[{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elhunyt Ihász Kálmán, olimpiai bajnok focista.","shortLead":"Elhunyt Ihász Kálmán, olimpiai bajnok focista.","id":"20190131_Meghalt_Ihasz_Kalman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896409e5-6d19-4a53-a39f-76bedd343a64","keywords":null,"link":"/sport/20190131_Meghalt_Ihasz_Kalman","timestamp":"2019. január. 31. 19:34","title":"Meghalt Ihász Kálmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nem ő, hanem Orbán Viktor költözött a Várba, mégis Kövér Lászlóra mondható az, hogy puritán módon él – vagyonnyilatkozata szerint. De azért egy kicsit sikerült félre is tennie.","shortLead":"Nem ő, hanem Orbán Viktor költözött a Várba, mégis Kövér Lászlóra mondható az, hogy puritán módon él –...","id":"20190201_Vagyonnyilatkozat_2019_Kover_Laszlo_Fidesz_hazelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1a600c-df1b-45b9-8450-4e9628c320cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Vagyonnyilatkozat_2019_Kover_Laszlo_Fidesz_hazelnok","timestamp":"2019. február. 01. 00:10","title":"Kövér Lászlónál megállt az idő, de fél év alatt spórolt kétmilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4961cc77-c8ff-4a17-8825-b5af74ff0995","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cégei nevén lévő, januárig titkolt, elegáns Duna-parti lakást és romániai földjeit viszont most sem tüntette fel a bevallásban. A politikus sokat kavart 2018-ban: törlesztett egy nagyot a banki hiteléből, de közben magánszemélytől felvett egy másikat. A megtakarításai nagyjából annyival csökkentek, amennyit kölcsönadott valakinek. De mi lett vajon a 95+8 milliós osztalék sorsa?","shortLead":"A cégei nevén lévő, januárig titkolt, elegáns Duna-parti lakást és romániai földjeit viszont most sem tüntette fel...","id":"20190201_Banki_Erik_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4961cc77-c8ff-4a17-8825-b5af74ff0995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdd30bd-3be3-4675-a706-e37a7dfd6243","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Banki_Erik_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 01:43","title":"104 milliós osztalékot vett fel erdélyi agrárcégeiből Bánki Erik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e9cc00-291e-403a-8281-9023cacd1ccc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A való élet akcióhősei.","shortLead":"A való élet akcióhősei.","id":"20190131_autos_video_nyuzsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97e9cc00-291e-403a-8281-9023cacd1ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c006af56-ab76-4dcb-826b-75a645cc56d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_autos_video_nyuzsi","timestamp":"2019. február. 01. 04:04","title":"Videó: amikor 1 másodperced van elugrani két egymásnak csapódó kamion elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa4057b-3e5a-4fe0-bdf5-e9ed4ce2daeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti dollármilliárdos a helyi önkormányzattal közös cége épít a főtérre parkolóházat, ami miatt lezárták az üzletház egyik bejáratát, csak a hátsó kapun lehet megközelíteni. Az egyik boltos szerint nem találnak oda a vevők, velük pedig nem egyeztettek.","shortLead":"A felcsúti dollármilliárdos a helyi önkormányzattal közös cége épít a főtérre parkolóházat, ami miatt lezárták...","id":"20190201_Meszaros_Lorinc_parkolohaza_borzolja_a_tatabanyai_boltosok_idegeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fa4057b-3e5a-4fe0-bdf5-e9ed4ce2daeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91634f2f-d31b-466e-b8cf-4fd9af9a3ca3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Meszaros_Lorinc_parkolohaza_borzolja_a_tatabanyai_boltosok_idegeit","timestamp":"2019. február. 01. 21:11","title":"Mészáros Lőrinc parkolóháza borzolja a tatabányai boltosok idegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért a miniszteri fizetésére sem panaszkodhat. ","shortLead":"Azért a miniszteri fizetésére sem panaszkodhat. ","id":"20190201_Varga_Mihaly_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4df701-3cf7-449f-ab71-4ea99b63682e","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Varga_Mihaly_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 01. 01:21","title":"Varga Mihály kapott ajándékba 15 üveg bort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyértelmű a válasz.","shortLead":"Egyértelmű a válasz.","id":"20190202_Reagalt_a_miniszterelnokseg_arra_hogy_Orban_fogadna_a_papat_Csiksomlyot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748b9754-2d03-4449-ac7a-cd7e300e3dfb","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Reagalt_a_miniszterelnokseg_arra_hogy_Orban_fogadna_a_papat_Csiksomlyot","timestamp":"2019. február. 02. 08:19","title":"Reagált a miniszterelnökség arra, hogy Orbán fogadná a pápát Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pocsék hír egy hónappal a világbajnokság előtt.\r

","shortLead":"Pocsék hír egy hónappal a világbajnokság előtt.\r

","id":"20190201_harom_helyen_torte_el_a_kezet_liu_shaoang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2019403a-7bbb-40bb-8d85-7e1b0e97ebc5","keywords":null,"link":"/sport/20190201_harom_helyen_torte_el_a_kezet_liu_shaoang","timestamp":"2019. február. 01. 14:01","title":"Három helyen törte el a kezét Liu Shaoang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]