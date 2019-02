Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bf311dd-6dbb-461d-b717-d60eaf492e62","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő 78 éves volt. ","shortLead":"A színésznő 78 éves volt. ","id":"20190227_Meghalt_Demjen_Gyongyver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bf311dd-6dbb-461d-b717-d60eaf492e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4fde8c-c6f2-471d-9e20-10b022db1fa0","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Meghalt_Demjen_Gyongyver","timestamp":"2019. február. 27. 12:24","title":"Meghalt Demjén Gyöngyvér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91adc43d-347d-43a4-8aaf-575bc33e937d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy édesanya még tavaly nyáron vette észre, hogy a gyereke által nézett mese közepén egy férfi sétál be a képbe, és azt magyarázza el, hogyan lehet valaki öngyilkos.","shortLead":"Egy édesanya még tavaly nyáron vette észre, hogy a gyereke által nézett mese közepén egy férfi sétál be a képbe, és azt...","id":"20190227_youtube_kids_eroszak_ongyilkossag_mesevideo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91adc43d-347d-43a4-8aaf-575bc33e937d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbd8944-5fdd-45ae-b7fc-52b3351a4e2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_youtube_kids_eroszak_ongyilkossag_mesevideo","timestamp":"2019. február. 27. 12:33","title":"Öngyilkosságra buzdító képsorok kerültek a mesékbe a gyerek YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1736a34-7b57-41eb-a1f8-b95591b57d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a csodaszemüvegének második generációs változatát, amiért közel 1 millió forintot kell majd fizetni. Persze nem az átlagfelhasználókra szabták.","shortLead":"A Microsoft a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a csodaszemüvegének második generációs változatát, amiért...","id":"20190226_microsoft_hololens_2_bemutato_kiterjesztett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1736a34-7b57-41eb-a1f8-b95591b57d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f88fdb-c7c4-42a3-9f0f-b3687df14851","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_microsoft_hololens_2_bemutato_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. február. 26. 19:03","title":"980 ezer forintért itt a Microsoft új csodaszemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10ca08e-d02e-4f39-8a6e-70b8cd003e12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még ott volt a kocsiban a lopott szajré, és a betöréshez használt eszközök is. ","shortLead":"Még ott volt a kocsiban a lopott szajré, és a betöréshez használt eszközök is. ","id":"20190227_Video_A_Ferdinand_hid_labanal_szoritottak_le_a_betorok_kocsijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c10ca08e-d02e-4f39-8a6e-70b8cd003e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204594f1-55f5-4912-998d-72d2eb307005","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Video_A_Ferdinand_hid_labanal_szoritottak_le_a_betorok_kocsijat","timestamp":"2019. február. 27. 08:50","title":"Videó: A Ferdinánd híd lábánál szorították le a betörők kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554b682a-0774-4d79-b736-7b9591fc5268","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézménynek a kirúgott alkalmazott hónapokon át elmaradt 600 ezer forintos fizetését kell pótolni, illetve meg kell fizetnie a perköltséget.","shortLead":"Az intézménynek a kirúgott alkalmazott hónapokon át elmaradt 600 ezer forintos fizetését kell pótolni, illetve meg kell...","id":"20190227_56_millio_forintot_kell_fizetnie_az_Antall_Jozsef_Tudaskozpontnak_Szert_Boglarkanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=554b682a-0774-4d79-b736-7b9591fc5268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f5bcc0-cf8c-4001-9682-91373abf17cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_56_millio_forintot_kell_fizetnie_az_Antall_Jozsef_Tudaskozpontnak_Szert_Boglarkanak","timestamp":"2019. február. 27. 21:31","title":"5,6 millió forintot kell fizetnie az Antall József Tudásközpont Szert Boglárkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy magyar nagy régió van, ahol az egy főre eső GDP nem éri el az uniós átlag felét sem. Összességében a magyar gazdaság hátulról a hatodik az EU-tagok sorában.","shortLead":"Négy magyar nagy régió van, ahol az egy főre eső GDP nem éri el az uniós átlag felét sem. Összességében a magyar...","id":"20190226_Fel_Magyarorszag_benne_van_az_EU_leggyengebb_fertalyaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6092cef-1608-4344-9215-20051de0c5d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Fel_Magyarorszag_benne_van_az_EU_leggyengebb_fertalyaban","timestamp":"2019. február. 26. 13:01","title":"Fél Magyarország benne van az EU leggyengébb fertályában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24ddee0-c3c0-4015-a779-294c905f2118","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető már akkor közel állt az ájuláshoz, amikor megérkezett a forgatásra. Végül infúzióra kellett kötni a helyszínen.","shortLead":"A műsorvezető már akkor közel állt az ájuláshoz, amikor megérkezett a forgatásra. Végül infúzióra kellett kötni...","id":"20190228_Palik_Laszlo_rosszul_lett_az_Exatlon_Hungary_forgatasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24ddee0-c3c0-4015-a779-294c905f2118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4c4287-9e5b-4d26-b539-331b8d4c43ad","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Palik_Laszlo_rosszul_lett_az_Exatlon_Hungary_forgatasan","timestamp":"2019. február. 28. 09:22","title":"Palik László rosszul lett az Exatlon Hungary forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira alacsony a munkanélküliség, hogy már hónapok óta gyakorlatilag nem tud hova csökkenni.","shortLead":"Annyira alacsony a munkanélküliség, hogy már hónapok óta gyakorlatilag nem tud hova csökkenni.","id":"20190227_Egyetlen_ezrelekkel_csokkent_a_munkanelkuliseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9a7166-91da-4da5-ae72-1743179feb38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Egyetlen_ezrelekkel_csokkent_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2019. február. 27. 10:17","title":"Egyetlen ezrelékkel csökkent a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]