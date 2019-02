Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Egy puccskísérlet után statáriális bíróság ítélkezik, nem a puccsistákon szórakoznak fennhangon öltönyös urak. A 2018-as parlamenti szezon úgy ért véget, hogy Kövér László remegett a dühtől, a tavaszi ülésszak mégis úgy kezdődik, hogy Orbán Viktor nevet az ellenzéken. A kormányfő úgy kalkulál, hogy ha sikerül még egy meccsre becsalnia a széttöredezett pártokat, akkor az EP-választások után magától is megszűnik az ellenállás. Azt nem látni, hogy az utcán egységet hirdetők mit akarnának tenni Orbán sikere ellen.","shortLead":"Egy puccskísérlet után statáriális bíróság ítélkezik, nem a puccsistákon szórakoznak fennhangon öltönyös urak...","id":"20190217_Orban_Viktor_strategiat_hirdetett_csak_az_ellenzek_nem_vette_meg_eszre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4a4e2b-1339-4551-9c04-1b514b81979d","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Orban_Viktor_strategiat_hirdetett_csak_az_ellenzek_nem_vette_meg_eszre","timestamp":"2019. február. 17. 17:30","title":"Orbán eldöntötte, hogyan töri le az ellenállást kiáltó ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly március 15-i ügyekben hozott döntést a bíróság, ekkor a rendőrség anélkül bírságolt, hogy felszólította volna a demonstrálókat az úttest elhagyására. ","shortLead":"Tavaly március 15-i ügyekben hozott döntést a bíróság, ekkor a rendőrség anélkül bírságolt, hogy felszólította volna...","id":"20190218_Tuntetok_birsagat_engedte_el_a_birosag_jogszerutlen_volt_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b435e3e2-250c-40e2-8862-a7fd2c92d821","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Tuntetok_birsagat_engedte_el_a_birosag_jogszerutlen_volt_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 18. 13:55","title":"Tüntetők bírságát engedte el a bíróság, jogszerűtlen volt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80831a8-fb01-459a-971a-66bb50b6ecae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok nem fogja megvédeni azokat, akik őrá hagyatkoznak - figyelmeztette az ország északi részének jelentős hányadát ellenőrző kurd erőket vasárnap Bassár el-Aszad szíriai elnök.","shortLead":"Az Egyesült Államok nem fogja megvédeni azokat, akik őrá hagyatkoznak - figyelmeztette az ország északi részének...","id":"20190217_Aszad_az_amerikaiak_csak_zsebre_teszik_onoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f80831a8-fb01-459a-971a-66bb50b6ecae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21989e91-a4f0-4a28-b5cc-79eaa60b8079","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Aszad_az_amerikaiak_csak_zsebre_teszik_onoket","timestamp":"2019. február. 17. 17:04","title":"Aszad: „az amerikaiak csak zsebre teszik önöket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224d3989-b1b7-416a-8ace-3379b64a65f5","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy olyan rendszerben, ahol nem lehet szabadon gondolkodni, nem jó élni – mondta a hvg.hu-nak adott interjújában Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke. A 2018 nyaráig a kutatás-fejlesztési források elosztását felügyelő Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalt is vezető fizikusprofesszor arról is beszélt, hogy miért nem jó stratégia az akadémiai alapkutatások beszántása, és hogy mi különbözteti meg a tudományt a propagandától. A tíz évig a Fideszben politizáló volt MTA-elnök szerint ma már biztosan nem kérné felvételét a mai Fideszbe, Orbán Viktor pedig hiába nyert egymás után három választást, ez nem jogosítja fel az arrogáns döntésekre.","shortLead":"Egy olyan rendszerben, ahol nem lehet szabadon gondolkodni, nem jó élni – mondta a hvg.hu-nak adott interjújában...","id":"20190218_Palinkas_Jozsef_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=224d3989-b1b7-416a-8ace-3379b64a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59128d37-eb01-4932-a180-6b9523e31ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Palinkas_Jozsef_interju","timestamp":"2019. február. 18. 11:42","title":"Pálinkás József: Nem lehet tudománykampfot csinálni, a kormány nem érti, hogyan működik a kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán nem véletlen, hogy ugyanarra a napra időzítette új csúcstelefonjának bemutatását a Xiaomi, mint a Samsung a Galaxy S10-ek bejelentését. A kínai gyártó nemcsak a Samsung telefonjaival, hanem az Apple 2018-as modelljeivel is konkurálna.","shortLead":"Talán nem véletlen, hogy ugyanarra a napra időzítette új csúcstelefonjának bemutatását a Xiaomi, mint a Samsung...","id":"20190217_samsung_galaxy_s10_rivalis_xiaomi_mi9_bejelentese_februar_20_specifikaciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1488f503-040a-403c-a52b-300b40545bd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_samsung_galaxy_s10_rivalis_xiaomi_mi9_bejelentese_februar_20_specifikaciok","timestamp":"2019. február. 17. 16:03","title":"Az eddigi legerősebb és legszebb telefonjával válaszol a Xiaomi a Galaxy S10-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt (EPP) az Európai Bizottság élére tartó csúcsjelöltjét a müncheni biztonságpolitikai konferencián faggatták.","shortLead":"Az Európai Néppárt (EPP) az Európai Bizottság élére tartó csúcsjelöltjét a müncheni biztonságpolitikai konferencián...","id":"20190217_Weber_Orbanrol_Nincs_kivetelezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a031630-813e-4065-afa9-3318d9e513ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Weber_Orbanrol_Nincs_kivetelezes","timestamp":"2019. február. 17. 09:55","title":"Weber Orbánról: Nincs kivételezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c037a460-bdad-4e5c-b2b8-f9782dd4edd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már a tűzoltók riasztásához tárcsázott 105-ös segélyhívó szám esetén is a 112-es számra érkezik be a hívás. A katasztrófavédelem videója most azt mutatja meg, hogyan működik a rendszer.

\r

","shortLead":"Nem tünteti ki azt a civilt a rendőrség, aki segített a pénteki fegyveres szökés elkövetőjének elfogásában.\r

\r

