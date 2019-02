Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bárki gyárthat és adhat el Rubik-kockát.","shortLead":"Bárki gyárthat és adhat el Rubik-kockát.","id":"20190213_Oda_a_vedjegy_barki_gyarthat_Rubikkockat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7ef305-f7b9-4be7-b091-2f39c47dcb5f","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Oda_a_vedjegy_barki_gyarthat_Rubikkockat","timestamp":"2019. február. 13. 17:43","title":"Oda a védjegy, bárki gyárthat Rubik-kockát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasították Szabó Bálint feljelentését. ","shortLead":"Elutasították Szabó Bálint feljelentését. ","id":"20190213_Nem_nyomoz_Botka_ellen_a_Szeviepugyben_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab09918-ddba-4114-8bc1-85145558e3b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Nem_nyomoz_Botka_ellen_a_Szeviepugyben_a_NAV","timestamp":"2019. február. 13. 18:31","title":"Nem nyomoz Botka ellen Szeviép-ügyben a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1dafba-3687-4e22-81b2-917401a00b63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matolcsy megbízatása március 3-án megszűnik. Újrázhat.","shortLead":"Matolcsy megbízatása március 3-án megszűnik. Újrázhat.","id":"20190212_Orban_ujra_Matoclsyt_akarja_MNBelnoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f1dafba-3687-4e22-81b2-917401a00b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05790479-8f63-47dd-89f8-1fbd8f9c7c35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Orban_ujra_Matoclsyt_akarja_MNBelnoknek","timestamp":"2019. február. 12. 12:23","title":"Orbán újra Matolcsyt akarja MNB-elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tisztában volt a Vale SA brazil bányászati nagyvállalat azzal, hogy a gátszakadás fokozott kockázatának volt kitéve a Brumadinho város közelében található zagytározója – derült ki a vállalat egy belső, eddig nem ismert jelentéséből, amelybe a Reuters brit hírügynökség betekintést nyert. A gátszakadás január 25-én be is következett, legalább 165 ember vesztette életét a kiömlő iszaplavinában.","shortLead":"Tisztában volt a Vale SA brazil bányászati nagyvállalat azzal, hogy a gátszakadás fokozott kockázatának volt kitéve...","id":"20190212_Tudta_a_brazil_banyaszati_ceg_hogy_barmikor_atszakadhat_a_zagytarozo_fala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71660c0d-80ae-4095-a549-b6c887128e04","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Tudta_a_brazil_banyaszati_ceg_hogy_barmikor_atszakadhat_a_zagytarozo_fala","timestamp":"2019. február. 12. 07:55","title":"Tudta a brazil bányászati cég, hogy bármikor átszakadhat a zagytározó fala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elemzői becslések szerint 0,5 százalékkal növelhetik a hiányt jövőre az új családpolitikai intézkedések.","shortLead":"Elemzői becslések szerint 0,5 százalékkal növelhetik a hiányt jövőre az új családpolitikai intézkedések.","id":"20190213_300_milliard_forintba_kerul_Orban_csaladvedelmi_terve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdc899d-abf4-4d14-9409-fe5c28fb4108","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_300_milliard_forintba_kerul_Orban_csaladvedelmi_terve","timestamp":"2019. február. 13. 13:01","title":"300 milliárd forintba kerül Orbán családvédelmi terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da47ea5-8829-4d11-b9c6-f71e51d2beb5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Családjába, később pedig örökbe szeretett volna fogadni egy félárva, nevelőszülőknél elhelyezett kisfiút egy védőnő, de a kormányhivatal nem engedte. Más indokok mellett azzal utasították vissza, hogy a munkája során ismerte meg a gyereket, így „magáncélra” használta az információt, hogy a kicsiről nem tud gondoskodni a vér szerinti anyja. A védőnő nem érti, hogyan kerülhet hátrányba pont gyerekekért végzett munkája miatt, és miért nem a kisfiú érdekét nézik, akit neki berendezett szobával, babakelengyével vártak karácsonyra – hiába.","shortLead":"Családjába, később pedig örökbe szeretett volna fogadni egy félárva, nevelőszülőknél elhelyezett kisfiút egy védőnő, de...","id":"20190213_Csak_nezzuk_az_ures_kisagyat__aki_vedono_az_nem_fogadhat_be_egy_arvat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1da47ea5-8829-4d11-b9c6-f71e51d2beb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277b778b-1a53-4af7-b4e2-d7154cddaef3","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Csak_nezzuk_az_ures_kisagyat__aki_vedono_az_nem_fogadhat_be_egy_arvat","timestamp":"2019. február. 13. 06:30","title":"„Csak nézzük az üres kiságyat” – nem fogadhatott be egy gyereket, mert ő a védőnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e687eb-45e7-4d8a-9ace-2a58bac7cf9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lengyel-magyar ebben is szellemi rokon, de miért?","shortLead":"Lengyel-magyar ebben is szellemi rokon, de miért?","id":"20190212_auto_rongalas_kulcs_fenyezes_karcolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54e687eb-45e7-4d8a-9ace-2a58bac7cf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5ae58-2790-46b9-815d-48b32da94257","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_auto_rongalas_kulcs_fenyezes_karcolas","timestamp":"2019. február. 13. 04:08","title":"Máshol is vannak gonosz autókarcolós nénik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy gyöngyösi férfi próbálta így hitelesíteni a járművét.","shortLead":"Egy gyöngyösi férfi próbálta így hitelesíteni a járművét.","id":"20190213_hamis_rendszam_rajzolt_Gyongyos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd6e4ad-0560-4058-8694-ffe2ccb16ae5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_hamis_rendszam_rajzolt_Gyongyos","timestamp":"2019. február. 13. 16:51","title":"Fotó: egész jó próbálkozás ez a filccel rajzolt rendszám, de sajnos a rendőröknek ez kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]