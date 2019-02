Pedig sebességmérés szempontjából nemzetközi összevetésben nem számít különösen aktívnak a magyar rendőrség, derült ki talán elsőre meglepő módon. Az SCDB - közel 80 államról – köztük az összes uniósról – vezet traffipax-statisztikákat, és ezekből látszik, sem az ország területéhez, sem az úthálózat hosszához viszonyítva nincs sok sebességmérő készülék Magyarországon – írta a G7. Az EU-ban a belgák vezetnek, náluk ezer négyzetkilométerenként közel 70 traffi van, miközben nálunk ugyanez kevesebb, mint három. Igaz, a szlovákoknál például szinte egyáltalán nincsenek traffipaxok (az egész országban összesen tucatnyi), és Romániában is csak ezer négyzetkilométerenként egyet helyeztek ki.

Az arányok azért is igen változatosak, mert Belgiumban és Hollandiában például az összes traffipax fele nem csak sebességet mér, hanem úgynevezett kombinált készülék. Ezek jellemzően közlekedési lámpákhoz kapcsolt mérőeszközök. Azt is figyelik, hogy az autós zöld jelzésen hajt-e át, sok esetben azonban már sebességet is mérnek.

Tényleg tilos villogással előre jelezni a traffipaxot? Megkérdeztük a rendőrséget, itt a hivatalos válasz Egy tipikusan olyan téma, amelyről hosszasan vitatkoznak fórumokon az autósok: tilos-e másoknak jelezni a traffit, vagy sem? Megpróbáltuk kideríteni a hivatalos választ.

A sok szakértő által a gyorshajtás elleni leghatékonyabb fellépésnek tartott átlagsebesség-mérés egyelőre nem különösebben elterjedt, de érdekes módon épp egy közép-európai ország jár élen ezen a területen. A cseheknél az összes traffi kétharmada átlagsebességet mér, vagyis azt figyeli, hogy egy adott, jellemzően több kilométeres útszakaszt mennyi idő alatt teszi meg az autó, és ebből kalkulálja ki a sebességet.

Az átlagsebesség-mérés bevezetésére egyébként itthon is van esély, legalábbis Halmosi Zsolt országos rendőrfőkapitány-helyettes tavaly ősszel arról beszélt, hogyha adottak lesznek a jogszabályi feltételek, akkor Magyarországon is bevezethetik.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.