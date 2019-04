Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Polt Péter arra nem tért ki, hogy miért nem. ","shortLead":"Polt Péter arra nem tért ki, hogy miért nem. ","id":"20190402_Atvehette_vona_az_Eliosnyomozast_az_ugyeszseg_de_nem_tettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e334f6a-1436-485c-8aac-7b97d8d87d66","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Atvehette_vona_az_Eliosnyomozast_az_ugyeszseg_de_nem_tettek","timestamp":"2019. április. 02. 16:59","title":"Átvehette volna az Elios-nyomozást az ügyészség, de nem tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b782576-975a-4d15-8fe0-1b6321a46103","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elődjénél nagyobb kompakt divatterepjáró a hibrid mellett normál benzines és gázolajos változatokban is készül.","shortLead":"Az elődjénél nagyobb kompakt divatterepjáró a hibrid mellett normál benzines és gázolajos változatokban is készül.","id":"20190403_itt_a_teljesen_uj_ford_kuga_haromfele_hibrid_hajtassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b782576-975a-4d15-8fe0-1b6321a46103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417f3fb7-7b23-4268-801f-5772fb6ccf39","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_itt_a_teljesen_uj_ford_kuga_haromfele_hibrid_hajtassal","timestamp":"2019. április. 03. 08:32","title":"Itt a teljesen új Ford Kuga, háromféle hibrid hajtással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b733820a-e774-4706-8c88-9a89f36a8189","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világszerte megszokott gépkocsik helyett autonóm drónokkal szállítja az orvosi mintákat az USA egyik államában a UPS.","shortLead":"A világszerte megszokott gépkocsik helyett autonóm drónokkal szállítja az orvosi mintákat az USA egyik államában a UPS.","id":"20190404_ups_matternet_orvosi_dron_laborminta_verminta_szallitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b733820a-e774-4706-8c88-9a89f36a8189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fdc99a-0432-401e-926a-98af25e2c691","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_ups_matternet_orvosi_dron_laborminta_verminta_szallitasa","timestamp":"2019. április. 04. 13:03","title":"Magyar kórházakban ez csak álom? Hogy gyorsan kiértékeljék az orvosi mintákat, drónnal viszik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a750a0-28c8-4fe6-b5ac-9d03b78bc8e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Orbán nem is megy Salviniékhez, Salvini jöhet Budapestre április végén, május elején, ezt a Rómába látogató Kövér László jelentette be.\r

\r

","shortLead":"Ha Orbán nem is megy Salviniékhez, Salvini jöhet Budapestre április végén, május elején, ezt a Rómába látogató Kövér...","id":"20190403_Kover_Laszlo_aprilis_vegen_Salvini_Budapestre_jon_a_remenyeink_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66a750a0-28c8-4fe6-b5ac-9d03b78bc8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3483f4-b591-4453-b8ca-0d1c4ec793c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Kover_Laszlo_aprilis_vegen_Salvini_Budapestre_jon_a_remenyeink_szerint","timestamp":"2019. április. 03. 22:04","title":"Kövér László: Április végén Salvini Budapestre jön a reményeink szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69cbbdd0-05b8-4b5d-b0a8-f67a1e02b403","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 100 kilós cápafej tartja izgalomban az ausztrál halászokat, ugyanis a horogra akadt testrészt szerintük valami leharaphatta.","shortLead":"Egy 100 kilós cápafej tartja izgalomban az ausztrál halászokat, ugyanis a horogra akadt testrészt szerintük valami...","id":"20190403_makocapa_leharapott_capafej_ausztralia_halaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69cbbdd0-05b8-4b5d-b0a8-f67a1e02b403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ad83b1-ed38-4365-abe0-7f99bea69576","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_makocapa_leharapott_capafej_ausztralia_halaszok","timestamp":"2019. április. 03. 08:03","title":"Bizarr látvány: 100 kilós cápafejet fogtak ki az óceánból, és fogalmuk sincs, mi haraphatta le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Unokája lesz az előadás főszereplője.","shortLead":"Unokája lesz az előadás főszereplője.","id":"20190403_Szindarab_Torocsik_Mari_elete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e503321e-d5dd-4aa5-bed8-f4bd124129f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_Szindarab_Torocsik_Mari_elete","timestamp":"2019. április. 03. 10:17","title":"Színdarab készül Törőcsik Mari életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kíváncsiak az amerikai elnök adóügyeire. A 2013-tól 2018-ig terjedő időszakot vizsgálják. ","shortLead":"Kíváncsiak az amerikai elnök adóügyeire. A 2013-tól 2018-ig terjedő időszakot vizsgálják. ","id":"20190404_Kikerte_Trump_adobevallasat_az_amerikai_kepviselohaz_egyik_bizottsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f030388d-26cd-4e04-9208-d53e7c44330d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Kikerte_Trump_adobevallasat_az_amerikai_kepviselohaz_egyik_bizottsaga","timestamp":"2019. április. 04. 06:17","title":"Kikérte Trump adóbevallását az amerikai képviselőház egyik bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c40fd53-0d03-4aba-b734-24586f61843e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók visszapillantó tükrével is \"harcot\" vívó madarak időszaka. Az egyesület szerint a folyamatos kopogtatás sokakat zavarhat, emellett a madarak meg is sérülhetnek. ","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók...","id":"20190402_tukorkepukre_tamado_madarak_idoszaka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c40fd53-0d03-4aba-b734-24586f61843e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7832ebc7-2670-4fdb-ad08-bfccd6d629b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_tukorkepukre_tamado_madarak_idoszaka","timestamp":"2019. április. 02. 15:33","title":"Jön a tükörképükre támadó madarak időszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]