[{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 1-jén újabb kérelmet nyújtott be Elon Musk (pontosabban a SpaceX) az amerikai Szövetségi Kommunikációs Hivatalhoz (FCC), hogy kiépítse a műholdas internethez szükséges földi kiszolgáló egységeket.","shortLead":"Február 1-jén újabb kérelmet nyújtott be Elon Musk (pontosabban a SpaceX) az amerikai Szövetségi Kommunikációs...","id":"20190213_elon_musk_space_x_starlink_muholdas_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e33a678-9717-47df-b39f-75428f22a014","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_elon_musk_space_x_starlink_muholdas_internet","timestamp":"2019. február. 13. 12:03","title":"Elon Musk megint kitalált valamit: 1 000 000 műholdvevőt telepítene a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8829c818-a805-4602-83cb-046417870744","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van, ahol harcolnak is a gyerekek, máshol kiszolgálják a hadsereget, a lányokat házasságba kényszerítik, de élő pajzsként is felhasználják a gyerekeket.","shortLead":"Van, ahol harcolnak is a gyerekek, máshol kiszolgálják a hadsereget, a lányokat házasságba kényszerítik, de élő...","id":"20190212_250_ezer_gyereket_kenyszeritettek_katonanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8829c818-a805-4602-83cb-046417870744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d618f25a-60ca-45e5-a61f-97fb40d44cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_250_ezer_gyereket_kenyszeritettek_katonanak","timestamp":"2019. február. 12. 07:22","title":"250 ezer gyereket kényszerítettek katonának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef285b98-b079-4b27-a133-d7846cba73de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három év után mutatta be új, továbbfejlesztett zuhanyrózsáját az amerikai Nebia nevű cég, ami több tízezer liter vizet spórolhat meg egy átlagos háztartásban évente.","shortLead":"Három év után mutatta be új, továbbfejlesztett zuhanyrózsáját az amerikai Nebia nevű cég, ami több tízezer liter vizet...","id":"20190213_nebia_spa_shower_2_zuhanyfej_zuhanyrozsa_tim_cook_eric_schmidt_vizszamla_sporolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef285b98-b079-4b27-a133-d7846cba73de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf4f240-f040-4d39-8588-3cd007e911f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_nebia_spa_shower_2_zuhanyfej_zuhanyrozsa_tim_cook_eric_schmidt_vizszamla_sporolas","timestamp":"2019. február. 13. 09:03","title":"Sokat spórolhat a vízszámlán az újfajta zuhanyfejjel, amit még Tim Cook is támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04ef5c7-3e04-4bc1-86b7-8b315556f4af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a német prémium autó elsősorban nagy teljesítményéről, vállalható fogyasztásáról, illetve méretes csomagteréről ismerszik meg. ","shortLead":"Ez a német prémium autó elsősorban nagy teljesítményéről, vállalható fogyasztásáról, illetve méretes csomagteréről...","id":"20190212_csaladapak_uj_alma_itt_a_330_loeros_dizel_audi_a6_kombi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c04ef5c7-3e04-4bc1-86b7-8b315556f4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10f2541-4b43-4a49-9c05-038374cb1ce8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_csaladapak_uj_alma_itt_a_330_loeros_dizel_audi_a6_kombi","timestamp":"2019. február. 12. 11:21","title":"Családapák álma: itt a 330 lóerős dízel Audi A6 sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A minisztérium szerint az uniós források 100 százalékát lehívták olyan projektekkel, ahol nem volt vita a kormány és a brüsszeli bizottság között. ","shortLead":"A minisztérium szerint az uniós források 100 százalékát lehívták olyan projektekkel, ahol nem volt vita a kormány és...","id":"20190212_ITM_az_Eliosszamlakrol_tulvalallas_tortent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4639d70c-160f-4f49-8a9e-ff8abde3ed7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_ITM_az_Eliosszamlakrol_tulvalallas_tortent","timestamp":"2019. február. 12. 19:12","title":"Palkovicsék az Elios-számlákról: eleve túlvállaltuk a keretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7e91c5-b2a1-46f4-b443-b7dcdfb1e4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munkatársunk valtonos embereket látott a helyszínen. ","shortLead":"Munkatársunk valtonos embereket látott a helyszínen. ","id":"20190213_Valtonos_biztonsagiak_igyekeznek_tavol_tartani_a_kivancsiskodokat_a_Fidesz_balatoni_frakcioulesetol__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a7e91c5-b2a1-46f4-b443-b7dcdfb1e4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb928374-bd72-40e9-93c6-c1011e31ffc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Valtonos_biztonsagiak_igyekeznek_tavol_tartani_a_kivancsiskodokat_a_Fidesz_balatoni_frakcioulesetol__fotok","timestamp":"2019. február. 13. 13:23","title":"O1G-feliratú táblákkal tüntetnek Orbán ellen a balatoni frakcióülésen – fotók a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae37a0c-9af8-4518-9439-69ce8a5d85bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forradalmian új designra a jelek szerint ezúttal sem számíthatunk a német gyártó bestseller kompakt modelljétől.","shortLead":"Forradalmian új designra a jelek szerint ezúttal sem számíthatunk a német gyártó bestseller kompakt modelljétől.","id":"20190213_video_autopalyan_kaptak_lencsevegre_a_meg_titkos_8as_golfot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ae37a0c-9af8-4518-9439-69ce8a5d85bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1ef135-1ed8-4c88-96d1-a34614ccf52d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_video_autopalyan_kaptak_lencsevegre_a_meg_titkos_8as_golfot","timestamp":"2019. február. 13. 13:21","title":"Videó: autópályán kapták lencsevégre a még titkos 8-as Golfot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG nyerte az állami vasúttársaság INKA2 projektjének informatikai tenderét. ","shortLead":"A 4iG nyerte az állami vasúttársaság INKA2 projektjének informatikai tenderét. ","id":"20190212_4ig_mav_informatika_tender","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911b872d-c0c3-4b90-bc64-4d1136db023b","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_4ig_mav_informatika_tender","timestamp":"2019. február. 12. 19:25","title":"Mészáros cége 900 milliós megbízást nyert a MÁV-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]