Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd95e1f6-bc1a-4c04-aecb-b4d63dfd1f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárgyalásáról lépett meg egy férfi Budapesten, miután megszerezte az egyik őr fegyverét. Autóval menekült, a rendőrök a XV. kerületben érték utol, meglőtték. ","shortLead":"Tárgyalásáról lépett meg egy férfi Budapesten, miután megszerezte az egyik őr fegyverét. Autóval menekült, a rendőrök...","id":"20190215_videon_a_szokott_fegyveres_rab_elfogasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd95e1f6-bc1a-4c04-aecb-b4d63dfd1f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7dd932-80a5-4e6a-81f5-d468d5ae92cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_videon_a_szokott_fegyveres_rab_elfogasa","timestamp":"2019. február. 15. 13:31","title":"Videón a tűzpárbaj és a szökött rab elfogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karrier és a család nem oltja ki egymást, egyikben sem teljesedhetünk ki a másik nélkül, az élet célját a kettő együtt határozza meg - írta az emberi erőforrások minisztere a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom csütörtöki budapesti konferenciájára küldött köszöntő levelében.","shortLead":"A karrier és a család nem oltja ki egymást, egyikben sem teljesedhetünk ki a másik nélkül, az élet célját a kettő...","id":"20190214_Kasler_Isten_ferfit_es_not_teremtett_akik_gyermekkel_tokeletes_egesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344f9fd8-567e-47b6-ab2f-2456cad7ab77","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Kasler_Isten_ferfit_es_not_teremtett_akik_gyermekkel_tokeletes_egesz","timestamp":"2019. február. 14. 12:18","title":"Kásler: Isten férfit és nőt teremtett, akik gyermekkel tökéletes egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9712a94-5b6f-4e8a-9b1a-ec7bf92d3a1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bevezetése óta közel 200 milliárd forint költségvetési rést tömött be a népegészségügyi termékadó. Adóként bevált, népnevelési eszközként viszont kétséges a hatása.","shortLead":"Bevezetése óta közel 200 milliárd forint költségvetési rést tömött be a népegészségügyi termékadó. Adóként bevált...","id":"20190214_Sok_penz_bejott_a_chipsadobol_csak_a_nepneveles_nem_sikerult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9712a94-5b6f-4e8a-9b1a-ec7bf92d3a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d930aa8a-5192-45ec-886c-642c159cfafd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Sok_penz_bejott_a_chipsadobol_csak_a_nepneveles_nem_sikerult","timestamp":"2019. február. 14. 14:40","title":"Sok pénz bejött a chipsadóból, csak a népnevelés nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fa221c-f79b-4619-b9ed-a82bc9ae5ac7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Uniceffel közös kampányban Heléna arról vall, milyen tapasztalatokat él meg cigányként a színpadon és azon túl.\r

\r

","shortLead":"Az Uniceffel közös kampányban Heléna arról vall, milyen tapasztalatokat él meg cigányként a színpadon és azon túl.\r

\r

","id":"20190215_Mosolyogj_vissza_ram__antirasszista_videot_kozolt_a_Parno_Graszt_enekesnoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91fa221c-f79b-4619-b9ed-a82bc9ae5ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e13870d-2e55-42de-8bf3-9db21f6243c2","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Mosolyogj_vissza_ram__antirasszista_videot_kozolt_a_Parno_Graszt_enekesnoje","timestamp":"2019. február. 15. 16:03","title":"\"Mosolyogj vissza rám!\" - antirasszista videót közölt a Parno Graszt énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter visszaszólt.","shortLead":"Szijjártó Péter visszaszólt.","id":"20190214_Leszolta_Orban_csaladpolitikajat_a_sved_miniszter_Buzlik_a_30as_evektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2253a0c-9c42-4497-b826-895bfe075a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Leszolta_Orban_csaladpolitikajat_a_sved_miniszter_Buzlik_a_30as_evektol","timestamp":"2019. február. 14. 13:56","title":"Leszólta Orbán családpolitikáját a svéd miniszter: Bűzlik a ’30-as évektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a601f6-8036-4d28-8783-5d502df607f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKK kérdéseket kapott a Lánchíd felújításával kapcsolatban, ezért kitolta a közbeszerzés pályázati határidejét.","shortLead":"A BKK kérdéseket kapott a Lánchíd felújításával kapcsolatban, ezért kitolta a közbeszerzés pályázati határidejét.","id":"20190215_Kerdesek_merultek_fel_a_Lanchid_felujitasa_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80a601f6-8036-4d28-8783-5d502df607f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac97256f-190f-4f13-89a3-b5cbff1b5859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Kerdesek_merultek_fel_a_Lanchid_felujitasa_korul","timestamp":"2019. február. 15. 16:49","title":"Kérdések merültek fel a Lánchíd felújításánál, de az októberi kezdés nem csúszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee299ce2-a75a-4045-bede-e60989059e0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 12-én lép színpadra az Arénában a Linkin Park zenei agya, aki a Belau-t választotta előzenekarnak.



","shortLead":"Március 12-én lép színpadra az Arénában a Linkin Park zenei agya, aki a Belau-t választotta előzenekarnak.



","id":"20190215_Megvan_ki_melegiti_be_a_kozonseget_Mike_Shinoda_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee299ce2-a75a-4045-bede-e60989059e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6313a90c-23ab-4fcc-a038-dfe1a088728a","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Megvan_ki_melegiti_be_a_kozonseget_Mike_Shinoda_elott","timestamp":"2019. február. 15. 10:14","title":"Megvan, ki melegíti be a közönséget Mike Shinoda előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem bünteti meg a Médiatanács az Echo Tv-t, mert ahogy Bayer Zsolt ócsárolta Nagy Blankát, az csak véleménynyilvánítás volt a testület szerint. Nem problémás az sem, ha a hajléktalanokat szidják az Echo Tv-n, de amikor Balázséknál szexuális utalások hangzottak el, máris jött a büntetés.","shortLead":"Nem bünteti meg a Médiatanács az Echo Tv-t, mert ahogy Bayer Zsolt ócsárolta Nagy Blankát, az csak véleménynyilvánítás...","id":"20190214_Itelt_az_NMHH_Bayer_Zsolt_buntetlenul_szidhatta_Nagy_Blankat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485c9885-bd44-4e95-a6d5-5bd5a711cca2","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Itelt_az_NMHH_Bayer_Zsolt_buntetlenul_szidhatta_Nagy_Blankat","timestamp":"2019. február. 14. 10:19","title":"Ítélt az NMHH: Bayer Zsolt büntetlenül szidhatta Nagy Blankát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]