak_bucsuztatjak_Andy_Vajnat_a_temetese_Amerikaban_lehet","timestamp":"2019. január. 23. 09:56","title":"Magyarországon valószínűleg csak búcsúztatják Andy Vajnát, a temetése Amerikában lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szintet emelt, reagált egy párt ügyére, illetve arról beszélt, az eddigi tiltakozások alapján úgy látja, nem lesz általános sztrájk.","shortLead":"Gulyás Gergely szintet emelt, reagált egy párt ügyére, illetve arról beszélt, az eddigi tiltakozások alapján úgy látja...","id":"20190124_Kormanyinfo_jobbik_gulyas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c76dae-0346-4643-b3ac-03fcb65923e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Kormanyinfo_jobbik_gulyas","timestamp":"2019. január. 24. 10:32","title":"Gulyás is megszólalt Nagy Blanka ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431a40ae-347b-4ed0-8d9b-1b56bfe77323","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Bár minden jel arra utalt, hogy a megbízott vezető Burány Béla mellett döntenek, mégis Hetzman László lett a befutó. Úgy tudjuk, a vezetés bizalma megingott Burányban, de nem akarták tovább húzni a vezetőkeresést.","shortLead":"Bár minden jel arra utalt, hogy a megbízott vezető Burány Béla mellett döntenek, mégis Hetzman László lett a befutó...","id":"20190123_Varatlan_fordulat_nem_a_biztos_befutonak_hitt_Burany_Bela_lett_a_Honvedkorhaz_surgossegijenek_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=431a40ae-347b-4ed0-8d9b-1b56bfe77323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cf7252-04ac-416a-b2a0-a11abacdf7eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Varatlan_fordulat_nem_a_biztos_befutonak_hitt_Burany_Bela_lett_a_Honvedkorhaz_surgossegijenek_vezetoje","timestamp":"2019. január. 23. 11:57","title":"Váratlan fordulat: nem a befutónak hitt Burány Béla lett a Honvédkórház sürgősségijének a vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d672f36-b528-4a97-874c-969384fc0058","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem az Állami Számvevőszék, hanem a jogszabály változott – mondja Holman Magdolna főtitkár arra, hogy sokak jelentős változást tapasztaltak a szervezet hozzáállásában a Jobbik 2017-es vizsgálatától kezdve. Holman Magdolna a pártpolitikai szerepet visszautasítja. Interjú Állami Számvevőszék főtitkárával.","shortLead":"Nem az Állami Számvevőszék, hanem a jogszabály változott – mondja Holman Magdolna főtitkár arra, hogy sokak jelentős...","id":"20190124_holman_interju_asz_momentum_jobbik_parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d672f36-b528-4a97-874c-969384fc0058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c375fc58-6cd0-4ba1-bd36-2c2944eb36e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_holman_interju_asz_momentum_jobbik_parbeszed","timestamp":"2019. január. 24. 06:30","title":"\"Alapvető szabályokat nem tartottak be\" - A Jobbik vegzálásáról és a Momentum büntetéséről kérdeztük az ÁSZ-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea65a23-01bb-43ba-9792-958c7956e2c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem könnyű az ibafai pappal.","shortLead":"Nem könnyű az ibafai pappal.","id":"20190123_Imadnivalo_ahogy_a_gyori_kezilabdas_legiosok_magyar_nyelvtoroket_probalnak_kimondani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ea65a23-01bb-43ba-9792-958c7956e2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a7ffa8-b0c8-428d-aed2-567cbc88a908","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Imadnivalo_ahogy_a_gyori_kezilabdas_legiosok_magyar_nyelvtoroket_probalnak_kimondani","timestamp":"2019. január. 23. 15:22","title":"Imádni való, ahogy a győri kézilabdás légiósok magyar nyelvtörőket próbálnak kimondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába fizetik közpénzből, nem hajlandóak elárulni, mennyiért bérli az Orbán-kormány a saját kormánybiztosának ingatlancégétől azt a belvárosi ingatlant, ahová nemrég átköltöztették az Agrárminisztériumot. A hvg.hu ezért pert indított a kormányszerv ellen a közérdekű adatok kiadásáért, hogy kiderüljön, nem volt-e költséghatékonyabb megoldás, mint a Vigadó melletti \"impozáns\" irodaházból igazgatni az agrárium ügyeit, és mennyire jár jól a biznisszel Schmidt Mária és Ungár Péter.","shortLead":"Hiába fizetik közpénzből, nem hajlandóak elárulni, mennyiért bérli az Orbán-kormány a saját kormánybiztosának...","id":"20190124_Siman_eltitkolnak_mennyi_kozpenz_landol_Schmidt_Maria_cegenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bdca2a-f9db-4957-bc98-1937e53bb151","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Siman_eltitkolnak_mennyi_kozpenz_landol_Schmidt_Maria_cegenel","timestamp":"2019. január. 24. 06:38","title":"Simán eltitkolnák, mennyi közpénz landol Schmidt Mária cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]