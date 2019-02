Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d19a2eb-b406-45e2-a821-d5818e58b78b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan híre ment a hetvenes évek közepén, hogy nálunk már elektromos autókat használ a posta. Csináltak róla egy riportot a németek is. ","shortLead":"Láthatóan híre ment a hetvenes évek közepén, hogy nálunk már elektromos autókat használ a posta. Csináltak róla...","id":"20190219_elektro_barkas_riport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d19a2eb-b406-45e2-a821-d5818e58b78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a23cc2-5f6f-452c-9f31-51889441cce1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_elektro_barkas_riport","timestamp":"2019. február. 20. 04:06","title":"Régi NDK-s filmben tűnt fel a magyar csoda, az elektromos Barkas - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc54d54-2347-41fb-a692-4246253836bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csepeli polgármester utólag kérte, hogy a megállók fedettek legyenek, ráadásul még egy plusz zöldfalat is be kellett iktatni, ezért megdrágult a Szent Imre téri buszpályaudvar áttervezése.","shortLead":"A csepeli polgármester utólag kérte, hogy a megállók fedettek legyenek, ráadásul még egy plusz zöldfalat is be kellett...","id":"20190219_40_szazalekkal_dragult_az_egyik_nagy_budapesti_buszpalyaudvar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cc54d54-2347-41fb-a692-4246253836bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959c87b7-e044-4ced-8855-2837f0667429","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_40_szazalekkal_dragult_az_egyik_nagy_budapesti_buszpalyaudvar","timestamp":"2019. február. 19. 16:23","title":"40 százalékkal drágult az egyik nagy budapesti buszpályaudvar tervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentők végül stabil állapotban szállították kórházba. ","shortLead":"A mentők végül stabil állapotban szállították kórházba. ","id":"20190220_Csokidarab_torkan_akadt_OMSZ_Gyongyos_kisgyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e730ce3a-7266-40c2-bb13-92dedc8e5c15","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Csokidarab_torkan_akadt_OMSZ_Gyongyos_kisgyerek","timestamp":"2019. február. 20. 14:48","title":"Az utolsó pillanatban mentették meg az egyévest, akinek a torkán akadt egy csokidarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d67cdb-3cc8-4c3f-9197-a26db282f351","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez az intézmény utóbbi száz évének legnagyobb értékű műtárgybeszerzése. A magyar kormány is beszállt.","shortLead":"Ez az intézmény utóbbi száz évének legnagyobb értékű műtárgybeszerzése. A magyar kormány is beszállt.","id":"20190219_van_dyck_festmeny_szepmuveszeti_muzeum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59d67cdb-3cc8-4c3f-9197-a26db282f351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0244605f-293d-4524-ba78-157478559556","keywords":null,"link":"/kultura/20190219_van_dyck_festmeny_szepmuveszeti_muzeum","timestamp":"2019. február. 19. 12:49","title":"2,1 milliárdért vásárolt Van Dyck-festményt a Szépművészeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1a521c-648a-4d93-9b4f-e1d823728c28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az 55-ös főúton, Bajánál történt.","shortLead":"A baleset az 55-ös főúton, Bajánál történt.","id":"20190219_baleset_kamion_baja_55os_ut_utkozes_helyszineles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff1a521c-648a-4d93-9b4f-e1d823728c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bfe426-cbaa-4991-8619-91accbb0a5b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_baleset_kamion_baja_55os_ut_utkozes_helyszineles","timestamp":"2019. február. 19. 11:59","title":"Kamionok ütköztek, lezártak egy Duna-hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6ef8e3-cbb9-42c7-9468-d09f6d788355","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg vidéken akár 100 négyzetméter feletti ingatlan is vásárolható 20 millió forintból, addig ez az összeg a fővárosban már jellemzően csak egy garzonlakásra elegendő – derül ki a Duna House elemzéséből. ","shortLead":"Míg vidéken akár 100 négyzetméter feletti ingatlan is vásárolható 20 millió forintból, addig ez az összeg a fővárosban...","id":"20190219_Van_20_millioja_lakasra_Csaknem_hatszor_nagyobbat_kap_erte_videken_mint_a_fovarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f6ef8e3-cbb9-42c7-9468-d09f6d788355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846921b3-f038-436c-b3ce-733480c89248","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190219_Van_20_millioja_lakasra_Csaknem_hatszor_nagyobbat_kap_erte_videken_mint_a_fovarosban","timestamp":"2019. február. 19. 10:50","title":"Van 20 milliója lakásra? Csaknem hatszor nagyobbat kap érte vidéken, mint a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88428e67-d9d2-40fe-82e4-9b067714d1f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amerikai Filmakadémia bejelentette, hogy a zenekar színpadra lép a hétfő hajnali gálán.



","shortLead":"Az Amerikai Filmakadémia bejelentette, hogy a zenekar színpadra lép a hétfő hajnali gálán.



","id":"20190219_Megis_erdemes_lesz_nezni_az_Oscargalat_fellep_a_Queen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88428e67-d9d2-40fe-82e4-9b067714d1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8bbd2e-e574-45c8-8796-4c9f57ea5560","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Megis_erdemes_lesz_nezni_az_Oscargalat_fellep_a_Queen","timestamp":"2019. február. 19. 09:15","title":"Mégis érdemes lesz nézni az Oscar-gálát: fellép a Queen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0bf544-f109-4ac5-b673-80cc5bb89157","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti gyártó két új erőforrás variánst leplezett le tavaly debütált 5 méteres SUV modelljéhez.","shortLead":"Az ingolstadti gyártó két új erőforrás variánst leplezett le tavaly debütált 5 méteres SUV modelljéhez.","id":"20190219_benzin_es_dizel_fronton_is_ujit_az_audi_hatalmas_divatterepjaroja_a_q8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e0bf544-f109-4ac5-b673-80cc5bb89157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f171e253-5158-421e-9bb2-3a0f86cf9fa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_benzin_es_dizel_fronton_is_ujit_az_audi_hatalmas_divatterepjaroja_a_q8","timestamp":"2019. február. 19. 08:21","title":"Benzin és dízel fronton is újít az Audi hatalmas divatterepjárója, a Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]