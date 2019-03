Videón, ahogy egy londoni biciklis menet közben felrúg egy másikat

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az MSZP szerint a miniszter orosz fegyverkereskedőket hagyott futni azzal, hogy nem az amerikaiaknak, hanem az oroszoknak adta ki őket. Nyilván ők is tudják, mi is tudjuk: annak, amin dolgoznak, éppen semmi köze a kereszténydemokráciához. A szennyezett folyóvíz a legnagyobb akadálya annak, hogy a Nagy-korallzátony regenerálódjon – ezt állapította meg egy ausztrál tanulmány. meg...","id":"20190316_nagy_korallzatony_regeneralodasa_szennyezett_viz_folyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1c396e7-1997-4266-b361-195ea5cd9c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b9eecc-ee3f-440a-a65c-7157815951c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_nagy_korallzatony_regeneralodasa_szennyezett_viz_folyok","timestamp":"2019. március. 17. 20:03","title":"Rájöttek a tudósok, mi a legnagyobb akadálya annak, hogy meggyógyuljon a Nagy-korallzátony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190317_Megjelentek_az_elso_csaladvedelmi_videok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a139fcce-edee-4124-97ca-76ab4d68d6f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Megjelentek_az_elso_csaladvedelmi_videok","timestamp":"2019. március. 17. 14:24","title":"Megjelentek az első családvédelmi videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e71c819-4ed1-4413-8fb3-c5c227af843e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hárman haltak meg a frontális ütközésben.","shortLead":"Hárman haltak meg a frontális Hárman haltak meg a frontális ütközésben. De jóval kevesebb, mint a semleges Ausztriának. Görögország katonasága pedig ötször akkora, mint a miénk. Görögország katonasága pedig ötször akkora, mint a miénk.","id":"20190317_Tudta_hogy_tobb_katonank_van_mint_Svedorszagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c88e397e-d260-473f-a770-31dafe33438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7a3cf0-1384-41e9-a036-01735c493d09","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Tudta_hogy_tobb_katonank_van_mint_Svedorszagnak","timestamp":"2019. március. 17. 19:55","title":"Tudta, hogy több katonánk van, mint Svédországnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081cdb41-9ae5-48d3-95f4-3ea206e93bff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az 50 emberéletet követelő christchurchi merényletben meghaltak listáját, ám egyre több részlet kerül nyilvánosságra az áldozatokról. Az egyik például egy hároméves fiú, Ibrahim Muszad, aki bátyja szerint imádott nevetni, állandóan mosolygott. A gyilkosról, a 28 éves Brenton Tarrantról is mind többet tudni, az bizonyos, hogy évekig készült a merényletre, és az első bírósági meghallgatáson az is kiderült, nem bánta meg tettét. Christchurch pedig az a város, amelyet úgy hívnak, a legangolabb város Anglián kívül. Christchurch pedig az a város, amelyet úgy hívnak, a legangolabb város Anglián kívül.","shortLead":"A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az 50 emberéletet követelő christchurchi merényletben meghaltak...","id":"20190317_A_legangolabb_varos_Anglian_kivul_miert_eppen_Christchurch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=081cdb41-9ae5-48d3-95f4-3ea206e93bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d95c6a-bf05-4c97-b6dc-054805914309","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_A_legangolabb_varos_Anglian_kivul_miert_eppen_Christchurch","timestamp":"2019. március. 17. 18:00","title":"A legangolabb város Anglián kívül: miért éppen Christchurch?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d282f5-deee-4169-b0fb-85b3f6c72700","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hamilton és Verstappen előtt lett első a finn versenyző. Hamilton és Verstappen előtt lett első a finn versenyző.