Ilyen lesz az első elektromos Skoda belseje

[{"available":true,"c_guid":"36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A debreceni ügyészség emelt vádat a férfi ellen, aki tehergépkocsijával túl gyorsan hajtott egy útszakaszon és a követési távolságot sem tartotta be, majd emiatt tömegbalesetet okozott.","shortLead":"A debreceni ügyészség emelt vádat a férfi ellen, aki tehergépkocsijával túl gyorsan hajtott egy útszakaszon és...","id":"20190219_karambol_letavertes_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e97a442-9952-472f-a8fc-08740837f521","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190219_karambol_letavertes_ugyeszseg","timestamp":"2019. február. 19. 14:25","title":"Négy autós karambolozott, mert száguldozott egy teherautós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17df4836-0609-4535-b9c7-d8a38ecf428c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Baleset miatt lezárták a Szigetszentmiklóst Tököllel összekötő utat, mindenkit visszafordítanak.","shortLead":"Baleset miatt lezárták a Szigetszentmiklóst Tököllel összekötő utat, mindenkit visszafordítanak.","id":"20190218_Nem_jar_jol_az_aki_most_tart_hazafele_a_Csepelszigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17df4836-0609-4535-b9c7-d8a38ecf428c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d3b53f-5606-4d82-8207-23f466b9ef0f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190218_Nem_jar_jol_az_aki_most_tart_hazafele_a_Csepelszigeten","timestamp":"2019. február. 18. 18:11","title":"Nem jár jól az, aki most tart hazafelé a Csepel-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824ca2c4-e8d7-48a6-bf54-599f591cae04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Májusban rendőrsisakban, de civil ruhában verte a tüntetőket egy megmozduláson. Azóta is használja diplomáciai útlevelét, amit már rég vissza kellett volna adnia.","shortLead":"Májusban rendőrsisakban, de civil ruhában verte a tüntetőket egy megmozduláson. Azóta is használja diplomáciai...","id":"20190220_Letartoztattak_Macron_civileket_vero_volt_biztonsagi_fonoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=824ca2c4-e8d7-48a6-bf54-599f591cae04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62b45ba-79f2-4479-b7a8-c11aea5a4655","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_Letartoztattak_Macron_civileket_vero_volt_biztonsagi_fonoket","timestamp":"2019. február. 20. 05:28","title":"Letartóztatták Macron civileket verő volt biztonsági főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9cb946-0011-4dd6-8e47-06db2c51efcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan módon vezetnek fel egy közelgő tartalmi bővítést a Fortnite a fejlesztői. ","shortLead":"Szokatlan módon vezetnek fel egy közelgő tartalmi bővítést a Fortnite a fejlesztői. ","id":"20190218_fortnite_battle_royale_foldrenges_termeszeti_katasztrofa_ingyenes_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c9cb946-0011-4dd6-8e47-06db2c51efcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa01e78-8ba3-4b21-bef6-a3e1d0b74eaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_fortnite_battle_royale_foldrenges_termeszeti_katasztrofa_ingyenes_videojatek","timestamp":"2019. február. 18. 14:03","title":"Nem akármivel “újít” a Fortnite, természeti katasztrófákat kell túlélniük a játékosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7e779-3172-4761-84a1-6c1f1a5344f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új Lumix fényképezővel bővíti kompakt eszköztárát a Panasonic, melyek között egy egészen aprócska is helyet kapott. A TZ95 azonban csak küllemre tűnik szerénynek.","shortLead":"Két új Lumix fényképezővel bővíti kompakt eszköztárát a Panasonic, melyek között egy egészen aprócska is helyet kapott...","id":"20190219_panasonic_lumix_fz1000_ii_panasonic_lumix_tz95_kompakt_fenykezogep_panasonic_convention_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45e7e779-3172-4761-84a1-6c1f1a5344f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a611da-2c24-43a5-8d81-74be3eaba559","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_panasonic_lumix_fz1000_ii_panasonic_lumix_tz95_kompakt_fenykezogep_panasonic_convention_2019","timestamp":"2019. február. 19. 11:03","title":"Kicsi a bors, de erős: megjöttek a Panasonic új fotómasinái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc54d54-2347-41fb-a692-4246253836bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csepeli polgármester utólag kérte, hogy a megállók fedettek legyenek, ráadásul még egy plusz zöldfalat is be kellett iktatni, ezért megdrágult a Szent Imre téri buszpályaudvar áttervezése.","shortLead":"A csepeli polgármester utólag kérte, hogy a megállók fedettek legyenek, ráadásul még egy plusz zöldfalat is be kellett...","id":"20190219_40_szazalekkal_dragult_az_egyik_nagy_budapesti_buszpalyaudvar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cc54d54-2347-41fb-a692-4246253836bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959c87b7-e044-4ced-8855-2837f0667429","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_40_szazalekkal_dragult_az_egyik_nagy_budapesti_buszpalyaudvar","timestamp":"2019. február. 19. 16:23","title":"40 százalékkal drágult az egyik nagy budapesti buszpályaudvar tervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4fec45-0c43-4a46-b7b5-e733a9aecf80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A daganatos betegségek immunterápiával történő gyógyításával kapcsolatos 19 klinikai kísérlet elemzésekor kiderült, hogy az újfajta kezelés átlagosan a betegek 25 százalékánál jár tartós eredménnyel – közölte a párizsi székhelyű, rákkutatással és gyógyítással foglalkozó Curie Intézet.","shortLead":"A daganatos betegségek immunterápiával történő gyógyításával kapcsolatos 19 klinikai kísérlet elemzésekor kiderült...","id":"20190218_daganat_immunterapia_tartos_eredmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba4fec45-0c43-4a46-b7b5-e733a9aecf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dfbf0d-2b5d-450b-80ec-497b746d414a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_daganat_immunterapia_tartos_eredmenyek","timestamp":"2019. február. 18. 18:03","title":"A rákbetegek 25 százalékánál tartós eredményt hoz az immunterápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c5d47b-e79b-43ef-9a1c-b2e85b06c569","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltást hozhat a légszennyezettség, különösen a magas szállópor-koncentráció miatt egyre nagyobb számban szenvedő lakosság számára az az okosablak, melyet kínai kutatók fejlesztenek. A nagyméretű, átlátszó ablakokhoz alkalmazható technológia megváltoztatja a fény intenzitását, miközben hatásosan szűri a szmogban lévő finomszemcsés anyagot. ","shortLead":"Megváltást hozhat a légszennyezettség, különösen a magas szállópor-koncentráció miatt egyre nagyobb számban szenvedő...","id":"20190220_legtisztito_okosablak_finompor_szurese_ustc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32c5d47b-e79b-43ef-9a1c-b2e85b06c569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd21234-5ddc-46c2-b321-6d17502c8b4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_legtisztito_okosablak_finompor_szurese_ustc","timestamp":"2019. február. 20. 08:03","title":"Itt a csodaablak: ilyet kellene tenni minden lakásba, meghálálna magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]