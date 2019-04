Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly sebezhetőségre bukkantak a Fujitsu egyik vezeték nélküli billentyűzetében. A hackerek segítségével távolról is vírusokat telepíthetnek a számítógépre. ","shortLead":"Komoly sebezhetőségre bukkantak a Fujitsu egyik vezeték nélküli billentyűzetében. A hackerek segítségével távolról is...","id":"20190405_fujitsu_wireless_keyboard_set_lx_901_vezetek_nelkuli_billentyuzet_hackertamadas_sebezhetoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe545eaf-8e88-4926-a94d-43eb4016c252","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_fujitsu_wireless_keyboard_set_lx_901_vezetek_nelkuli_billentyuzet_hackertamadas_sebezhetoseg","timestamp":"2019. április. 05. 17:03","title":"Ha ilyen billentyűzetet használ, jobb, ha azonnal lecseréli, különben a gépe bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Juri Ratas észt kormányfő szombaton nyilvánosságra hozta, tető alá hozott egy olyan hárompárti koalíciót, amelybe az általa vezetett Centrumpárt mellett bekerült a konzervatív Haza Párt, valamint a szélsőjobboldali EKRE is. Ratas korábban azt ígérte, nem hajlandó összefogni az EKRE-vel.","shortLead":"Juri Ratas észt kormányfő szombaton nyilvánosságra hozta, tető alá hozott egy olyan hárompárti koalíciót, amelybe...","id":"20190406_A_szelsojobb_is_bekerulhet_az_eszt_kormanykoalicioba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862dc58b-1f8e-4331-82b5-c01f1a41fe85","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_A_szelsojobb_is_bekerulhet_az_eszt_kormanykoalicioba","timestamp":"2019. április. 06. 17:26","title":"A szélsőjobb is bekerülhet az észt kormánykoalícióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410e6779-2c30-4124-a5d2-13399dbb4b8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nőstény delfineknek is van az emberéhez hasonló csiklója. ","shortLead":"A nőstény delfineknek is van az emberéhez hasonló csiklója. ","id":"20190407_Kiderult_a_nosteny_delfineknek_is_kepesek_lehetnek_az_orgazmusra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=410e6779-2c30-4124-a5d2-13399dbb4b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee889c94-a412-4c05-8297-0bc35468154f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_Kiderult_a_nosteny_delfineknek_is_kepesek_lehetnek_az_orgazmusra","timestamp":"2019. április. 07. 14:15","title":"Kiderült: a nőstény delfinek is képesek lehetnek az orgazmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemzetközi intézményközi kutatás indulhat a Szegedi Tudományegyetem vezetésével, amely a több száz évnél hosszabb felezési idejű nukleáris hulladék tárolását oldaná meg. ","shortLead":"Nemzetközi intézményközi kutatás indulhat a Szegedi Tudományegyetem vezetésével, amely a több száz évnél hosszabb...","id":"20190406_A_szegedi_lezer_hozhat_attorest_a_nuklearis_hulladek_tarolasaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f615ba0d-f451-461b-8200-6d5a1b6d467f","keywords":null,"link":"/kkv/20190406_A_szegedi_lezer_hozhat_attorest_a_nuklearis_hulladek_tarolasaban","timestamp":"2019. április. 06. 07:14","title":"A szegedi lézer hozhat áttörést a nukleáris hulladék tárolásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98f94f4-eb0c-481a-817d-98ab0ea422e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De végül minden jóra fordult.","shortLead":"De végül minden jóra fordult.","id":"20190406_Fennakadt_a_hullamvasut_le_kellett_hozni_a_vendegeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a98f94f4-eb0c-481a-817d-98ab0ea422e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48fb5a4-b6d3-4e91-98cb-b2149044c88e","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Fennakadt_a_hullamvasut_le_kellett_hozni_a_vendegeket","timestamp":"2019. április. 06. 15:31","title":"Fennakadt a hullámvasút, le kellett hozni a vendégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megint voltak egymás melletti számok.","shortLead":"Megint voltak egymás melletti számok.","id":"20190406_Ime_az_eheti_otoslotto_szamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2594a29b-f336-4e35-865c-ceaeecb98347","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Ime_az_eheti_otoslotto_szamai","timestamp":"2019. április. 06. 19:50","title":"Íme az eheti ötöslottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbf83c5-4eae-4cda-aa08-3cd7afc128f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már forgalomba kerültek azok a brit útlevelek, amelyeken nem szerepel az Európai Unió - noha az országnak még nem sikerült kiveckelődnie az unióból.","shortLead":"Már forgalomba kerültek azok a brit útlevelek, amelyeken nem szerepel az Európai Unió - noha az országnak még nem...","id":"20190406_Meg_EUtagok_a_britek_de_az_utlevelen_ez_mar_nem_latszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cbf83c5-4eae-4cda-aa08-3cd7afc128f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0fa493-1ce4-4588-bd93-5d0d01cb9b45","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Meg_EUtagok_a_britek_de_az_utlevelen_ez_mar_nem_latszik","timestamp":"2019. április. 06. 08:49","title":"Még EU-tagok a britek, de az útlevélen ez már nem látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","shortLead":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","id":"20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4372f1e3-04f4-4eac-a6ff-83d326cf86ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","timestamp":"2019. április. 07. 15:22","title":"Rábólintott a Párbeszéd kongresszusa az MSZP-vel közös EP-listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]