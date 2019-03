Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A FireEye kiberbiztonsági cég jelentése szerint valós volt a félelem, hogy az oroszok megpróbálják majd befolyásolni a májusi uniós választást.","shortLead":"A FireEye kiberbiztonsági cég jelentése szerint valós volt a félelem, hogy az oroszok megpróbálják majd befolyásolni...","id":"20190321_fireeye_orosz_hackerek_ep_valasztas_apt28_fancy_bear_sandworm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba05b8b-1d17-4799-b801-02b0ea59ff34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_fireeye_orosz_hackerek_ep_valasztas_apt28_fancy_bear_sandworm","timestamp":"2019. március. 21. 19:33","title":"Bizonyítékot találtak rá, hogy orosz hackerek akarják megzavarni az EP-választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3435b7-4fb0-467c-a237-2b5eeb6490a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagykanizsai férfi fejbe vágta, majd több alkalommal megszúrta párját.","shortLead":"A nagykanizsai férfi fejbe vágta, majd több alkalommal megszúrta párját.","id":"20190322_Fenyes_nappal_olte_meg_baratnojet_mert_az_szakitani_akart_vele__13_evet_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3435b7-4fb0-467c-a237-2b5eeb6490a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28606374-0329-4022-a916-3c87fd0f19c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Fenyes_nappal_olte_meg_baratnojet_mert_az_szakitani_akart_vele__13_evet_kapott","timestamp":"2019. március. 22. 21:33","title":"Fényes nappal ölte meg barátnőjét, mert az szakítani akart vele – 13 évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a350914-7f3c-4b1a-b203-84ac95d1e9c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly 109 helyreigazítási pert bukott el a kormánymédia, és 2019 is erősen kezdődött.","shortLead":"Tavaly 109 helyreigazítási pert bukott el a kormánymédia, és 2019 is erősen kezdődött.","id":"20190322_TV2_vs_Staudt_Gabor_karaktergyilkossagnak_indult_helyreigazitas_lett_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a350914-7f3c-4b1a-b203-84ac95d1e9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dc733e-11c6-4567-a3f6-4c896bb9440b","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_TV2_vs_Staudt_Gabor_karaktergyilkossagnak_indult_helyreigazitas_lett_belole","timestamp":"2019. március. 22. 17:50","title":"TV2 vs. Staudt Gábor: karaktergyilkosságnak indult, helyreigazítás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részletes tájékoztatást kérnek.","shortLead":"Részletes tájékoztatást kérnek.","id":"20190321_A_nemzetbiztonsagi_bizottsaga_is_foglalkozik_az_ujzelandi_terrorista_tamadassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bfd3b2-1719-4fae-91bf-718429224392","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_A_nemzetbiztonsagi_bizottsaga_is_foglalkozik_az_ujzelandi_terrorista_tamadassal","timestamp":"2019. március. 21. 14:03","title":"A nemzetbiztonsági bizottság is foglalkozik az új-zélandi terrorista támadással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon kedvezők a feltételek.","shortLead":"Nagyon kedvezők a feltételek.","id":"20190322_Elfogtunk_egy_levelet_igy_lehet_visszavenni_a_lakast_az_eszkozelotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3edf79-2adf-441c-b03d-222e44ce103a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190322_Elfogtunk_egy_levelet_igy_lehet_visszavenni_a_lakast_az_eszkozelotol","timestamp":"2019. március. 22. 12:34","title":"Megtudtuk, hogyan lehet visszavenni a lakást az eszközkezelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung eddig még csak keveset mutatott meg összehajtható telefonjából, más viszont annál többet felfedett. Az alábbi videó egyike a legelső igazi bemutatóknak.","shortLead":"A Samsung eddig még csak keveset mutatott meg összehajtható telefonjából, más viszont annál többet felfedett. Az alábbi...","id":"20190322_samsung_galaxy_fold_video_vietnam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2798e18-0cb0-40d2-89a1-ec738695e424","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_samsung_galaxy_fold_video_vietnam","timestamp":"2019. március. 22. 17:03","title":"Árulkodó videó került ki a Samsung összehajtható telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brian Krebs kiberbiztonsági szakértő szerint több százmillió Facebook-felhasználó jelszavát tárolta a rendszer egy egyszerű, titkosítás nélküli szövegfájlban.","shortLead":"Brian Krebs kiberbiztonsági szakértő szerint több százmillió Facebook-felhasználó jelszavát tárolta a rendszer...","id":"20190321_facebook_jelszo_titkositatlan_szovegfajl_krebs_on_security","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbdd5c7-0199-4eaf-a835-788447a798a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_facebook_jelszo_titkositatlan_szovegfajl_krebs_on_security","timestamp":"2019. március. 21. 19:05","title":"200-600 millió jelszót tárolt titkosítás nélkül a Facebook – lehet, hogy az öné is veszélyben volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most 40 éves férfi egy XII. kerületi szállodában késelt meg több embert, jó pár évvel korábban. Azóta bujkált. ","shortLead":"A most 40 éves férfi egy XII. kerületi szállodában késelt meg több embert, jó pár évvel korábban. Azóta bujkált. ","id":"20190321_Mexikoban_fogtak_el_egy_2001_ota_korozott_magyart_nyomban_vadat_is_emeltek_ellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cda95d-dd5c-4431-958c-e5b1b02c389e","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Mexikoban_fogtak_el_egy_2001_ota_korozott_magyart_nyomban_vadat_is_emeltek_ellene","timestamp":"2019. március. 21. 09:49","title":"Mexikóban fogtak el egy 2001 óta körözött magyart, nyomban vádat is emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]