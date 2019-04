Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem öt órája tart a Brexit újabb időpontjáról döntő (?) EU-csúcs, egy unatkozó Twitter-felhasználó és egy brit lap pedig egy képben összegezte a nap történéseit.","shortLead":"Majdnem öt órája tart a Brexit újabb időpontjáról döntő (?) EU-csúcs, egy unatkozó Twitter-felhasználó és egy brit lap...","id":"20190410_Itt_a_nap_kepe_a_Brexitcsucsrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5de01b-6acc-4ce9-a8f3-c1ca3bf81944","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Itt_a_nap_kepe_a_Brexitcsucsrol","timestamp":"2019. április. 10. 23:09","title":"Itt a nap képe a Brexit-csúcsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad547d3b-0531-4a09-a7d5-933fc5c4539f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plakátautó a május 26-i európai parlamenti választásokig járja majd az országot, 50 nagyvárosba és kisebb településekre is elmegy. ","shortLead":"A plakátautó a május 26-i európai parlamenti választásokig járja majd az országot, 50 nagyvárosba és kisebb...","id":"20190409_Ilyen_plakatautoval_jarja_majd_a_varosokat_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad547d3b-0531-4a09-a7d5-933fc5c4539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c2e873-4290-47ae-88fb-722259621052","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Ilyen_plakatautoval_jarja_majd_a_varosokat_a_Momentum","timestamp":"2019. április. 09. 16:39","title":"Ilyen plakátautóval járja majd a városokat a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eaedc59-2e0d-4bac-bfa4-79d557efad58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bírálta az Egyesület Arab Emirátusok vezetését, ezért 2018-ban tíz évre ítélték.\r

","shortLead":"Bírálta az Egyesület Arab Emirátusok vezetését, ezért 2018-ban tíz évre ítélték.\r

","id":"20190410_Ket_ev_maganzarka_utan_ehsegsztrajkol_az_emirsegi_blogger_a_bortonben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eaedc59-2e0d-4bac-bfa4-79d557efad58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef23d88d-51cd-4d8d-9ec1-abb7963c0cc7","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Ket_ev_maganzarka_utan_ehsegsztrajkol_az_emirsegi_blogger_a_bortonben","timestamp":"2019. április. 10. 21:33","title":"Két év magánzárka után éhségsztrájkol az emirségi blogger a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pintér Sándor és a BM kapja meg a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságot az Emmitől, jelentette be a belügyminiszter, mert sok terv nem jutott el a megcélzott társadalmi rétegekhez - azaz a kormány is belátta, hogy vannak problémák a hatékonysággal.\r

","shortLead":"Pintér Sándor és a BM kapja meg a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságot az Emmitől, jelentette...","id":"20190410_Szetforgacsolodott_sok_terv__elveszik_az_Emmitol_a_tarsadalmi_felzarkoztatasi_allamtitkarsagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a60711-92fd-4b78-8398-e886e0653e08","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Szetforgacsolodott_sok_terv__elveszik_az_Emmitol_a_tarsadalmi_felzarkoztatasi_allamtitkarsagot","timestamp":"2019. április. 10. 17:55","title":"\"Szétforgácsolódott sok terv\" - elveszik az Emmitől a társadalmi felzárkóztatási államtitkárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Roger Scruton konzervatív filozófus rendszeres megszólalója a kormányhű médiatermékeknek az utóbbi években. Most a brit New Statesman Magazine-nak adott interjút, beszélt Orbánról is, akit régi barátjának nevezett.","shortLead":"Roger Scruton konzervatív filozófus rendszeres megszólalója a kormányhű médiatermékeknek az utóbbi években. Most a brit...","id":"20190410_Brit_filozofus_Aki_azt_hiszi_Magyarorszagon_nincsenek_Sorosugynokok_nem_ismeri_a_tenyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0be12fe-c71b-462c-91ef-2fd75baf3d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Brit_filozofus_Aki_azt_hiszi_Magyarorszagon_nincsenek_Sorosugynokok_nem_ismeri_a_tenyeket","timestamp":"2019. április. 10. 17:09","title":"Brit filozófus: Aki azt hiszi, Magyarországon nincsenek Soros-ügynökök, nem ismeri a tényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d796f4ab-173a-49a9-ab6a-89ba38d80d57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a közel 30 éves Mercedes-Benznek mind a mai napig komoly tekintélye van. És most bárki megveheti az arab előéletű, patika állapotú járgányt. ","shortLead":"Ennek a közel 30 éves Mercedes-Benznek mind a mai napig komoly tekintélye van. És most bárki megveheti az arab...","id":"20190410_diktatormercit_venne_most_10_milliobol_kaphat_egy_bejaratosan_ujat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d796f4ab-173a-49a9-ab6a-89ba38d80d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e82c8d8-c995-4297-af38-4be46266923c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_diktatormercit_venne_most_10_milliobol_kaphat_egy_bejaratosan_ujat","timestamp":"2019. április. 10. 06:41","title":"Diktátor-Mercit venne? Most 10 millióból kaphat egy bejáratósan újat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet, milyen koalíció alakul majd.","shortLead":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet...","id":"20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea70c03-ad27-4856-a5f5-65c77016b3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","timestamp":"2019. április. 10. 05:02","title":"Mindkét nagy párt jelöltje győzelmi beszédet tartott Izraelben, de Netanjahu öröme lehet őszintébb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569dd6f9-8b24-41b9-a00e-b06b6484fa2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ameddig a szem ellát, csak fekete pusztaságot látni a nádas helyén. ","shortLead":"Ameddig a szem ellát, csak fekete pusztaságot látni a nádas helyén. ","id":"20190409_Mint_egy_holdbeli_taj_szornyu_latvanyt_nyujt_a_leegett_fonyodi_nadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569dd6f9-8b24-41b9-a00e-b06b6484fa2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afc3721-a08d-4f59-a632-f52b14d995df","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Mint_egy_holdbeli_taj_szornyu_latvanyt_nyujt_a_leegett_fonyodi_nadas","timestamp":"2019. április. 09. 20:43","title":"Mint egy holdbéli táj: szörnyű látványt nyújt a leégett fonyódi nádas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]