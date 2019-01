Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább harmincöten vesztették életüket az egy hete tartó tüntetéseken Venezuelában, 850 tüntetőt pedig letartóztattak – közölték venezuelai nem kormányzati szervezetek (NGO) hétfőn.","shortLead":"Legalább harmincöten vesztették életüket az egy hete tartó tüntetéseken Venezuelában, 850 tüntetőt pedig letartóztattak...","id":"20190128_Venezuelai_valsag_halottak_letartoztatas_tuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34e6eb5-48f8-4a00-964d-b30aeefc5de0","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Venezuelai_valsag_halottak_letartoztatas_tuntetesek","timestamp":"2019. január. 28. 18:38","title":"Venezuelai válság: több tucat halottja van az egy hete tartó tüntetéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A legújabb Portik-féle zsarolási ügyben a kilencvenes évek olajszőkítési csalássorozatáig vezetnek a szálak.","shortLead":"A legújabb Portik-féle zsarolási ügyben a kilencvenes évek olajszőkítési csalássorozatáig vezetnek a szálak.","id":"201904__portik_tamas__titkosszolgalatok__zsarolas__a_polip_karjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ea0233-2403-42b0-b7c6-6b13c90117ae","keywords":null,"link":"/itthon/201904__portik_tamas__titkosszolgalatok__zsarolas__a_polip_karjai","timestamp":"2019. január. 27. 09:00","title":"Nagy segítséget kapott a Fidesz, hogy az MSZP-re húzhassa a Portik-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyesület aktivistái első körben megismernék a környéken élők véleményét, aztán pedig akcióba is lépnének.","shortLead":"Az egyesület aktivistái első körben megismernék a környéken élők véleményét, aztán pedig akcióba is lépnének.","id":"20190128_utlezarassal_flashmobbal_tiltakozna_az_m10_megepuleseert_kuzdo_civil_csoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd52c28-fadf-4c49-aaac-d2c3fee3deb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_utlezarassal_flashmobbal_tiltakozna_az_m10_megepuleseert_kuzdo_civil_csoport","timestamp":"2019. január. 28. 09:21","title":"Útlezárást, flashmobot tervez az M10 mihamarabbi megépüléséért küzdő civil csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09688d3f-a294-44a8-ad72-db94bd183d30","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rami Malek, a Fekete párduc stábja és Mahershala Ali sem ment díj nélkül haza a vasárnapi SAG-gálán. A Csillag születik című film viszont semmit sem kapott. ","shortLead":"Rami Malek, a Fekete párduc stábja és Mahershala Ali sem ment díj nélkül haza a vasárnapi SAG-gálán. A Csillag születik...","id":"20190128_A_Fekete_parduc_kapta_a_kis_Oscarnak_szamito_SAGdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09688d3f-a294-44a8-ad72-db94bd183d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c7bc1d-abc4-4969-991a-6f6653e1ed3c","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_A_Fekete_parduc_kapta_a_kis_Oscarnak_szamito_SAGdijat","timestamp":"2019. január. 28. 11:35","title":"A Fekete párduc kapta a \"kis Oscarnak\" számító SAG-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A boncolás előzetes eredménye szerint már zuhanás közben számos sérülést szenvedett a kétéves gyerek.","shortLead":"A boncolás előzetes eredménye szerint már zuhanás közben számos sérülést szenvedett a kétéves gyerek.","id":"20190127_julen_rosello_boncolas_kutba_zuhant_spanyol_kisfiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d37c849b-9055-48bd-a179-d6bacfa48470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b182d1-4153-4278-8e27-e4321c775a03","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_julen_rosello_boncolas_kutba_zuhant_spanyol_kisfiu","timestamp":"2019. január. 27. 11:10","title":"Megrázó részletek derültek ki a kútba zuhant spanyol kisfiú tragédiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A takarékok áramvonalasítása a leromlott állagú épületekben, veszteséggel működő kirendeltségek bezárásával jár. A kistelepüléseken nem tudják, hogyan lehet pótolni a sokaknak az egyetlen bankolási lehetőséget jelentő szolgáltatást. Mindkét oldal azt mondja: hiányzik rá a pénz.","shortLead":"A takarékok áramvonalasítása a leromlott állagú épületekben, veszteséggel működő kirendeltségek bezárásával jár...","id":"20190128_Falusi_takarekok_a_bezarasi_hullam_utan_keresik_a_megoldast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f117aca5-2944-41ee-832d-582c53a07105","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Falusi_takarekok_a_bezarasi_hullam_utan_keresik_a_megoldast","timestamp":"2019. január. 28. 06:30","title":"Se posta, se takarék, se ATM: még a nyugdíjfelvétel is veszélybe kerül a kis falvakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6","c_author":"","category":"itthon","description":"A károsult megsérült, kórházba vitték.","shortLead":"A károsult megsérült, kórházba vitték.","id":"20190128_Embert_gazolt_a_vonat_Debrecenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9735802c-457e-44e0-ae2f-acc0a3093f02","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Embert_gazolt_a_vonat_Debrecenben","timestamp":"2019. január. 28. 13:46","title":"Embert gázolt a vonat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225c2e9f-4fb5-4a44-acd5-8a882e8d9c5b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az egykori first lady önéletrajzi könyvében többek között a családját érintő pletykák, és Donald Trump ebben játszott szerepe is szóba jön.","shortLead":"Az egykori first lady önéletrajzi könyvében többek között a családját érintő pletykák, és Donald Trump ebben játszott...","id":"20190128_Mit_nem_bocsat_meg_Michelle_Obama_soha_Donald_Trumpnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=225c2e9f-4fb5-4a44-acd5-8a882e8d9c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7004a8e-2025-42ba-94ba-28f7d2ccaadb","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190128_Mit_nem_bocsat_meg_Michelle_Obama_soha_Donald_Trumpnak","timestamp":"2019. január. 28. 19:15","title":"Mit nem bocsát meg Michelle Obama soha Donald Trumpnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]