[{"available":true,"c_guid":"ef285b98-b079-4b27-a133-d7846cba73de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három év után mutatta be új, továbbfejlesztett zuhanyrózsáját az amerikai Nebia nevű cég, ami több tízezer liter vizet spórolhat meg egy átlagos háztartásban évente.","shortLead":"Három év után mutatta be új, továbbfejlesztett zuhanyrózsáját az amerikai Nebia nevű cég, ami több tízezer liter vizet...","id":"20190213_nebia_spa_shower_2_zuhanyfej_zuhanyrozsa_tim_cook_eric_schmidt_vizszamla_sporolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef285b98-b079-4b27-a133-d7846cba73de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf4f240-f040-4d39-8588-3cd007e911f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_nebia_spa_shower_2_zuhanyfej_zuhanyrozsa_tim_cook_eric_schmidt_vizszamla_sporolas","timestamp":"2019. február. 13. 09:03","title":"Sokat spórolhat a vízszámlán az újfajta zuhanyfejjel, amit még Tim Cook is támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da469557-ed39-4e4e-bfbb-b6ab1667e1b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint öt hónapja üresen áll Miskolcon az a belvároshoz közeli iroda, amelyet havi majdnem félmillió forintért bérel a városban a fideszes Hubay György. Az eddig két és fél milliós cechet persze nem ő – hanem az Országgyűlés Hivatala állja, vagyis – közpénz lévén – végső soron a választók. Az összeg Hubay korábbi munkahelyét, a fideszes vezetésű város vagyonkezelő cégét gyarapítja, a Fidesz pedig – véletlen? – a saját irodájaként tünteti fel a helyiséget. Hubay környezetében és a Fidesznél felújítással magyarázzák a furcsaságokat – akár el is hinnénk, ha nem jártunk volna a helyszínen. ","shortLead":"Több mint öt hónapja üresen áll Miskolcon az a belvároshoz közeli iroda, amelyet havi majdnem félmillió forintért bérel...","id":"20190212_Tovabbi_furcsasagok_a_felmillioert_irodat_berlo_fideszes_Hubay_Gyorgy_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da469557-ed39-4e4e-bfbb-b6ab1667e1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aff3021-e432-4403-af50-6d734bb38c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Tovabbi_furcsasagok_a_felmillioert_irodat_berlo_fideszes_Hubay_Gyorgy_korul","timestamp":"2019. február. 12. 14:15","title":"Egyre jobban belezavarodik a miskolci Fidesz a félmilliós irodabérlési ügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd389e8-b2ff-4870-bc12-8493b389781f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közlekedési nézeteltérés vezetett verekedéshez Dorogon.","shortLead":"Közlekedési nézeteltérés vezetett verekedéshez Dorogon.","id":"20190212_Radudalt_egy_tolato_teherautora_erre_a_sofor_megverte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bd389e8-b2ff-4870-bc12-8493b389781f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39f0f30-e398-4787-a0c6-5fdec4119645","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_Radudalt_egy_tolato_teherautora_erre_a_sofor_megverte","timestamp":"2019. február. 12. 08:47","title":"Rádudált egy tolató teherautóra, erre a sofőr megverte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2201e9f6-bb66-4e58-81ca-384033633bfd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tobzoska a kihalás szélére sodródott az orvvadászat miatt.","shortLead":"A tobzoska a kihalás szélére sodródott az orvvadászat miatt.","id":"20190213_Titokban_lefilmeztek_az_allatot_amit_a_leggyakrabban_csempesznek_a_vilagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2201e9f6-bb66-4e58-81ca-384033633bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b12333-b6ac-4278-bc98-523aefc780c5","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Titokban_lefilmeztek_az_allatot_amit_a_leggyakrabban_csempesznek_a_vilagon","timestamp":"2019. február. 13. 11:14","title":"Titokban lefilmezték az állatot, amit a leggyakrabban csempésznek a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9f345c-9d09-4b56-b66d-3873f4c6c48d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyit bukik az autógyár a brit kilépés körüli bizonytalanságon, és annyira súlyos következményekkel járna számukra egy egyezség nélküli Brexit, hogy már a brit gyárak bezárását tervezik.","shortLead":"Annyit bukik az autógyár a brit kilépés körüli bizonytalanságon, és annyira súlyos következményekkel járna számukra...","id":"20190213_Bezarhatja_a_Ford_a_brit_gyarait_ha_nem_lesz_egyezseg_a_Brexitrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec9f345c-9d09-4b56-b66d-3873f4c6c48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89404b-fc2b-4bfa-b2c5-92d963f61ede","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Bezarhatja_a_Ford_a_brit_gyarait_ha_nem_lesz_egyezseg_a_Brexitrol","timestamp":"2019. február. 13. 15:23","title":"Bezárhatja a Ford a brit gyárait, ha nem lesz egyezség a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb mint egy év múlva leveszi a kezét a Microsoft a Windows 7-ről. Ha valaki sem a biztonságról, sem erről a rendszerről nem akar lemondani, annak bizony a zsebébe kell nyúlnia.","shortLead":"Kevesebb mint egy év múlva leveszi a kezét a Microsoft a Windows 7-ről. Ha valaki sem a biztonságról, sem erről...","id":"20190212_windows7_biztonsagi_frissitesek_ara_2020_januar_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a42e1b4-882a-4357-b8d5-e5381db43a30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_windows7_biztonsagi_frissitesek_ara_2020_januar_utan","timestamp":"2019. február. 12. 08:03","title":"Ennyit kell majd fizetnie, ha Windows 7-et akar tartani a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054486f2-d1ad-48a6-b5ee-2a710c6e5b27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A LoveSync nevű kis okosság a párok diszkrét szexjelzőjeként hirdeti magát: ha valamelyik fél együttlétre vágyik, csak meg kell nyomni, így elkerülhetők a kellemetlen szituációk.","shortLead":"A LoveSync nevű kis okosság a párok diszkrét szexjelzőjeként hirdeti magát: ha valamelyik fél együttlétre vágyik, csak...","id":"20190213_lovesync_szexjelzo_gomb_kickstarter_jobb_szexualis_elet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=054486f2-d1ad-48a6-b5ee-2a710c6e5b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986cf318-6393-452a-b447-49fc57a7beb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_lovesync_szexjelzo_gomb_kickstarter_jobb_szexualis_elet","timestamp":"2019. február. 13. 14:03","title":"Szexjelző gombot árulnak az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9888223c-12b4-4554-8954-e44e409ed194","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hát, az üvegfalú ház már csak ilyen.","shortLead":"Hát, az üvegfalú ház már csak ilyen.","id":"20190212_Per_szomszedok_Tate_Modern_Neo_Bankside_uvegfal_kilato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9888223c-12b4-4554-8954-e44e409ed194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ac7383-7e6c-44b8-b4a3-8b3917e5e0a6","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Per_szomszedok_Tate_Modern_Neo_Bankside_uvegfal_kilato","timestamp":"2019. február. 12. 15:03","title":"Elvesztették a pert a szomszédok, akikhez belátni a Tate Modern kilátójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]