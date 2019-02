Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8ec092b-60dc-402f-8c9a-fde719ffd2bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz alakulat leleplezte idei autóját, mely a reményeik szerint a korábbiaknál jobban megszorongatja majd Hamilton új Mercedesét. ","shortLead":"Az olasz alakulat leleplezte idei autóját, mely a reményeik szerint a korábbiaknál jobban megszorongatja majd Hamilton...","id":"20190215_itt_a_2019es_f1es_ferrari_fotok_es_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8ec092b-60dc-402f-8c9a-fde719ffd2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766f8a43-949d-4f90-beb1-e02eada357ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_itt_a_2019es_f1es_ferrari_fotok_es_video","timestamp":"2019. február. 15. 11:49","title":"Itt a 2019-es F1-es Ferrari, ami matt vörös lett - fotók és videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd9fd94-5c06-47fe-b410-0281e7891228","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hetvenhét éves korában Zürichben elhunyt Bruno Ganz, svájci színész, aki A bukás című film Hitlereként lett világhírű. \r

","shortLead":"Hetvenhét éves korában Zürichben elhunyt Bruno Ganz, svájci színész, aki A bukás című film Hitlereként lett világhírű...","id":"20190216_Meghalt_A_Bukas_cimu_film_Hitlere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebd9fd94-5c06-47fe-b410-0281e7891228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb4d712-11e9-4589-b2c3-03ba61689d04","keywords":null,"link":"/kultura/20190216_Meghalt_A_Bukas_cimu_film_Hitlere","timestamp":"2019. február. 16. 13:27","title":"Meghalt A Bukás című film Hitlere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyakorlatilag Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szavait ismételte el a müncheni biztonságpolitikai konferencián Mike Pence. ","shortLead":"Gyakorlatilag Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szavait ismételte el a müncheni biztonságpolitikai konferencián Mike...","id":"20190216_Aggasztja_a_kinai_es_orosz_befolyas_az_amerikai_alelnokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14b5f21-352c-4a8f-9e89-9253658fcdc0","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Aggasztja_a_kinai_es_orosz_befolyas_az_amerikai_alelnokot","timestamp":"2019. február. 16. 15:35","title":"Aggasztja a kínai és orosz befolyás az amerikai alelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee02eaa0-c04e-4233-b9c6-265c4a3948f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem mindennapi turbulenciát éltek túl az amerikai Delta Air Lines Seattle-be tartó gépének utasai. A rázkódás utáni állapotokról videó is készült, s ennek láttán tényleg értelmet nyer a „Biztonsági öveket tartsa becsatolva” utasítás.","shortLead":"Nem mindennapi turbulenciát éltek túl az amerikai Delta Air Lines Seattle-be tartó gépének utasai. A rázkódás utáni...","id":"20190215_Vad_turbulencia_utan_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Deltagep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee02eaa0-c04e-4233-b9c6-265c4a3948f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022631a6-ef57-4948-80c3-ce207362cd7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Vad_turbulencia_utan_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Deltagep","timestamp":"2019. február. 15. 11:50","title":"Vad turbulencia után kényszerleszállást hajtott végre egy Delta-gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"India bejelentette, teljes mértékben el fogja szigetelni a világtól Pakisztánt, miután egy iszlamista merénylő csütörtökön 46 indiai katonát ölt meg Kasmír állam indiai ellenőrzése alatt lévő részén. A két atomhatalom viszonya tartósan rossz, Pakisztán és India több háborút is vívott már, főként Kasmír hovatartozása miatt.","shortLead":"India bejelentette, teljes mértékben el fogja szigetelni a világtól Pakisztánt, miután egy iszlamista merénylő...","id":"20190215_India_nagyon_megbuntetne_Pakisztant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63049588-51b2-4f52-a1a8-d2fbd6f92b10","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_India_nagyon_megbuntetne_Pakisztant","timestamp":"2019. február. 15. 10:11","title":"India nagyon megbüntetné Pakisztánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöksége a pártelnök Tóth Bertalant javasolta a szocialista EP-lista élére - értesült a hvg.hu.","shortLead":"Az MSZP elnöksége a pártelnök Tóth Bertalant javasolta a szocialista EP-lista élére - értesült a hvg.hu.","id":"20190215_Meglepetes_is_lehet_az_MSZP_eplistajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e7d776-9950-491b-ae3c-207d322392ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Meglepetes_is_lehet_az_MSZP_eplistajan","timestamp":"2019. február. 15. 18:55","title":"Meglepetés az MSZP EP-listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2165d3-b457-4e7b-8cb6-c63b94046ac1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindeddig kiadatlan Tandori-kézirat jelent meg egy budapesti gimnázium honlapján.","shortLead":"Mindeddig kiadatlan Tandori-kézirat jelent meg egy budapesti gimnázium honlapján.","id":"20190215_A_Harry_Potterbe_is_irt_egy_fejezetet_Tandori_Dezso_bar_az_nem_egyertelmu_ismertee_a_sorozatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd2165d3-b457-4e7b-8cb6-c63b94046ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bcaba8-5874-44e6-811b-e2e63e941a45","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_A_Harry_Potterbe_is_irt_egy_fejezetet_Tandori_Dezso_bar_az_nem_egyertelmu_ismertee_a_sorozatot","timestamp":"2019. február. 15. 15:35","title":"A Harry Potterbe is írt egy fejezetet Tandori Dezső, bár az nem egyértelmű, ismerte-e a sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b81cd18-e475-4b0d-8e70-556c5b564494","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem sikerült eltalálni.","shortLead":"Majdnem sikerült eltalálni.","id":"20190215_Rubickkockat_probalt_megenni_Kendall_Jenner_mindjart_egy_telefon_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b81cd18-e475-4b0d-8e70-556c5b564494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a50d55-dfcb-42b8-b6b7-f04bba5e59a2","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Rubickkockat_probalt_megenni_Kendall_Jenner_mindjart_egy_telefon_utan","timestamp":"2019. február. 15. 09:44","title":"Rubik-kockát próbált megenni Kendall Jenner, mindjárt egy telefon után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]