Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d7bc382-821d-4682-9c36-b18f15db462f","c_author":"","category":"vilag","description":"Szokatlanul harciasra sikerült a Kreml „megmondóembere” Dmitrij Kiszeljov által vezetett legújabb heti hírműsor: az adásból kiderült, hogy egy esetleges amerikai atomcsapás esetén Oroszország milyen célpontokra csapna le. Az is egyértelművé vált – legalábbis Kiszeljov szerint – hogy Oroszország minden tekintetben jobb és erősebb, mint az újra fő ellenséggé vált USA.","shortLead":"Szokatlanul harciasra sikerült a Kreml „megmondóembere” Dmitrij Kiszeljov által vezetett legújabb heti hírműsor...","id":"20190226_Moszkva_el_is_arulta_hova_csapodhatnak_be_az_USAban_az_orosz_atomraketak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d7bc382-821d-4682-9c36-b18f15db462f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4668e350-181d-408a-9784-c1a76ed4e51f","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Moszkva_el_is_arulta_hova_csapodhatnak_be_az_USAban_az_orosz_atomraketak","timestamp":"2019. február. 26. 16:30","title":"Moszkva el is árulta, hova csapódhatnak be az USA-ban az orosz atomrakéták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg egy belső informátorra hivatkozva azt írja, 2020-ra az Apple Watch is megkaphatja azt a funkciót, amit a konkurens okosórák már régóta tudnak.","shortLead":"A Bloomberg egy belső informátorra hivatkozva azt írja, 2020-ra az Apple Watch is megkaphatja azt a funkciót, amit...","id":"20190226_apple_watch_6_alvasfigyelo_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b0d966-80a6-42f0-ae4a-28e6c37168e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_apple_watch_6_alvasfigyelo_okosora","timestamp":"2019. február. 26. 15:33","title":"Régóta vágyott funkció kerülhet az Apple Watch-ba, de egy darabig még várni kell rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi években megkezdett műhelymunka folytatásaként egy átfogó, 330 pontból álló Versenyképességi programot dolgozott ki a Magyar Nemzeti Bank.","shortLead":"A korábbi években megkezdett műhelymunka folytatásaként egy átfogó, 330 pontból álló Versenyképességi programot...","id":"20190227_Matolcsyek_11_ev_alatt_duplaznak_a_hazai_realbert_es_elernek_Ausztria_fejlettsegenek_8090_szazalekat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43b9c18-0d0e-42c1-a954-3423dd74a3e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Matolcsyek_11_ev_alatt_duplaznak_a_hazai_realbert_es_elernek_Ausztria_fejlettsegenek_8090_szazalekat","timestamp":"2019. február. 27. 11:26","title":"Matolcsyék 11 év alatt dupláznák a hazai reálbért, és elérnék Ausztria fejlettségének 80-90 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ce88e-d17a-45da-8124-a700a442335c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ringatózó csípők! Káprázatos déltengeri hangulat! YouTube-történelem!","shortLead":"Ringatózó csípők! Káprázatos déltengeri hangulat! YouTube-történelem!","id":"20190226_Despacito_YouTube_rekord_nezettseg_Luis_Fonsi_hatmilliard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ce88e-d17a-45da-8124-a700a442335c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c629c320-7c72-4393-8163-84fc55a7734b","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Despacito_YouTube_rekord_nezettseg_Luis_Fonsi_hatmilliard","timestamp":"2019. február. 26. 17:27","title":"Átlépte a hatmilliárdos nézettséget a Despacito","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1a45ca-f214-4663-bf04-68accb2be54b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy féltékenységi vita fajult emberölésig Kecskeméten, a gyanúsított a földre eső áldozat fejét tovább verte egy kalapáccsal. Előzetesbe kerülhet, 5-15 éve börtön várhat rá.\r

\r

","shortLead":"Egy féltékenységi vita fajult emberölésig Kecskeméten, a gyanúsított a földre eső áldozat fejét tovább verte...","id":"20190226_Kalapaccsal_olt_elozetesbe_kerulhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad1a45ca-f214-4663-bf04-68accb2be54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d78dddd-b73d-40a0-bc20-5386c17a8fd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Kalapaccsal_olt_elozetesbe_kerulhet","timestamp":"2019. február. 26. 14:48","title":"Kalapáccsal ölt, előzetesbe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki látta, hova menekültek be a verekedők, csak a rendőröket nem érdekelte.","shortLead":"Mindenki látta, hova menekültek be a verekedők, csak a rendőröket nem érdekelte.","id":"20190226_Oriasi_verekedes_a_belvarosban_a_rendorok_csak_a_szajukat_tatottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6a4215-795e-4d9b-9abc-55edd68a9773","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Oriasi_verekedes_a_belvarosban_a_rendorok_csak_a_szajukat_tatottak","timestamp":"2019. február. 26. 10:55","title":"Óriási verekedés a belvárosban, a rendőrök csak a szájukat tátották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan vezetők kellenek, akik maguk is voltak munkások.","shortLead":"Olyan vezetők kellenek, akik maguk is voltak munkások.","id":"20190226_Audiszakszervezet_remegett_a_labunk_de_a_szervezettseg_sikert_hozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571525de-b244-4092-991c-9d2889ed7257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Audiszakszervezet_remegett_a_labunk_de_a_szervezettseg_sikert_hozott","timestamp":"2019. február. 26. 09:06","title":"Audi-szakszervezet: remegett a lábunk, de a szervezettség sikert hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e90e5f6-9218-48bf-ab31-d9aa5f266d9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több melegjogi szervezet oldala is blokkolva van a Városháza rendszerében. ","shortLead":"Több melegjogi szervezet oldala is blokkolva van a Városháza rendszerében. ","id":"20190227_Nem_lehet_a_Budapest_Pride_oldalara_kattintani_Tarlos_hivatalaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e90e5f6-9218-48bf-ab31-d9aa5f266d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bef5e32-dfce-4480-bdc2-224b39d8573e","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Nem_lehet_a_Budapest_Pride_oldalara_kattintani_Tarlos_hivatalaban","timestamp":"2019. február. 27. 09:05","title":"Nem lehet a Budapest Pride oldalára kattintani Tarlós hivatalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]