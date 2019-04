Jó autó az Audi, vontatott már trolibuszt is nálunk.

A Budapesti Autósok közösségének oldalára került ki egy kis videó, amelyet, mint írják, reggel kaptak egy olvasójuktól.

Azt, hogy ez a szituáció, hogyan alakult ki nem tudjuk egyelőre, de mindenképpen olyan látvány lehetett, amelyet nehéz azonnal értelmezni is forgalomban.

Még ha egy ilyen Audi A6 nem is pehelysúlyú darab, egy 3,5 tonnánál nehezebb járművet csak merev vontatórúddal vonathatna (már ha ez bármilyen gyakorlati módon is elképzelhető lehetne), az, hogy egy nyerges vontatót kötnek utána, tényleg rendkívüli. Autópályáról és autóútról az elromlott járművel egyébként a legközelebbi lehajtásra szolgáló úton le is kell térni.

A felfestések alapján úgy tűnik egyébként, hogy ez nem magyarországi közúton készült jelenet.

Audis húzta el a trolit Zuglóban Szombat délután lerobbant egy trolibusz a Róna utca és a Thököly utca kereszteződésében, pont a csomópont közepén. Éppen ekkor járt arra Vincze Márton ralivesrenyző az Audijával, aki el is vontatta az elromlott járművet - írta a Blikk.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.