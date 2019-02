Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balesetben a biciklis olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.\r

","shortLead":"A balesetben a biciklis olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.\r

","id":"20190204_Halalra_gazoltak_egy_kerekparost_Bekescsaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66ce8f7-5bb4-40c5-9a52-29b698c81f06","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Halalra_gazoltak_egy_kerekparost_Bekescsaban","timestamp":"2019. február. 04. 20:53","title":"Halálra gázoltak egy kerékpárost Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f215e2cd-e7fa-4b1c-afdc-33bd5dc831a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 25 ezer olvasónk válaszolt arra a kérdésre, amit még január közepén tett fel egy twitterező: ki hogyan írja/rajzolja az X-et? Mutatjuk az eredményt.","shortLead":"Több mint 25 ezer olvasónk válaszolt arra a kérdésre, amit még január közepén tett fel egy twitterező: ki hogyan...","id":"20190204_twitter_x_viralis_poszt_viralis_bejegyzes_felmeres_eredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f215e2cd-e7fa-4b1c-afdc-33bd5dc831a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e55270-791a-4980-9e34-9de0d1b43f67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_twitter_x_viralis_poszt_viralis_bejegyzes_felmeres_eredmeny","timestamp":"2019. február. 04. 13:33","title":"Itt a válasz a kérdésre, ami tízezreket tartott lázban a neten: így írják a magyarok az X-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de956c9d-8111-4141-8e1a-e1cea91c150d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő a kislányával utazott, amikor jöttek az ellenőrök. Azt mondja, mire előkaparta a bérletét, már meg is büntették. Egyre több külföldi származású svéd érzi úgy, hogy bőrszíne miatt hátrányos megkülönböztetés éri. ","shortLead":"A nő a kislányával utazott, amikor jöttek az ellenőrök. Azt mondja, mire előkaparta a bérletét, már meg is büntették...","id":"20190204_Terhes_fekete_not_rangattak_le_a_metrorol_Svedorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de956c9d-8111-4141-8e1a-e1cea91c150d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cba8f8d-b596-42c7-a4b4-e27cd5d86d49","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Terhes_fekete_not_rangattak_le_a_metrorol_Svedorszagban","timestamp":"2019. február. 04. 19:37","title":"Levideózták, amint egy terhes fekete nőt rángatnak le a metróról Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67265b-df30-412c-b077-84e5e48f2a43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes szerint nem álom, hanem a közeljövő valósága a csúcstechnológiával telepakolt szuperbiztonságos autó. És a Volvo is hasonlóan vélekedik. ","shortLead":"A Mercedes szerint nem álom, hanem a közeljövő valósága a csúcstechnológiával telepakolt szuperbiztonságos autó. És...","id":"20190204_jonnek_az_elso_olyan_autok_amelyekkel_minden_baleset_meguszhato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f67265b-df30-412c-b077-84e5e48f2a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121b8d59-9b67-4536-bd65-bce8bfa567f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_jonnek_az_elso_olyan_autok_amelyekkel_minden_baleset_meguszhato","timestamp":"2019. február. 04. 15:21","title":"Érkeznek az első olyan autók, amelyekkel minden baleset megúszható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987eb723-daf7-4646-807e-9a8ed69ce020","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Maroon 5 énekese gond nélkül parádézhatott a színpadon meztelen felsőtesttel. Janet Jacksont ennél sokkal kevesebbért meghurcolták 15 évvel ezelőtt.","shortLead":"A Maroon 5 énekese gond nélkül parádézhatott a színpadon meztelen felsőtesttel. Janet Jacksont ennél sokkal kevesebbért...","id":"20190204_Van_olyan_mellbimbo_amellyel_nincs_baja_a_Super_Bowlnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=987eb723-daf7-4646-807e-9a8ed69ce020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1562cde4-d0ed-4a2d-8b64-bdffcafba254","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Van_olyan_mellbimbo_amellyel_nincs_baja_a_Super_Bowlnak","timestamp":"2019. február. 04. 09:26","title":"Van olyan mellbimbó, amellyel nincs baja a Super Bowlnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86668dc-72a8-44e1-a78b-1852b7f15feb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár éve még mindenki gázolajos autót akart, mára tömegek fordulnak el tőle a használtkocsi-vásárláskor is.","shortLead":"Pár éve még mindenki gázolajos autót akart, mára tömegek fordulnak el tőle a használtkocsi-vásárláskor is.","id":"20190205_Viszlat_dizel_innen_nincs_visszaut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f86668dc-72a8-44e1-a78b-1852b7f15feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afe16ba-0d08-4238-8973-9a7d8844ba40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Viszlat_dizel_innen_nincs_visszaut","timestamp":"2019. február. 05. 10:21","title":"Viszlát, dízel, innen nem nagyon van visszaút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d79c5e3-0d09-4c6d-95bb-d4fd79dc939e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Prekopa Donát – Ember Illés és Orbán Gáspár mellett – alapítója a Felház nevű keresztény mozgalomnak, hamarosan pedig minden reggel hallható lesz az új budapesti rádióban, a Manna FM-en.","shortLead":"Prekopa Donát – Ember Illés és Orbán Gáspár mellett – alapítója a Felház nevű keresztény mozgalomnak, hamarosan pedig...","id":"20190204_Radios_musorvezeto_lesz_az_Orban_Gasparfele_Felhaz_egyik_alapitoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d79c5e3-0d09-4c6d-95bb-d4fd79dc939e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4f57e5-625e-4b21-836c-3dab16139133","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Radios_musorvezeto_lesz_az_Orban_Gasparfele_Felhaz_egyik_alapitoja","timestamp":"2019. február. 04. 05:30","title":"Rádiós műsorvezető lesz az Orbán Gáspár-féle Felház egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41143f0-502f-4156-b905-d616906d915d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szedán és kombi kivitelben egyaránt elérhető új sportmodell egyedi dizájnt kapott, de azért még ne rohanjon érte a márkakereskedésekbe. ","shortLead":"A szedán és kombi kivitelben egyaránt elérhető új sportmodell egyedi dizájnt kapott, de azért még ne rohanjon érte...","id":"20190204_fekete_cseh_remek_limitalt_szerias_uj_skoda_octavia_rs_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c41143f0-502f-4156-b905-d616906d915d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1d8d37-f44b-4776-88ff-6bfff4f0a685","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_fekete_cseh_remek_limitalt_szerias_uj_skoda_octavia_rs_erkezett","timestamp":"2019. február. 04. 08:21","title":"Fekete cseh remek: limitált szériás új Skoda Octavia RS érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]