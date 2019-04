Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5bfc5ca-2d77-4023-9c4f-9573f5458b01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zuglóban még egyelőre üresen várják a kampányplakátokat az önkormányzat által kirakott parafa hirdetőtáblák. ","shortLead":"Zuglóban még egyelőre üresen várják a kampányplakátokat az önkormányzat által kirakott parafa hirdetőtáblák. ","id":"20190401_Jon_a_kampany_ilyen_uresek_mar_nem_lesznek_ezek_a_hirdetotablak__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5bfc5ca-2d77-4023-9c4f-9573f5458b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816c405b-46c7-413b-a39c-e90ceda08db0","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Jon_a_kampany_ilyen_uresek_mar_nem_lesznek_ezek_a_hirdetotablak__foto","timestamp":"2019. április. 01. 12:50","title":"Jön a kampány, ilyen üresek már nem lesznek ezek a hirdetőtáblák – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A sarkvidéki részen tapasztalnak rekordmeleget.","shortLead":"A sarkvidéki részen tapasztalnak rekordmeleget.","id":"20190401_alaszka_rekord_meleg_homerseklet_klimavaltozas_klimakutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305c2275-bc55-4bda-a07a-f5d3a48ae208","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_alaszka_rekord_meleg_homerseklet_klimavaltozas_klimakutatas","timestamp":"2019. április. 01. 19:33","title":"20 fokkal van melegebb Alaszkában az ilyenkor szokásosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyensúlyba hozzák az áramtermelés folyamatát a fogyasztással – a politikusok megtanulhatják a venezuelai elnöktől, hogy kell bejelenteni, hogy nem nagyon lesz áram.","shortLead":"Egyensúlyba hozzák az áramtermelés folyamatát a fogyasztással – a politikusok megtanulhatják a venezuelai elnöktől...","id":"20190401_Hivatalosan_sem_lesz_aram_mindig_Venezuelaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59505b0f-2b68-4066-a89e-d5efbe9eff92","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Hivatalosan_sem_lesz_aram_mindig_Venezuelaban","timestamp":"2019. április. 01. 09:47","title":"Hivatalosan sem lesz áram mindig Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Marokkó kicsiny keresztény közösségének nem szomszédjaik hittérítése a feladata, hanem testvériségben élés minden máshitűvel - hangsúlyozta Ferenc pápa vasárnap Rabatban, ahol a marokkói főváros székesegyházában a többségében muzulmán észak-afrikai ország katolikus közösségének vezetőivel találkozott.","shortLead":"Marokkó kicsiny keresztény közösségének nem szomszédjaik hittérítése a feladata, hanem testvériségben élés minden...","id":"20190331_Ferenc_papa_szerint_a_marokkoi_keresztenyeknek_nem_a_hitterites_a_feladatuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e66aff8-a344-4c6b-af67-8e5c9f32e7bc","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Ferenc_papa_szerint_a_marokkoi_keresztenyeknek_nem_a_hitterites_a_feladatuk","timestamp":"2019. március. 31. 17:39","title":"Ferenc pápa szerint a marokkói keresztényeknek nem a hittérítés a feladatuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee6f89b-ee5d-4222-8d57-4a3aadad406e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem is egy, hanem rögtön két új előzetessel indítja a hetet az HBO.","shortLead":"Nem is egy, hanem rögtön két új előzetessel indítja a hetet az HBO.","id":"20190402_Tronok_harca_Ket_kozonsegkedvenc_szereplo_talalkozik_az_uj_elozetesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ee6f89b-ee5d-4222-8d57-4a3aadad406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f0ba6f-e54c-431f-a4db-76c4aa589fcd","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Tronok_harca_Ket_kozonsegkedvenc_szereplo_talalkozik_az_uj_elozetesben","timestamp":"2019. április. 02. 11:54","title":"Trónok harca: két közönségkedvenc szereplő találkozik az új előzetesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e90e392f-aa3b-48ec-83be-30b5d9be2dea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők megvizsgálták az etióp légibaleset körülményeit, és arra jutottak, a Boeing hibás szoftvere a felelős a tragédiáért.","shortLead":"A szakértők megvizsgálták az etióp légibaleset körülményeit, és arra jutottak, a Boeing hibás szoftvere a felelős...","id":"20190401_etiopia_legikatasztrofa_boeing_737_max","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e90e392f-aa3b-48ec-83be-30b5d9be2dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2809303-168a-491e-93c1-d5e774f34fcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_etiopia_legikatasztrofa_boeing_737_max","timestamp":"2019. április. 01. 07:03","title":"Megvan, miért zuhant le a Boeing-gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293b3019-011b-485b-9ace-c53cd117b20a","c_author":"Erste Bank","category":"brandcontent","description":"Járványszerűen terjedő szingliség, válások mindenütt, apadó gyermekvállalási kedv. Ha a család mint közösség változásairól van szó, rendre megszületik a morális pánik. Minimum a nemzet, de leginkább az emberiség halálát látjuk minden „újabb” társadalmi trendben. Holott a családi együttélés terén az emberiség szinte már mindent (is) kipróbált. ","shortLead":"Járványszerűen terjedő szingliség, válások mindenütt, apadó gyermekvállalási kedv. Ha a család mint közösség...","id":"20190401_erste_bank_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=293b3019-011b-485b-9ace-c53cd117b20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d57199e-e3e1-41e8-975f-5101695f3f73","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190401_erste_bank_csalad","timestamp":"2019. április. 01. 07:30","title":"Család: több lett, maradhat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott a holttestet egy leeresztett műanyag úszómedencébe tekerte, majd a hullával egy lakásban lakott. Egy hónapig. ","shortLead":"A vádlott a holttestet egy leeresztett műanyag úszómedencébe tekerte, majd a hullával egy lakásban lakott. Egy hónapig. ","id":"20190402_Egy_pecsi_ferfi_egy_honapig_elt_egyutt_aldozata_holttestevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd58d20-bc75-4055-a5cd-8f5e30faaff0","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Egy_pecsi_ferfi_egy_honapig_elt_egyutt_aldozata_holttestevel","timestamp":"2019. április. 02. 10:06","title":"Egy pécsi férfi egy hónapig élt együtt áldozata holttestével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]