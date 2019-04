Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1442a14b-0794-44cb-8b54-2c0caf3f416b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Napjainkban egyre nagyobb értéke van az egészségnek, egyre többen figyelnek oda a táplálkozásra is. Sokan vélik magukon felismerni az ételallergiák tüneteit, néha olyan, mintha rohamosan terjedő járvánnyal lenne dolgunk, ami félelmetes iramban szedi az áldozatait.","shortLead":"Napjainkban egyre nagyobb értéke van az egészségnek, egyre többen figyelnek oda a táplálkozásra is. Sokan vélik magukon...","id":"20190407_Miert_lettek_hirtelen_annyian_etelallergiasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1442a14b-0794-44cb-8b54-2c0caf3f416b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ecb0c-0986-437b-b98d-5118735ab57e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190407_Miert_lettek_hirtelen_annyian_etelallergiasok","timestamp":"2019. április. 07. 20:15","title":"Miért lettek hirtelen annyian ételallergiások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd38f032-b184-4d86-8aa1-e2af0eae91c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A művész a szatmárnémeti társulat örökös tagja volt.","shortLead":"A művész a szatmárnémeti társulat örökös tagja volt.","id":"20190407_Meghalt_Elekes_Emma_szineszno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd38f032-b184-4d86-8aa1-e2af0eae91c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551c1c2e-f255-4015-a9a9-e9857a1ab60e","keywords":null,"link":"/kultura/20190407_Meghalt_Elekes_Emma_szineszno","timestamp":"2019. április. 07. 13:29","title":"Meghalt Elekes Emma színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vendéglátósok és gyakran a vásárlók is jobban szeretik a műanyagot, mint a környezetbarát terméket.","shortLead":"A vendéglátósok és gyakran a vásárlók is jobban szeretik a műanyagot, mint a környezetbarát terméket.","id":"20190407_Nem_lesz_konnyu_leszokni_a_muanyagrol_amig_olcsobb_mint_a_kornyezetbarat_termekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add1871c-8341-4c7b-862d-692f72e17027","keywords":null,"link":"/kkv/20190407_Nem_lesz_konnyu_leszokni_a_muanyagrol_amig_olcsobb_mint_a_kornyezetbarat_termekek","timestamp":"2019. április. 07. 15:18","title":"Nem lesz könnyű leszokni a műanyagról, amíg olcsóbb, mint a környezetbarát termékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":" ","shortLead":" ","id":"20190408_Fellazadt_egy_auto_Kalinyingradban_es_tamadast_intezett_egy_epulet_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d612291-4a5f-4c55-8907-bce4073ce1ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_Fellazadt_egy_auto_Kalinyingradban_es_tamadast_intezett_egy_epulet_ellen","timestamp":"2019. április. 08. 09:56","title":"Fellázadt egy autó Kalinyingrádban, és támadást intézett egy épület ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246a772b-6881-48a3-b2d8-8f67781f8c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új testületnek lesz majd csak joga nyilatkozni a mostani jelentés részleteiről - közölte a minisztérium.","shortLead":"Egy új testületnek lesz majd csak joga nyilatkozni a mostani jelentés részleteiről - közölte a minisztérium.","id":"20190407_Elkeszult_a_jelentesevel_az_Akademiat_atvilagito_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=246a772b-6881-48a3-b2d8-8f67781f8c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513e5401-916a-4553-9f2b-5267daac4e8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Elkeszult_a_jelentesevel_az_Akademiat_atvilagito_bizottsag","timestamp":"2019. április. 07. 16:59","title":"Elkészült a jelentésével az Akadémiát átvilágító bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok azonnal a helyszínre vonultak.","shortLead":"A hatóságok azonnal a helyszínre vonultak.","id":"20190409_Gyanus_feher_por_Monty_Python_Eric_Idle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad835656-0c8b-4ee4-b453-b98c261209d9","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Gyanus_feher_por_Monty_Python_Eric_Idle","timestamp":"2019. április. 09. 10:44","title":"Gyanús fehér por miatt evakuálni kellett a Monty Python egyik tagjának otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15 fa kivágására kapott engedélyt egy beruházó, Baranyi Krisztina szerint nem értesítették a lakókat.","shortLead":"15 fa kivágására kapott engedélyt egy beruházó, Baranyi Krisztina szerint nem értesítették a lakókat.","id":"20190408_Fakat_vagnak_ki_a_IX_keruletben_rendort_hivtak_a_lakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41143c4-fe80-422b-a14f-f237e6abbe23","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Fakat_vagnak_ki_a_IX_keruletben_rendort_hivtak_a_lakok","timestamp":"2019. április. 08. 10:23","title":"Fákat vágnak ki a IX. kerületben, rendőrt hívtak a lakók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43fc4284-15fc-40b4-91e0-ac323073da11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy illinois-i klubban lépett fel a rapper, a megvásárolt jegyekért cserébe viszont csak 28 másodpercig haknizott. Ez bizony sovány koncert volt ahhoz képest, hogy a zaklatással vádolt R. Kellynek minden ilyen lehetőséget meg kell ragadnia, mert nem kap elég munkát. ","shortLead":"Egy illinois-i klubban lépett fel a rapper, a megvásárolt jegyekért cserébe viszont csak 28 másodpercig haknizott...","id":"20190408_28_masodperces_koncertet_adott_R_Kelly_aki_allitolag_nagyon_ra_van_szorulva_a_haknizasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43fc4284-15fc-40b4-91e0-ac323073da11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79eaac63-bb09-4fc5-9091-5aaa44107e60","keywords":null,"link":"/elet/20190408_28_masodperces_koncertet_adott_R_Kelly_aki_allitolag_nagyon_ra_van_szorulva_a_haknizasra","timestamp":"2019. április. 08. 11:15","title":"28 másodperces koncertet adott R. Kelly, aki állítólag nagyon rá van szorulva a haknizásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]