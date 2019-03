Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b61fc51-3e6a-45d0-8bee-05ebb9843c73","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megismételt eljárásban is két év, három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon az amerikai kitiltási botrányként elhíresült ügyben megvádolt férfit.","shortLead":"A megismételt eljárásban is két év, három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon az amerikai kitiltási...","id":"20190313_bunge_zrt_kitiltasi_ugy_masodfok_itelet_felfuggesztett_bortonbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b61fc51-3e6a-45d0-8bee-05ebb9843c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545fcf8e-14b2-481f-a1cd-9f123d5ba434","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_bunge_zrt_kitiltasi_ugy_masodfok_itelet_felfuggesztett_bortonbuntetes","timestamp":"2019. március. 13. 17:16","title":"Ismét felfüggesztett börtönre ítélték a kitiltási ügyben megvádolt férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6b80a1-eb4d-41da-9c4f-3e96b6b42023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha néhány napon belül nem egyeznek meg, a kerület elveszti a rendelkezést a saját forrásai felett.","shortLead":"Ha néhány napon belül nem egyeznek meg, a kerület elveszti a rendelkezést a saját forrásai felett.","id":"20190313_Osszeomolhat_a_15_kerulet_megint_leszavaztak_a_koltsegvetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca6b80a1-eb4d-41da-9c4f-3e96b6b42023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061538cc-3f9d-44a2-acfa-d8c1a7346f17","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Osszeomolhat_a_15_kerulet_megint_leszavaztak_a_koltsegvetest","timestamp":"2019. március. 13. 15:15","title":"Összeomolhat a XV. kerület, megint leszavazták a költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Itt kopogtat az ajtón nemzeti ünnepünk napja\" – hangoztatja a videóban a magyar kormányfő, oldalán Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel.","shortLead":"\"Itt kopogtat az ajtón nemzeti ünnepünk napja\" – hangoztatja a videóban a magyar kormányfő, oldalán Mateusz Morawiecki...","id":"20190313_Orban_videoban_hiv_unneplesre_lengyel_kollegajaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8df6e0-37d7-407b-9d84-929c12f0268c","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Orban_videoban_hiv_unneplesre_lengyel_kollegajaval","timestamp":"2019. március. 13. 10:25","title":"Orbán videóval mozgósít március 15-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy gyógyszer segít csak annak a 120 magyar betegnek, aki egy ritka izomsorvadásos betegségben szenved. De a készítmény nagyon drága. A Parlament illetékes bizottsága leszavazta a mindenkinek ingyenes gyógyszert lehetővé tevő ellenzéki javaslatot, a kormány állítólag sajátot tervez benyújtani.","shortLead":"Egy gyógyszer segít csak annak a 120 magyar betegnek, aki egy ritka izomsorvadásos betegségben szenved. De a készítmény...","id":"20190312_Nem_szavazta_meg_a_parlamenti_bizottsag_az_ellenzeki_javaslatot_az_izomsorvadasos_betegek_gyogyszerere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9224621d-1727-41fc-b301-1458cf64c580","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Nem_szavazta_meg_a_parlamenti_bizottsag_az_ellenzeki_javaslatot_az_izomsorvadasos_betegek_gyogyszerere","timestamp":"2019. március. 12. 21:16","title":"Nem szavazta meg a parlamenti bizottság az ellenzéki javaslatot az izomsorvadásos betegek gyógyszerére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c48ff41-79fc-4a33-a061-a7121dd0f00a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghökkentő felfedezést tettek a moszkvai állami egyetem tudósai és a kísérletben részt vevő szakemberek: azt állítják, mesterséges körülmények között sikerült \"visszatekerniük\" az időt. Áttörésük elsősorban a kvantumszámítógépek fejlesztésénél jöhet jól.","shortLead":"Meghökkentő felfedezést tettek a moszkvai állami egyetem tudósai és a kísérletben részt vevő szakemberek: azt állítják...","id":"20190313_kvantumszamitogep_kvantumfizika_orosz_tudosok_idogep_visszaforgattak_az_idot_biliardgolyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c48ff41-79fc-4a33-a061-a7121dd0f00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711f2640-c481-49f6-96f3-fb374c305fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_kvantumszamitogep_kvantumfizika_orosz_tudosok_idogep_visszaforgattak_az_idot_biliardgolyo","timestamp":"2019. március. 13. 13:33","title":"Orosz tudósok “visszaforgatták” az időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529e162e-6f06-40f0-b3ce-ff3193f10dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bocsánatkérő levelet írt Orbán Viktor azoknak a néppárti tagpártoknak, amelyeket megsértett, és amelyek a Fidesz kizárását követelik. Most ismertté vált a pontos szöveg. Az egyik megszólított belga flamand politikusnak ez nem elég.","shortLead":"Bocsánatkérő levelet írt Orbán Viktor azoknak a néppárti tagpártoknak, amelyeket megsértett, és amelyek a Fidesz...","id":"20190314_Ezt_irta_Orban_Viktor_a_megsertett_nepparti_tagpartoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=529e162e-6f06-40f0-b3ce-ff3193f10dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff5642a-6427-4138-9501-9b2cb1e99fd8","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Ezt_irta_Orban_Viktor_a_megsertett_nepparti_tagpartoknak","timestamp":"2019. március. 14. 12:19","title":"Ezt írta Orbán Viktor a megsértett néppárti tagpártoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d28bf5-4518-47f3-9701-8d217a287c42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tinnyén alkotja meg Monostori Ferenc a hét szobrot – ehhez felajánlásokat vár.","shortLead":"Tinnyén alkotja meg Monostori Ferenc a hét szobrot – ehhez felajánlásokat vár.","id":"20190313_Keszul_a_Petofihomokszobor_de_keszulne_meg_hat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63d28bf5-4518-47f3-9701-8d217a287c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5971828-4116-4c19-a951-19d921d6be64","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Keszul_a_Petofihomokszobor_de_keszulne_meg_hat","timestamp":"2019. március. 13. 16:38","title":"Készül a Petőfi-homokszobor, de készülne még hat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber EPP-csúcsjelölt sajtótájékoztatót tartott a Dohány utcai zsinagógánál. Megismételte, három kritériumnak teljesülnie kell, azokból nem enged. Egyelőre nincs megegyezés, folytatják a tárgyalásokat. Weber szeretne megoldást találni, meglátja, erre van-e lehetőség.","shortLead":"Manfred Weber EPP-csúcsjelölt sajtótájékoztatót tartott a Dohány utcai zsinagógánál. Megismételte, három kritériumnak...","id":"20190312_Manfred_Weber_sjatotajekoztatoja__ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bf53e5-820d-42d4-914b-e98829704be2","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Manfred_Weber_sjatotajekoztatoja__ELO","timestamp":"2019. március. 12. 15:31","title":"\"Még sok munka áll előttünk\" – Manfred Weber két sajtótájékoztatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]