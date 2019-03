Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d4a77eb-b394-4a71-86b1-61db3a1d8530","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatták az elektromos Ezüstnyilat.","shortLead":"Bemutatták az elektromos Ezüstnyilat.","id":"20190304_mercedes_formula_e_elektromos_autok_vilagbajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4a77eb-b394-4a71-86b1-61db3a1d8530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951c1dd7-1886-4859-a635-36e561bb06f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_mercedes_formula_e_elektromos_autok_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. március. 04. 12:48","title":"A Mercedes egy videóban köszönt el a DTM-től, és lépett át a Formula E-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évekig rejtett ajtóhibával közlekedtek az IC+ nevű, magyar gyártmányú vasúti kocsik - erről számolt be az RTL Klub híradója","shortLead":"Évekig rejtett ajtóhibával közlekedtek az IC+ nevű, magyar gyártmányú vasúti kocsik - erről számolt be az RTL Klub...","id":"20190302_Evekig_hibasan_jartak_az_uj_IC","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d656e3ed-8317-42ee-a5cb-35aff346e34c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Evekig_hibasan_jartak_az_uj_IC","timestamp":"2019. március. 02. 19:52","title":"\"A csodán múlott, hogy nem történt baleset\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ee96a9-6ffa-4c38-a3a5-702bb86d6807","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közlekedésügyi miniszter már be is jelentette: mostantól más állásban hagyják aludni az igazgatót.","shortLead":"A közlekedésügyi miniszter már be is jelentette: mostantól más állásban hagyják aludni az igazgatót.","id":"20190303_Duhos_a_roman_vasut_vezere_az_ujsagirokra_mert_felebresztettek_pedig_csak_ket_vonat_siklott_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83ee96a9-6ffa-4c38-a3a5-702bb86d6807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e90138e-635f-44e7-bd6e-4f62e11acd13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Duhos_a_roman_vasut_vezere_az_ujsagirokra_mert_felebresztettek_pedig_csak_ket_vonat_siklott_ki","timestamp":"2019. március. 03. 15:51","title":"Dühös a román vasút vezére az újságírókra, mert felébresztették, pedig csak két vonat siklott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"velemeny","description":"Köves Slomó is csak egy \"módszer \"a sok közül.","shortLead":"Köves Slomó is csak egy \"módszer \"a sok közül.","id":"201909_ha_egy_zsido_hulye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2380bf83-4ef4-4f9e-93e4-774f087f6c28","keywords":null,"link":"/velemeny/201909_ha_egy_zsido_hulye","timestamp":"2019. március. 03. 09:00","title":"Tóta W. Árpád: Ha egy zsidó hülye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efe87a4-ca2b-4d3f-86f7-1ddff93d8311","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kis madarak és a nagy krokodilok valaha békésen együtt éltek: Erdélyben talált tojáskövületek arról tanúskodnak, hogy az őskori madarak nem féltek megosztani a fészket a hüllőkkel.","shortLead":"A kis madarak és a nagy krokodilok valaha békésen együtt éltek: Erdélyben talált tojáskövületek arról tanúskodnak...","id":"20190302_madarak_krokodilok_egyuttelese_kozos_feszek_erdelyi_tojaskovulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5efe87a4-ca2b-4d3f-86f7-1ddff93d8311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409ce4ce-c1ab-4c4a-944c-1790e93c5335","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_madarak_krokodilok_egyuttelese_kozos_feszek_erdelyi_tojaskovulet","timestamp":"2019. március. 02. 18:03","title":"Meglepő felfedezés Erdélyből: a madarak és a krokodilok valaha megosztották egymással fészküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca25f9e1-2004-4c89-b004-cc9452eb795c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű youtuber, SuperSaf figyelmét sem kerülhette el a Galaxy S10+ kamerája. A videós egy iPhone Xs Maxszal hasonlította össze a Samsung idei csúcskészülékének fotós képességeit. ","shortLead":"A népszerű youtuber, SuperSaf figyelmét sem kerülhette el a Galaxy S10+ kamerája. A videós egy iPhone Xs Maxszal...","id":"20190304_samsung_galaxy_s10_plus_kamerateszt_iphone_xs_max_szelfi_videozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca25f9e1-2004-4c89-b004-cc9452eb795c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d6a228-491a-422f-9397-194f8b489158","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_samsung_galaxy_s10_plus_kamerateszt_iphone_xs_max_szelfi_videozas","timestamp":"2019. március. 04. 14:33","title":"Mit tud a Galaxy S10+ kamerája egy iPhone Xs Maxhoz képest? Meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851737bb-16c7-48f8-ba17-22fc6f031597","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Washington támogatta szíriai erők szorosabbra vonták az ostromgyűrűt az Iszlám Állam utolsó szíriai zárványa körül az iraki határ közelében, és vasárnap döntő ütközetre készülnek a dzsihadisták ellen - mondta el egy katonai szóvivő.\r

\r

","shortLead":"A Washington támogatta szíriai erők szorosabbra vonták az ostromgyűrűt az Iszlám Állam utolsó szíriai zárványa körül...","id":"20190303_Donto_csatara_keszulnek_az_Iszlam_Allam_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851737bb-16c7-48f8-ba17-22fc6f031597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b6d7d0-6867-44c9-8ab1-f0333487fc95","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Donto_csatara_keszulnek_az_Iszlam_Allam_ellen","timestamp":"2019. március. 03. 10:37","title":"Döntő csatára készülnek az Iszlám Állam ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy ember a tehervonat kocsija és a peron közé esett, olyan szerencsétlenül, hogy a helyszínen meghalt.","shortLead":"Egy ember a tehervonat kocsija és a peron közé esett, olyan szerencsétlenül, hogy a helyszínen meghalt.","id":"20190304_Halalos_baleset_tortent_a_budaorsi_vasutallomason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad5a51f-4301-4dc2-83a1-daa1d7342dc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Halalos_baleset_tortent_a_budaorsi_vasutallomason","timestamp":"2019. március. 04. 05:05","title":"Halálos baleset történt a budaörsi vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]