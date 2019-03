Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Jobbikot rossz színben feltüntető anyagban a Jobbik álláspontja nem jelenhetett meg, ezt szankcionálta a Médiatanács. Most teret kell adni a Jobbiknak álláspontja megjelenítésére.



","shortLead":"Egy Jobbikot rossz színben feltüntető anyagban a Jobbik álláspontja nem jelenhetett meg, ezt szankcionálta...","id":"20190314_Ez_mar_a_Mediatanacsnak_is_sok_volt_elkaszaltak_a_Tenyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234235d4-febb-489e-b50c-a81e88b13e1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Ez_mar_a_Mediatanacsnak_is_sok_volt_elkaszaltak_a_Tenyeket","timestamp":"2019. március. 14. 11:53","title":"Ez már a Médiatanácsnak is sok volt: elkaszálták a Tényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mura-híd felújítása miatt hétfőtől várhatóan július 31-ig lezárják a Letenye-Gorican közúti határátkelőhelyet, minden járművet - köztük a kamionokat is - az autópálya-átkelőre terelnek..","shortLead":"A Mura-híd felújítása miatt hétfőtől várhatóan július 31-ig lezárják a Letenye-Gorican közúti határátkelőhelyet, minden...","id":"20190316_Nehezebb_lesz_bejutni_Horvatorszagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167ed619-1ba2-403f-8bfe-726355be917a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190316_Nehezebb_lesz_bejutni_Horvatorszagba","timestamp":"2019. március. 16. 08:05","title":"Nehezebb lesz bejutni Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nem most kezdett érdeklődni a videojátékos tartalmak iránt, már korábban is foglalkoztak vele. Ennek következő lépcsőfoka egy új gomb megjelenése lesz a mobilappban.","shortLead":"A Facebook nem most kezdett érdeklődni a videojátékos tartalmak iránt, már korábban is foglalkoztak vele. Ennek...","id":"20190315_uj_gomb_a_facebookon_gaming_videojatekos_tartalmak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28963418-99e2-4094-a65a-c0be4f783c02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_uj_gomb_a_facebookon_gaming_videojatekos_tartalmak","timestamp":"2019. március. 15. 19:03","title":"Lesz egy új gomb a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f00d3be-fed3-42df-a954-f46f1217258b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A cél az, hogy a szellemi, erkölcsi nevelés minden egyes gyümölcsét élvezve pallérozódhassanak a fiatalok.","shortLead":" A cél az, hogy a szellemi, erkölcsi nevelés minden egyes gyümölcsét élvezve pallérozódhassanak a fiatalok.","id":"20190314_Szijjarto_Meg_tobb_sportpalya_fog_epulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f00d3be-fed3-42df-a954-f46f1217258b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499b57cf-ad24-499a-92ad-304ed9b1e100","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Szijjarto_Meg_tobb_sportpalya_fog_epulni","timestamp":"2019. március. 14. 19:08","title":"Szijjártó: Még több sportpálya fog épülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A díjra azonban kicsit még várnia kell, mert személyesen nem tudta átvenni.","shortLead":"A díjra azonban kicsit még várnia kell, mert személyesen nem tudta átvenni.","id":"20190316_Torocsik_Mari_jobban_lett_a_Kossuth_Nagydijtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eac52e9-76c8-4e00-83d5-19e4510771a6","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Torocsik_Mari_jobban_lett_a_Kossuth_Nagydijtol","timestamp":"2019. március. 16. 07:35","title":"Törőcsik Mari jobban lett a Kossuth Nagydíjtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0807aaaf-1bcf-44bf-ae10-52b17063ed8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emma Haruka Iawónak 121 napjába telt, hogy 9 billóval több tizedesjegyet számoljon ki a pí értékének, mint amit az eddigi rekord jelentett.","shortLead":"Emma Haruka Iawónak 121 napjába telt, hogy 9 billóval több tizedesjegyet számoljon ki a pí értékének, mint amit...","id":"20190314_pi_vilagrekord_emma_haruka_iwao_pi_szamitasa_google_cloud","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0807aaaf-1bcf-44bf-ae10-52b17063ed8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0002cb-0ffb-4fc0-8ead-90201c74eccd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_pi_vilagrekord_emma_haruka_iwao_pi_szamitasa_google_cloud","timestamp":"2019. március. 14. 19:03","title":"A Google programozója 31 415 926 535 897 tizedesjegyig számolta ki a pí értékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen közel 150 milliószor töltöttek le olyan androidos alkalmazásokat, amelyek egy rosszindulatú kód következtében különféle kockázatoknak tették ki a felhasználót.","shortLead":"Összesen közel 150 milliószor töltöttek le olyan androidos alkalmazásokat, amelyek egy rosszindulatú kód következtében...","id":"20190315_simbad_adware_206_virusus_alkalmazas_android_google_play_aruhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2b4a4c-30b2-4e87-98a7-7ae1252e5a49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_simbad_adware_206_virusus_alkalmazas_android_google_play_aruhaz","timestamp":"2019. március. 15. 08:03","title":"Ön is letöltötte valamelyiket? 206 veszélyes androidos appot találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg Vaskupola légvédelmi rendszerének rakétái a levegőben megsemmisítették őket. ","shortLead":"Az izraeli hadsereg Vaskupola légvédelmi rendszerének rakétái a levegőben megsemmisítették őket. ","id":"20190314_Ket_raketat_lottek_ki_TelAvivra_a_Gazai_ovezetbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce4a3cf-ea94-4f82-9466-5a9e998abfde","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Ket_raketat_lottek_ki_TelAvivra_a_Gazai_ovezetbol","timestamp":"2019. március. 14. 21:07","title":"Két rakétát lőttek ki Tel-Avivra a Gázai övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]