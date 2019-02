Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"401fd236-069e-4748-954b-cdba1301ac21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő holttestét hozták ki a tűzoltók egy tiszalöki házból.","shortLead":"Egy férfi és egy nő holttestét hozták ki a tűzoltók egy tiszalöki házból.","id":"20190225_Ketten_meghaltak_szenmonoxidmergezesben_Tiszalokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=401fd236-069e-4748-954b-cdba1301ac21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd322567-33ac-4264-b8f8-948aa8f7604a","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Ketten_meghaltak_szenmonoxidmergezesben_Tiszalokon","timestamp":"2019. február. 25. 09:56","title":"Ketten meghaltak szén-monoxid-mérgezésben Tiszalökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akár 20 fok is lehet a tél utolsó napjaiban.","shortLead":"Akár 20 fok is lehet a tél utolsó napjaiban.","id":"20190224_Elorehozott_tavasszal_bucsuzik_a_tel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be5760e-b6c3-4a31-9583-02685d6f54dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Elorehozott_tavasszal_bucsuzik_a_tel","timestamp":"2019. február. 24. 14:30","title":"Előrehozott tavasszal búcsúzik a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e32052d-4d24-4d1f-b5c4-1fe0c037af09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint ma már veszélyes lehet, ha nem a robotpilóta vezeti a kocsit. 2020-ban már annyira fejlett lesz a technológia, hogy figyelnie sem kell az autósnak.","shortLead":"Elon Musk szerint ma már veszélyes lehet, ha nem a robotpilóta vezeti a kocsit. 2020-ban már annyira fejlett lesz...","id":"20190225_elon_musk_tesla_onvezeto_auto_autopalya_onvezeto_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e32052d-4d24-4d1f-b5c4-1fe0c037af09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60a6367-a1ad-432d-bbd5-b263c7509fb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_elon_musk_tesla_onvezeto_auto_autopalya_onvezeto_mod","timestamp":"2019. február. 25. 11:03","title":"Elon Musk letett a Waze navigációról, inkább önvezetőre kapcsolja az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Könnyen rászedheti Kim Dzsong Un.","shortLead":"Könnyen rászedheti Kim Dzsong Un.","id":"20190226_Amerikai_lapok_Trump_tul_optimistan_megy_EszakKoreaval_targyalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51aa9fd1-11b3-4b42-bbfd-48c28959e0ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Amerikai_lapok_Trump_tul_optimistan_megy_EszakKoreaval_targyalni","timestamp":"2019. február. 26. 07:26","title":"Amerikai lapok: Trump túl optimistán megy Észak-Koreával tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3e5f7e-9157-4fe7-9263-ced7792ef249","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két brit biológus teóriája szerint a szülők immunrendszere megerősödik azáltal, hogy a gyermek betegségeket hoz haza az óvodából. Ezzel szemben a gyermektelenek nem részesülnek ilyen \"kiképzésben\".","shortLead":"Két brit biológus teóriája szerint a szülők immunrendszere megerősödik azáltal, hogy a gyermek betegségeket hoz haza...","id":"20190225_gyermekvallalas_szulo_gyermektelen_immunrendszer_betegseg_ovoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd3e5f7e-9157-4fe7-9263-ced7792ef249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b179ee6-347e-46f4-983c-e34e32b385d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_gyermekvallalas_szulo_gyermektelen_immunrendszer_betegseg_ovoda","timestamp":"2019. február. 25. 18:33","title":"Brit kutatók szerint tovább élhetnek azok, akik gyereket vállalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca16ff8-898d-4367-a3f6-86460e89e54d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miután minden fontos szereplő jó előre elmondta, hogy választási csalásra készülhetnek az ellenfelei, a Moszkvához húzó ellenzék nyerte a választást Moldovában. A Nyugat-barát kormánypárt csak a harmadik helyre jött be.","shortLead":"Miután minden fontos szereplő jó előre elmondta, hogy választási csalásra készülhetnek az ellenfelei, a Moszkvához húzó...","id":"20190225_Az_oroszbarat_baloldal_nyerte_a_moldovai_valasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ca16ff8-898d-4367-a3f6-86460e89e54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da93524-7b84-4cea-ba5b-958aa97daec4","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_Az_oroszbarat_baloldal_nyerte_a_moldovai_valasztast","timestamp":"2019. február. 25. 06:16","title":"Az oroszbarát baloldal nyerte a moldovai választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bd7a81-0d7f-4ecf-a2f6-2bff3e3e7c90","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Névvel is vállalta több zenész, hogy arról meséljen, hogyan bánt velük Barenboim. ","shortLead":"Névvel is vállalta több zenész, hogy arról meséljen, hogyan bánt velük Barenboim. ","id":"20190225_Zeneszei_szerint_megalazza_oket_a_vilaghiru_karmester_Daniel_Barenboim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64bd7a81-0d7f-4ecf-a2f6-2bff3e3e7c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2929163-aa7e-42a5-b617-72dd15b25b35","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Zeneszei_szerint_megalazza_oket_a_vilaghiru_karmester_Daniel_Barenboim","timestamp":"2019. február. 25. 12:07","title":"Zenészei szerint megalázza őket a világhírű karmester, Daniel Barenboim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552278bb-d968-470c-9f1d-3f649e29ac84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autótervező készített egy videót arról, hogy milyen lehet a Tesla Roadsterrel egy hétköznapi előzés.","shortLead":"Egy autótervező készített egy videót arról, hogy milyen lehet a Tesla Roadsterrel egy hétköznapi előzés.","id":"20190225_Ez_meg_csak_CGI_de_ilyen_lesz_a_Tesla_Roadster_IIvel_egy_elozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552278bb-d968-470c-9f1d-3f649e29ac84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4ff864-28f0-4437-8d8f-79636924a08c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_Ez_meg_csak_CGI_de_ilyen_lesz_a_Tesla_Roadster_IIvel_egy_elozes","timestamp":"2019. február. 25. 19:12","title":"Ez még csak CGI, de ilyen abszurd módon gyors a Tesla Roadster II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]