[{"available":true,"c_guid":"fce6656b-36f9-49c0-8e1e-15a7e19017fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lidl már nemcsak élelmiszerrel és egyéb kisebb fogyasztási cikkekkel, hanem autókkal is foglalkozik.","shortLead":"A Lidl már nemcsak élelmiszerrel és egyéb kisebb fogyasztási cikkekkel, hanem autókkal is foglalkozik.","id":"20190205_itt_a_lidlauto_mar_autot_is_kinal_a_nemet_diszkont_uzletlanc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fce6656b-36f9-49c0-8e1e-15a7e19017fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167a5acf-e245-4419-af3f-0c5e41837b3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_itt_a_lidlauto_mar_autot_is_kinal_a_nemet_diszkont_uzletlanc","timestamp":"2019. február. 05. 08:21","title":"Itt a Lidl-Auto, már kocsikat is kínál a német diszkont üzletlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4273b08-c3c6-4e3e-bd3b-444dcc513827","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hagyományos háromdimenziós nyomtatáshoz képest gyorsabban és pontosabban képes elkészíteni mindenféle tárgyat az az új 3D-s nyomtatási eljárás, amelyet a Kaliforniai Egyetem kutatói fejlesztettek ki. ","shortLead":"A hagyományos háromdimenziós nyomtatáshoz képest gyorsabban és pontosabban képes elkészíteni mindenféle tárgyat...","id":"20190204_3d_nyomtatas_rodin_kaliforniai_egyetem_replicator_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4273b08-c3c6-4e3e-bd3b-444dcc513827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d84885-09fd-4718-a033-308b87258ea5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_3d_nyomtatas_rodin_kaliforniai_egyetem_replicator_video","timestamp":"2019. február. 04. 10:03","title":"Felejtse el a 3D-nyomtatást, a Replikátor sokkal nagyobb durranás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmi sem örök.","shortLead":"Semmi sem örök.","id":"20190204_Mar_el_is_tunt_Bayer_Zsolt_szobra_a_Pozsonyi_utrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3af1f7-d5f4-4696-b802-6d17e6de7ed5","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Mar_el_is_tunt_Bayer_Zsolt_szobra_a_Pozsonyi_utrol","timestamp":"2019. február. 04. 06:24","title":"Már el is tűnt Bayer Zsolt szobra a Pozsonyi útról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c91b9f-538c-43fc-ad5d-934766eba6ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy szabálytalanul parkoló személyautó alaposan megnehezíti a tömegközlekedés működését.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy szabálytalanul parkoló személyautó alaposan megnehezíti a tömegközlekedés működését.","id":"20190205_emiatt_a_szabalytalanul_parkolo_volvo_miatt_nem_fer_el_most_a_78as_troli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11c91b9f-538c-43fc-ad5d-934766eba6ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcaab519-0ff8-4f9d-bb28-c13e9824c9fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_emiatt_a_szabalytalanul_parkolo_volvo_miatt_nem_fer_el_most_a_78as_troli","timestamp":"2019. február. 05. 13:55","title":"Emiatt a szabálytalanul parkoló Volvo miatt nem fér el most a 78-as troli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827c84a9-27c1-4700-8e1a-6af73f5c582c","c_author":"","category":"kultura","description":"A műsorvezető a Comedy Central képernyőjén az előző hét országos és globális híreit dolgozza fel. ","shortLead":"A műsorvezető a Comedy Central képernyőjén az előző hét országos és globális híreit dolgozza fel. ","id":"20190204_Heti_dorges_Villam_Geza_John_Oliver_baberjaira_tor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827c84a9-27c1-4700-8e1a-6af73f5c582c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3cc147-bfd2-48a6-b1d6-df74a4e23160","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Heti_dorges_Villam_Geza_John_Oliver_baberjaira_tor","timestamp":"2019. február. 04. 20:18","title":"Heti dörgés: Villám Géza John Oliver babérjaira tör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1237fa05-485b-4768-ac28-3b1b1ff6042c","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Az új városligeti múzeumok közül a legnagyobb sikert a Néprajzi Múzeum terve aratta. Ferencz Marcel építész elmagyarázta, hogyan képviselheti ez a ház a béke építészetét, és mit keres egy norvég kesztyűminta a múzeum oldalán.","shortLead":"Az új városligeti múzeumok közül a legnagyobb sikert a Néprajzi Múzeum terve aratta. Ferencz Marcel építész...","id":"20190205_ferencz_marcel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1237fa05-485b-4768-ac28-3b1b1ff6042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51e3c18-3598-4978-9130-1c2764a4e7a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_ferencz_marcel","timestamp":"2019. február. 05. 14:40","title":"\"Ott is van, meg nincs is\" – így látja magyar tervezője a világ legjobb középületét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Budapest fölényesen nyert a szavazáson, egymaga több szavazatot szerzett, mint Párizs, Athén, London, Firenze és Genf.\r

\r

","shortLead":"Budapest fölényesen nyert a szavazáson, egymaga több szavazatot szerzett, mint Párizs, Athén, London, Firenze és...","id":"20190205_Ha_Europa_legjobb_uti_celjara_kivancsi_ki_sem_kell_lepnie_az_orszagbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc242547-df90-4ef1-a660-6a3e0e435f70","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Ha_Europa_legjobb_uti_celjara_kivancsi_ki_sem_kell_lepnie_az_orszagbol","timestamp":"2019. február. 05. 16:46","title":"Ha Európa legjobb úti céljára kíváncsi, ki sem kell lépnie az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük a DK csak saját szabálytalanságainak elfedése érdekében rágalmazza az ÁSZ-t, náluk pedig minden rendben van.","shortLead":"Szerintük a DK csak saját szabálytalanságainak elfedése érdekében rágalmazza az ÁSZ-t, náluk pedig minden rendben van.","id":"20190204_Reagalt_az_ASZ_Fuggetlenek_vagyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572c1f5c-a9f3-45d1-99cc-2a71321a8688","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Reagalt_az_ASZ_Fuggetlenek_vagyunk","timestamp":"2019. február. 04. 11:00","title":"Reagált az ÁSZ: Függetlenek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]