[{"available":true,"c_guid":"8cfd2b0e-dfd8-4448-aaf7-2f12c8f06a55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit 16 hétvégi ház és egy autó felgyújtásával gyanúsították, ám betegsége miatt felmentették.","shortLead":"A férfit 16 hétvégi ház és egy autó felgyújtásával gyanúsították, ám betegsége miatt felmentették.","id":"20190225_kenyszergyogykezeles_budaorsi_gyujtogato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cfd2b0e-dfd8-4448-aaf7-2f12c8f06a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379e1c2e-67d4-46d1-baaf-12ed58c5e94b","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_kenyszergyogykezeles_budaorsi_gyujtogato","timestamp":"2019. február. 25. 18:19","title":"Hónapok óta kényszergyógykezelik a budaörsi gyújtogatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b675256-b265-48dd-bd6a-f7028c84d6f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Los Angelesben található Cedars-Sinai Kórház több mint 100 kórtermébe került az Amazon Echo okoshangszóróból, hogy a segítségével teszteljék le a betegekre szabott egészségügyi alkalmazást.","shortLead":"A Los Angelesben található Cedars-Sinai Kórház több mint 100 kórtermébe került az Amazon Echo okoshangszóróból...","id":"20190226_okoshangszoro_amazon_echo_alexa_digitalis_asszisztens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b675256-b265-48dd-bd6a-f7028c84d6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107bea23-a7e5-4aca-88eb-6be4297b6065","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_okoshangszoro_amazon_echo_alexa_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. február. 26. 18:33","title":"Okoshangszórót telepítettek egy amerikai kórházba, hogy ezzel segítsék a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a69e08-25d3-44be-aa91-236454325992","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Százezreknek lesz könnyebb a közlekedés.","shortLead":"Százezreknek lesz könnyebb a közlekedés.","id":"20190225_Itt_megnezheti_hogyan_epul_az_uj_Dunahid_Komaromnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a69e08-25d3-44be-aa91-236454325992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeac6eb-5e26-4c2c-97d9-47fa8fb5d716","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_Itt_megnezheti_hogyan_epul_az_uj_Dunahid_Komaromnal","timestamp":"2019. február. 25. 15:23","title":"Itt megnézheti, hogyan épül az új Duna-híd Komáromnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Kalasnyikov cég a kisebb hadseregeknek szánja a fegyvert, ami akár 130 km/h-val is képes lesz repülni.","shortLead":"Az orosz Kalasnyikov cég a kisebb hadseregeknek szánja a fegyvert, ami akár 130 km/h-val is képes lesz repülni.","id":"20190227_olcso_gyilkos_dron_kalasnyikov_harci_dron_hadsereg_bomba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7a5cbe-bb79-48db-a8f1-342e735bf8ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_olcso_gyilkos_dron_kalasnyikov_harci_dron_hadsereg_bomba","timestamp":"2019. február. 27. 11:33","title":"Olcsó gyilkos drónokat készítenek az oroszok, 3 kg robbanóanyaggal repül majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Pell többek között a homoszexualitás elleni háborúval vívta ki a tekintélyét az egyházban. Most hatalmasat bukott.","shortLead":"George Pell többek között a homoszexualitás elleni háborúval vívta ki a tekintélyét az egyházban. Most hatalmasat...","id":"20190226_Nem_gyozott_harcolni_a_szex_ellen_a_biboros_akit_bunosnek_talaltak_pedofiliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc8e1e1-0aa9-4bfa-a302-13815a3044e9","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Nem_gyozott_harcolni_a_szex_ellen_a_biboros_akit_bunosnek_talaltak_pedofiliaban","timestamp":"2019. február. 26. 10:44","title":"Nem győzött harcolni a szex ellen a bíboros, akit bűnösnek találtak pedofíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f587ba-e344-45ca-939e-781ceb1ff321","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelte a jófejséget egy kölni múzeum.","shortLead":"Új szintre emelte a jófejséget egy kölni múzeum.","id":"20190227_Ezert_iszonyu_jo_gyereknek_lenni_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67f587ba-e344-45ca-939e-781ceb1ff321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676c9a63-abca-40e3-85d7-a84ca39787e7","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Ezert_iszonyu_jo_gyereknek_lenni_Nemetorszagban","timestamp":"2019. február. 27. 10:45","title":"Ezért iszonyú jó gyereknek lenni Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ettől se lesznek a levegő királyai.","shortLead":"Ettől se lesznek a levegő királyai.","id":"20190226_Negy_MiG29est_kapott_Szerbia_ajandekba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4137a49b-4649-4abb-8e47-d41da15dbf4a","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Negy_MiG29est_kapott_Szerbia_ajandekba","timestamp":"2019. február. 26. 10:59","title":"Négy MiG-29-est kapott Szerbia ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db50920c-c191-447d-92f9-1ca327f5d05c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megdöbbentő eredményre jutott egy orosz felmérés: mivel a rács mögött nem ihatnak, ezért az orosz férfiak tovább élnek bebörtönözve, mint szabadon.\r

\r

","shortLead":"Megdöbbentő eredményre jutott egy orosz felmérés: mivel a rács mögött nem ihatnak, ezért az orosz férfiak tovább élnek...","id":"20190226_Tovabb_elnek_az_orosz_ferfiak_bortonben_mint_szabadon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db50920c-c191-447d-92f9-1ca327f5d05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595ab6f2-728d-4daf-b46f-4a671a873f09","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Tovabb_elnek_az_orosz_ferfiak_bortonben_mint_szabadon","timestamp":"2019. február. 26. 18:12","title":"Tovább élnek az orosz férfiak börtönben, mint szabadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]