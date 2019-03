Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az árfolyam azért változott, mert elindult a jegybanki szigorítás.","shortLead":"Az árfolyam azért változott, mert elindult a jegybanki szigorítás.","id":"20190326_Gyengult_a_forint_a_jegybank_bejelentese_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66cf84a-a9a6-43f2-b3e6-169d0895758a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Gyengult_a_forint_a_jegybank_bejelentese_utan","timestamp":"2019. március. 26. 14:50","title":"Átmenetileg gyengült a forint a jegybank bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Olyan fejlesztésekre költi 2030-ig a Magyar Turisztikai Ügynökség az öt kiemelt turisztikai fejlesztési térségre kapott állami pénzt, amilyenekre csak akarja. Eddig 300 milliárd odaítéléséről döntött a kormány, de messze még 2030.","shortLead":"Olyan fejlesztésekre költi 2030-ig a Magyar Turisztikai Ügynökség az öt kiemelt turisztikai fejlesztési térségre kapott...","id":"20190326_A_kormany_kiallitott_egy_300_milliard_forintos_bianko_csekket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2028db3e-d37c-4a0a-98a4-8a2b3739dcdd","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_A_kormany_kiallitott_egy_300_milliard_forintos_bianko_csekket","timestamp":"2019. március. 26. 16:38","title":"A kormány kiállított egy 300 milliárd forintos, biankó csekket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"","category":"kkv","description":"Uniós pénzből újul meg a Sió csatorna, a Strabag–Colas-páros nyerte a közbeszerzést.\r

\r

","shortLead":"Uniós pénzből újul meg a Sió csatorna, a Strabag–Colas-páros nyerte a közbeszerzést.\r

\r

","id":"20190327_123_milliardert_emelkedik_10_centit_a_Balaton_vizszintje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e781e00-5e79-4c67-ac6b-e0bb1c60d44c","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_123_milliardert_emelkedik_10_centit_a_Balaton_vizszintje","timestamp":"2019. március. 27. 11:12","title":"12,3 milliárdért emelkedik 10 centit a Balaton vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éven belül ismét a Holdra lépnének amerikai űrhajósok, hogy azt használják ugródeszkaként a majdani marsi küldetéshez. ","shortLead":"Néhány éven belül ismét a Holdra lépnének amerikai űrhajósok, hogy azt használják ugródeszkaként a majdani marsi...","id":"20190326_urhajozas_egyesult_allamok_hold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa74eb8-adc4-4c06-a1b9-2b0356a5ec70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_urhajozas_egyesult_allamok_hold","timestamp":"2019. március. 26. 21:03","title":"Nagy tervei vannak a Holdon az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályán sétáló férfit elsodorta egy teherautó. ","shortLead":"Az autópályán sétáló férfit elsodorta egy teherautó. ","id":"20190327_Elutottek_egy_gyalogost_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b37046-4437-4ef1-abe1-de9830441409","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Elutottek_egy_gyalogost_az_M7esen","timestamp":"2019. március. 27. 06:10","title":"Elütöttek egy gyalogost az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0414668c-3efa-48a6-b3be-a1dcb9d7b9a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oldtimer státusz nem ment fel minden alól. ","shortLead":"Az oldtimer státusz nem ment fel minden alól. ","id":"20190328_trabant_kerekbilincs_kelenfold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0414668c-3efa-48a6-b3be-a1dcb9d7b9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d4c10a-ddb8-43be-96c8-7947b6b6effc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_trabant_kerekbilincs_kelenfold","timestamp":"2019. március. 28. 10:33","title":"Hiába egy csodás 60 éves Trabant, megkapta a maga kerékbilincsét Kelenföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a451c3-8241-4cbb-abae-ad5507a246cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Műfüves fedett munkacsarnok, füves és műfüves edzőpályák épülnek 3 milliárdból. ","shortLead":"Műfüves fedett munkacsarnok, füves és műfüves edzőpályák épülnek 3 milliárdból. ","id":"20190327_Jovore_Pecsnek_is_lesz_fociakademiaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a451c3-8241-4cbb-abae-ad5507a246cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31047e87-827d-4a69-a73b-0fb3f17b5f71","keywords":null,"link":"/sport/20190327_Jovore_Pecsnek_is_lesz_fociakademiaja","timestamp":"2019. március. 27. 11:37","title":"Jövőre Pécsnek is lesz fociakadémiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A külföldön dolgozó magyarokat is érdekelheti ez a kutyaterápiás módszer.","shortLead":"A külföldön dolgozó magyarokat is érdekelheti ez a kutyaterápiás módszer.","id":"20190327_Kutyaterapiaval_a_honvagy_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df82872-103b-4c08-a51c-b88c5a21de97","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190327_Kutyaterapiaval_a_honvagy_ellen","timestamp":"2019. március. 27. 08:20","title":"Honvágya van? Szerezzen be egy kutyát! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]