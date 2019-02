Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"category":"tudomany","description":"Több mint 25 ezer olvasónk válaszolt arra a kérdésre, amit még január közepén tett fel egy twitterező: ki hogyan írja/rajzolja az X-et? Mutatjuk az eredményt.","id":"20190204_twitter_x_viralis_poszt_viralis_bejegyzes_felmeres_eredmeny","timestamp":"2019. február. 04. 13:33","title":"Itt a válasz a kérdésre, ami tízezreket tartott lázban a neten: így írják a magyarok az X-et" Könnyen lehet, hogy a telefonok egyik legfejlettebb jellemzője nem várt következményekkel jár.","shortLead":"Közeledik február 20-a, amikor a Samsung bemutatja idei első csúcstelefonjait. "category":"vilag","description":"Bolsonarót még szeptemberben késelték meg egy kampányrendezvényen, emiatt kellett most megműteni. "id":"20190204_Az_intenziven_kezelik_az_uj_brazil_elnokot","timestamp":"2019. február. 04. 21:27","title":"Az intenzíven kezelik az új brazil elnököt" "category":"itthon","description":"A 24.hu úgy tudja, Orbán környezetében sokan kiakadtak. "id":"20190206_Maga_Rogan_kozolte_a_fideszes_mediaholding_vezetojevel_hogy_ideje_lemondani","timestamp":"2019. február. 06. 06:25","title":"Maga Rogán közölte a fideszes médiaholding vezetőjével, hogy ideje lemondani" "category":"tudomany","description":"Új elmélet igyekszik magyarázattal szolgálni az első ismert csillagközi égitest, az Oumuamua létrejöttéről. "id":"20190205_oumuamua_csillagkozi_ustokos_hulladekfelho","timestamp":"2019. február. 05. 17:33","title":"Szétesett csillagközi üstökös maradványa lehet a hosszúkás Oumuamua"