[{"available":true,"c_guid":"f4a51020-dda8-4213-91e1-948e109412fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A riporterek tíz nap haladékot kaptak arra, hogy elhagyják Törökországot. A német külügyminiszter elfogadhatatlannak tartja az újságírók kitessékelését az országból.","shortLead":"A riporterek tíz nap haladékot kaptak arra, hogy elhagyják Törökországot. A német külügyminiszter elfogadhatatlannak...","id":"20190310_Kiutasitottak_harom_nemet_ujsagirot_Torokorszagbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4a51020-dda8-4213-91e1-948e109412fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab144540-8a12-4d18-8572-9a9574db9b31","keywords":null,"link":"/vilag/20190310_Kiutasitottak_harom_nemet_ujsagirot_Torokorszagbol","timestamp":"2019. március. 10. 16:36","title":"Kiutasítottak három német újságírót Törökországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Március 8-án csaknem az egész országra kiterjedő áramszünet volt. Ez nem ritka jelenség Venezuelában, de most órákig nem volt áram.","shortLead":"Március 8-án csaknem az egész országra kiterjedő áramszünet volt. Ez nem ritka jelenség Venezuelában, de most órákig...","id":"20190309_Aram_nem_volt_kezzel_hajtottak_a_lelegeztetogepet_Venezuelaban_de_meghalt_a_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e0cd2e-16f2-4244-9eca-1d1e7397360b","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_Aram_nem_volt_kezzel_hajtottak_a_lelegeztetogepet_Venezuelaban_de_meghalt_a_beteg","timestamp":"2019. március. 09. 21:08","title":"Áram nem volt, kézzel hajtották a lélegeztetőgépet Venezuelában, de meghalt a beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8a5bd0-a0e1-4a48-bdcb-f00af6420056","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"elet","description":"A Katona színésze egyre apolitikusabb, nem hisz a színház társadalomformáló erejében, máshol keresi a boldogságot. HVG-portré.","shortLead":"A Katona színésze egyre apolitikusabb, nem hisz a színház társadalomformáló erejében, máshol keresi a boldogságot...","id":"201910_fekete_erno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de8a5bd0-a0e1-4a48-bdcb-f00af6420056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea0e4ba-bd2d-4e2b-9e75-da9a5535b2b8","keywords":null,"link":"/elet/201910_fekete_erno","timestamp":"2019. március. 09. 16:00","title":"Fekete Ernő: De hát mi az a pár év, ami alatt ezek a korrupt rosszfiúk „boldogulnak”? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa62dc7-39b0-43ac-be2a-6c8cfcce231f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz Sberbank nőnapi rendezvényén történt a baki.","shortLead":"Az orosz Sberbank nőnapi rendezvényén történt a baki.","id":"20190309_Egyetlen_rossz_mozdulat_es_mar_dolt_is_a_pezsgotorony__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa62dc7-39b0-43ac-be2a-6c8cfcce231f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38daa1e-69fd-4a22-9fb5-26542d909a44","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Egyetlen_rossz_mozdulat_es_mar_dolt_is_a_pezsgotorony__video","timestamp":"2019. március. 09. 18:19","title":"Egyetlen rossz mozdulat és már dőlt is a pezsgőtorony – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27aff362-f9a8-4516-aeb0-3ccdb374ecfc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikerült megfigyelnie a Nap koronakidobódásának születését egy nemzetközi kutatócsoportnak. ","shortLead":"Sikerült megfigyelnie a Nap koronakidobódásának születését egy nemzetközi kutatócsoportnak. ","id":"20190309_nap_koronakidobodasa_cme_napkitores_megfigyelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27aff362-f9a8-4516-aeb0-3ccdb374ecfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4d828d-4dd7-410b-a96b-29e7be8332f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_nap_koronakidobodasa_cme_napkitores_megfigyelese","timestamp":"2019. március. 09. 15:03","title":"Kifigyelték, hogyan alakul ki egy napkitörés, ami összezavarja a GPS-eket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adóhatóság szerint a közelgő adóbevallási időszakra hivatkozva telefonon, SMS-ben és e-mailben is jelentkeztek már szélhámosok, ne adjon ki bankkártya-adatot, a NAV azt soha nem kéri.","shortLead":"Az adóhatóság szerint a közelgő adóbevallási időszakra hivatkozva telefonon, SMS-ben és e-mailben is jelentkeztek már...","id":"20190311_Bankkartyaadatokat_kikero_csalokra_figyelmeztet_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae30b5c-13c6-4c16-af01-fab0d3ac6e32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_Bankkartyaadatokat_kikero_csalokra_figyelmeztet_a_NAV","timestamp":"2019. március. 11. 08:48","title":"Bankkártyaadatokat kikérő csalókra figyelmeztet a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae72463-b8c8-46a7-9f45-7e3e41cb3374","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Politikusok, celebek, sportolók voltak a vendégei Akash Ambani és Shloka Mehta lakodalmának. A lagzit Mumbaiban tartották: vannak, akik száz millió dollárra becsülik az ünnepség költségeit. ","shortLead":"Politikusok, celebek, sportolók voltak a vendégei Akash Ambani és Shloka Mehta lakodalmának. A lagzit Mumbaiban...","id":"20190310_Pazar_lagzit_csapott_Azsia_leggazdagabb_emberenek_fia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ae72463-b8c8-46a7-9f45-7e3e41cb3374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63fea1e-a4d0-43f9-9983-d514466e281c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Pazar_lagzit_csapott_Azsia_leggazdagabb_emberenek_fia","timestamp":"2019. március. 10. 18:49","title":"Pazar lagzit csapott Ázsia leggazdagabb emberének fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480bbbef-af46-499f-a8be-5b5c94119172","c_author":"T. R.","category":"elet","description":"Budapesten koncertezett a Braindogs, a Tom Waits dalait játszó magyar alkalmi zenekar. A Quimby több tagja mellett ott volt a színpadon Ripoff Raskolnikov, valamint a kortárs brit blues legnagyobb alakjaként emlegetett Ian Siegal is.","shortLead":"Budapesten koncertezett a Braindogs, a Tom Waits dalait játszó magyar alkalmi zenekar. A Quimby több tagja mellett ott...","id":"20190309_Beszolt_a_brit_bluesenekes_Az_ordogot_Orbannak_hivjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=480bbbef-af46-499f-a8be-5b5c94119172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd07094-f533-4e7b-993f-85f6081ab20b","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Beszolt_a_brit_bluesenekes_Az_ordogot_Orbannak_hivjak","timestamp":"2019. március. 09. 14:43","title":"Beszólt a brit bluesénekes: Az ördögöt Orbánnak hívják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]