Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c469278-fb24-46ac-821d-65b532c1c612","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azért ekkorkák, mert egerekből készültek. De vannak ott cicák és madarak is hasonlóan tartósítva.","shortLead":"Azért ekkorkák, mert egerekből készültek. De vannak ott cicák és madarak is hasonlóan tartósítva.","id":"20190406_Icipici_mumiak_bukkantak_fel_Egyiptomban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c469278-fb24-46ac-821d-65b532c1c612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4675c0-e235-4ffa-abbb-0bf360e857c8","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Icipici_mumiak_bukkantak_fel_Egyiptomban","timestamp":"2019. április. 06. 14:58","title":"Icipici múmiák bukkantak fel Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bálnák eredetileg szárazföldi patás állatok voltak, majd egyre inkább alkalmazkodtak a vízi élethez. ","shortLead":"A bálnák eredetileg szárazföldi patás állatok voltak, majd egyre inkább alkalmazkodtak a vízi élethez. ","id":"20190405_Osi_negylabu_balna_maradvanyaira_bukkantak_Peruban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a7dc87-02c6-4a8d-a35a-44847ece1c7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_Osi_negylabu_balna_maradvanyaira_bukkantak_Peruban","timestamp":"2019. április. 05. 12:33","title":"Ősi négylábú bálna maradványaira bukkantak Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 50 millió feletti pénzváltás is nehezebbé válik.","shortLead":"Az 50 millió feletti pénzváltás is nehezebbé válik.","id":"20190406_Honnan_a_penz__Majustol_igazolni_kell_a_milliok_eredetet_a_bankban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535d02e7-a62c-42ea-b11c-058c43f245a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Honnan_a_penz__Majustol_igazolni_kell_a_milliok_eredetet_a_bankban","timestamp":"2019. április. 06. 10:37","title":"Honnan a pénz? - Májustól igazolni kell a milliók eredetét a bankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két és fél hétig gyűjthetnek a pártok támogatókat.","shortLead":"Két és fél hétig gyűjthetnek a pártok támogatókat.","id":"20190406_EPvalasztas__Ma_kezdodik_az_alairasgyujtes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905625c6-a8f9-4637-977a-3555fee76a01","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_EPvalasztas__Ma_kezdodik_az_alairasgyujtes","timestamp":"2019. április. 06. 07:37","title":"EP-választás - Ma kezdődik az aláírásgyűjtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dc2510-7f12-4429-a515-fa527a671347","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója azt mondta, bár létezik parlamentáris rendszer, amely lehetővé tenné a politikai váltógazdálkodást, mégis egyetlen párt uralkodik, s az folyamatosan korrumpálódik. A Magyar Helsinki Bizottság alapítója a hvg.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, ez Móricz Zsigmond és a Rokonok országa.","shortLead":"A rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója azt mondta, bár létezik...","id":"20190406_Koszeg_Ferenc_Remelem_nem_kell_vilaghaboru_ahhoz_hogy_Orban_megbukjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54dc2510-7f12-4429-a515-fa527a671347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fecde38-05ce-4058-b6d1-0cc4461f88dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Koszeg_Ferenc_Remelem_nem_kell_vilaghaboru_ahhoz_hogy_Orban_megbukjon","timestamp":"2019. április. 06. 07:00","title":"Kőszeg Ferenc: Remélem, nem kell világháború ahhoz, hogy Orbán megbukjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dirk Gerkens vezérigazgató távozott először.","shortLead":"Dirk Gerkens vezérigazgató távozott először.","id":"20190405_Par_nap_alatt_harom_vezeto_tavozott_a_TV2tol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ea0058-8045-4008-9e9f-43c80358e915","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Par_nap_alatt_harom_vezeto_tavozott_a_TV2tol","timestamp":"2019. április. 05. 13:39","title":"Pár nap alatt három vezető távozott a TV2-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csökken az Északi-sarkvidék jégutánpótlása és emiatt az oda eljutó tápanyagok mennyisége is.","shortLead":"Csökken az Északi-sarkvidék jégutánpótlása és emiatt az oda eljutó tápanyagok mennyisége is.","id":"20190406_eszaki_sarkvidek_jegutanpotlas_klimavaltozas_awi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c81b74-09af-4fef-b031-57191df7b327","keywords":null,"link":"/tudomany/20190406_eszaki_sarkvidek_jegutanpotlas_klimavaltozas_awi","timestamp":"2019. április. 06. 17:03","title":"A globális felmelegedés miatt mire odaérne a jég az Északi-sarkvidékre, már elolvad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"45 óra alatt költözik át az Atatürk repülőtérről az új isztambuli légikikötőbe a Turkish Airlines. A 11 milliárd dollárba került repülőtérre óránként több mint ezer tonnányi felszerelést visz át a legnagyobb török légitársaság, a logisztikai akció szombat éjfélre fejeződik be.","shortLead":"45 óra alatt költözik át az Atatürk repülőtérről az új isztambuli légikikötőbe a Turkish Airlines. A 11 milliárd...","id":"20190406_45_ora_alatt_koltozik_at_a_Turkish_Airlines_az_uj_isztambuli_repuloterre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ede6727-b41d-4c60-bbf0-933946b0a340","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_45_ora_alatt_koltozik_at_a_Turkish_Airlines_az_uj_isztambuli_repuloterre","timestamp":"2019. április. 06. 18:31","title":"45 óra alatt költözik át a Turkish Airlines az új isztambuli repülőtérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]