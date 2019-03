Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49a08d8a-06af-47b0-b69f-fd7f225a3f4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon első ízben hajtottak végre műtétet az új generációs 5G-mobilhálózat segítségével: egy spanyol orvos a Mobile World Congress (MWC) szakkiállítábarcelonai helyszínéről irányította a beavatkozást.","shortLead":"A világon első ízben hajtottak végre műtétet az új generációs 5G-mobilhálózat segítségével: egy spanyol orvos a Mobile...","id":"20190301_5g_mobilhalozat_tavgyogyaszat_mutet_mwc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49a08d8a-06af-47b0-b69f-fd7f225a3f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7657a372-584d-40ea-b9fb-92a5ddfffb84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_5g_mobilhalozat_tavgyogyaszat_mutet_mwc_2019","timestamp":"2019. március. 01. 14:03","title":"Megvolt az első távműtét, amit 5G-n segített egy orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc133a-d72c-471e-8c14-0acd862f0dbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Államkincstár előre szólt.","shortLead":"A Magyar Államkincstár előre szólt.","id":"20190301_Most_a_csaladi_potlekot_nem_sikerult_idoben_utalnia_a_Magyar_Allamkincstarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96fc133a-d72c-471e-8c14-0acd862f0dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af71bb3-e9ce-4f95-9192-1da431d9868c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Most_a_csaladi_potlekot_nem_sikerult_idoben_utalnia_a_Magyar_Allamkincstarnak","timestamp":"2019. március. 01. 14:27","title":"Hiába várták a családi pótlékot, csak március 4-én érkezik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egyik titkos projektjére még január végén derült fény, akkor azt mondták, a résztvevők alig 5 százaléka volt fiatalkorú. Most viszont már egészen mást állítanak.","shortLead":"A Facebook egyik titkos projektjére még január végén derült fény, akkor azt mondták, a résztvevők alig 5 százaléka volt...","id":"20190301_facebook_adatgyujtes_fiatalkoru_felhasznalok_facebookozasi_szokasok_megfigyeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00495ded-08ef-40bf-91d0-6386f146d538","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_facebook_adatgyujtes_fiatalkoru_felhasznalok_facebookozasi_szokasok_megfigyeles","timestamp":"2019. március. 01. 20:03","title":"Hazudott a Facebook, és ez egy véletlen miatt derült ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f66178d-d265-4715-9ad4-bfc74bb6ad08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évente több mint ötmillió ember látogatja meg az USA egyik legismertebb nevezetességét, a Grand Canyont, ám kevesebben járták végig a több száz kilométer hosszú hasadékot, mint ahányan a világűrben megkerülték a Földet. Két amerikai túrázó, Pete McBride és Kevin Fedarko végig járták a gyönyör és a szenvedés országútját, és fényképeket is készítettek. A Grand Canyon nemzeti park száz éves, s ez alkalomból tette közzé a National Geographics magazin a gyönyörű fotókat, és a vele együtt járó interaktív élménybeszámolót. ","shortLead":"Évente több mint ötmillió ember látogatja meg az USA egyik legismertebb nevezetességét, a Grand Canyont, ám kevesebben...","id":"20190302_Jarja_vegig_a_Grand_Canyont_ha_meskepp_nem_fenykepeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f66178d-d265-4715-9ad4-bfc74bb6ad08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f706a07d-ccd2-4f17-af67-881e8139a582","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Jarja_vegig_a_Grand_Canyont_ha_meskepp_nem_fenykepeken","timestamp":"2019. március. 02. 16:13","title":"Járja végig a Grand Canyont, ha másképp nem, fényképeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7ed377-406a-4730-a976-d70b14456363","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az északnyugat-németországi Ahlens városa a család tartozása miatt elkobzott egy mopszot, majd azt elárverezte az eBay internetes piacon. A vevő viszont perli a várost, mert szerinte Ahlens félrevezető hirdetésben keresett új gazdát az elkobzott ebnek.","shortLead":"Az északnyugat-németországi Ahlens városa a család tartozása miatt elkobzott egy mopszot, majd azt elárverezte az eBay...","id":"20190302_Az_eBayen_arverezett_el_egy_kutyat_egy_nemet_varos_a_vevo_perel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc7ed377-406a-4730-a976-d70b14456363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afb0686-ac6c-4ce2-a92c-1cb5e6f5c658","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Az_eBayen_arverezett_el_egy_kutyat_egy_nemet_varos_a_vevo_perel","timestamp":"2019. március. 02. 18:21","title":"Az eBayen árverezett el egy kutyát egy német város, a vevő perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f204c6da-8b7f-4fd4-bb09-db90572325e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A háromszoros olimpiai bajnok abba is beleegyezett, hogy exférje megkapja a havi életjáradéka felét. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok abba is beleegyezett, hogy exférje megkapja a havi életjáradéka felét. ","id":"20190301_Ketmilliard_forint_volt_a_tet_lezarult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup_valasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f204c6da-8b7f-4fd4-bb09-db90572325e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc9d36b-63c6-4961-a2f8-67e79e17029e","keywords":null,"link":"/kkv/20190301_Ketmilliard_forint_volt_a_tet_lezarult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup_valasa","timestamp":"2019. március. 01. 17:43","title":"Kétmilliárd forint volt a tét, lezárult Hosszú Katinka és Shane Tusup válása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e01bd9a-7a3a-4e50-a4e2-4665847e361a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből az apró kétszemélyes járgányból minden felesleges dolgot kihagytak. Így például az oldalsó és a hátsó ablaküvegeket is.","shortLead":"Ebből az apró kétszemélyes járgányból minden felesleges dolgot kihagytak. Így például az oldalsó és a hátsó...","id":"20190302_cukisagfaktor_kimaxolva_itt_a_legujabb_smart_varosi_kisauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e01bd9a-7a3a-4e50-a4e2-4665847e361a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb106af-d5a3-4ed0-ada2-621798496dec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_cukisagfaktor_kimaxolva_itt_a_legujabb_smart_varosi_kisauto","timestamp":"2019. március. 02. 08:21","title":"Cukiságfaktor kimaxolva: itt a legújabb Smart városi kisautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f9082c-1862-4e94-b5b6-c0130eb066dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint mivel nincsen kampányidőszak, nem folytathatna kampánytevékenységet a kormány sem.","shortLead":"A párt szerint mivel nincsen kampányidőszak, nem folytathatna kampánytevékenységet a kormány sem.","id":"20190301_Feljelentette_a_kormany_plakatkampanyat_a_DK_a_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsagnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f9082c-1862-4e94-b5b6-c0130eb066dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e256260-0a07-4d63-beef-3bb13e9a7915","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Feljelentette_a_kormany_plakatkampanyat_a_DK_a_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsagnal","timestamp":"2019. március. 01. 18:45","title":"Feljelentette a kormány plakátkampányát a DK a Nemzeti Választási Bizottságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]