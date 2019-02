Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Készül az elektromos autók otthon töltésének áramértékesítési konstrukciója.","shortLead":"Készül az elektromos autók otthon töltésének áramértékesítési konstrukciója.","id":"20190218_elektromos_auto_otthoni_toltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcbb048-70fe-4ba4-adfb-539ef8adcf8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_elektromos_auto_otthoni_toltes","timestamp":"2019. február. 18. 08:18","title":"Komoly változásra számíthatnak az elektromos autók tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bement Bayer Zsolthoz Semjén Zsolt, és ha már ott járt, kifejtette a gondolatait nőiességről, a kormányt kritizálókról, az ellenzékről és az Európai Bizottság szocialista alelnökéről is.","shortLead":"Bement Bayer Zsolthoz Semjén Zsolt, és ha már ott járt, kifejtette a gondolatait nőiességről, a kormányt kritizálókról...","id":"20190218_Pusztulas_betegseg_pornogafia_primitivseg__Semjen_Zsolt_elbeszelgetett_Bayer_Zsolttal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2a5cf0-ea63-4927-b779-3fcae9e27d7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Pusztulas_betegseg_pornogafia_primitivseg__Semjen_Zsolt_elbeszelgetett_Bayer_Zsolttal","timestamp":"2019. február. 18. 11:04","title":"Pusztulás, betegség, pornográfia, primitívség – Semjén Zsolt elbeszélgetett Bayer Zsolttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c41f68-5f8e-4489-84e7-daddf8a067d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Több város jelezte már, hogy elindulna a 2032-es olimpiáért, de Jakarta az első, amely beadta a pályázati szándéknyilatkozatát.","shortLead":"Több város jelezte már, hogy elindulna a 2032-es olimpiáért, de Jakarta az első, amely beadta a pályázati...","id":"20190219_Az_indonez_fovaros_az_elso_hivatalos_palyazo_a_2032es_olimpiara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c41f68-5f8e-4489-84e7-daddf8a067d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ea5e8c-e2e7-4344-a0e8-e1499818a668","keywords":null,"link":"/sport/20190219_Az_indonez_fovaros_az_elso_hivatalos_palyazo_a_2032es_olimpiara","timestamp":"2019. február. 19. 10:59","title":"Az indonéz főváros az első hivatalos pályázó a 2032-es olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a291dd7-bcf1-4fb8-b086-51d6a55d05ac","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Indoklás, magyarázat egyelőre nincs.","shortLead":"Indoklás, magyarázat egyelőre nincs.","id":"20190217_Szigoritjak_a_belepest_a_parlamentbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a291dd7-bcf1-4fb8-b086-51d6a55d05ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8305cede-5ccb-4a41-96cc-b5b702a471b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Szigoritjak_a_belepest_a_parlamentbe","timestamp":"2019. február. 17. 19:05","title":"Szigorítják a belépést a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7e779-3172-4761-84a1-6c1f1a5344f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új Lumix fényképezővel bővíti kompakt eszköztárát a Panasonic, melyek között egy egészen aprócska is helyet kapott. A TZ95 azonban csak küllemre tűnik szerénynek.","shortLead":"Két új Lumix fényképezővel bővíti kompakt eszköztárát a Panasonic, melyek között egy egészen aprócska is helyet kapott...","id":"20190219_panasonic_lumix_fz1000_ii_panasonic_lumix_tz95_kompakt_fenykezogep_panasonic_convention_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45e7e779-3172-4761-84a1-6c1f1a5344f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a611da-2c24-43a5-8d81-74be3eaba559","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_panasonic_lumix_fz1000_ii_panasonic_lumix_tz95_kompakt_fenykezogep_panasonic_convention_2019","timestamp":"2019. február. 19. 11:03","title":"Kicsi a bors, de erős: megjöttek a Panasonic új fotómasinái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289619af-8cfe-4e10-957c-ada33bdee88e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaznak bizonyultak a hétfői sajtóértesülések: a japán autóóriás három éven belül beszünteti a termelést swindoni üzemében. \r

","shortLead":"Igaznak bizonyultak a hétfői sajtóértesülések: a japán autóóriás három éven belül beszünteti a termelést swindoni...","id":"20190219_honda_swindon_anglian_gyar_bezaras_autogyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=289619af-8cfe-4e10-957c-ada33bdee88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b556d604-298b-4176-9374-aed2ea1dd03d","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_honda_swindon_anglian_gyar_bezaras_autogyartas","timestamp":"2019. február. 19. 09:45","title":"Hivatalos: bezárja angliai gyárát a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4523cc4-2f1b-4510-ab8b-b159aef31480","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Egy hatalmas alapítványba pakolná a kormány az MTA intézeteit, ám gyanús, hogy ezzel csupán az akadémiai vagyonra akarják rátenni a kezüket.","shortLead":"Egy hatalmas alapítványba pakolná a kormány az MTA intézeteit, ám gyanús, hogy ezzel csupán az akadémiai vagyonra...","id":"20190218_A_Corvinus_mintajara_szervezik_at_az_MTAt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4523cc4-2f1b-4510-ab8b-b159aef31480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3012111-3686-4e3b-afaf-82b9b0000023","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_A_Corvinus_mintajara_szervezik_at_az_MTAt","timestamp":"2019. február. 18. 11:07","title":"A Corvinus mintájára szerveznék át az MTA-t, így kaparintanák meg a vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40075a8c-b850-4fd9-aed1-558c00e25b5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel 300 millió forint az ára, és 99 darab készül belőle összesen.","shortLead":"Közel 300 millió forint az ára, és 99 darab készül belőle összesen.","id":"20190219_aston_martin_zagato_shooting_brake","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40075a8c-b850-4fd9-aed1-558c00e25b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bdd89e-d936-4025-a9f8-0175173e3988","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_aston_martin_zagato_shooting_brake","timestamp":"2019. február. 19. 12:22","title":"Videó: Erre az autóritkaságra még Londonban is lefagyott a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]