[{"available":true,"c_guid":"41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Húsz év után nyerhet a baloldal a mai finn parlamenti választásokon. ","shortLead":"Húsz év után nyerhet a baloldal a mai finn parlamenti választásokon. ","id":"20190414_Adoemelest_iger_a_legnepszerubb_finn_miniszterelnokjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39f098e-420f-4235-b30b-cd178b679db2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Adoemelest_iger_a_legnepszerubb_finn_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2019. április. 14. 09:03","title":"Adóemelést ígér a legnépszerűbb finn miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecd90e7-cd3c-469a-b7e3-f028370c9e1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence a House of Cards c. sorozatból elleste Frank Underwood trükkjét és szendvicset vitt a tiltakozóknak.","shortLead":"Tordai Bence a House of Cards c. sorozatból elleste Frank Underwood trükkjét és szendvicset vitt a tiltakozóknak.","id":"20190413_Parkolasi_maffia__koszontottek_Puzser_aktivistai_a_programjat_bemutato_Karacsonyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ecd90e7-cd3c-469a-b7e3-f028370c9e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8837537-373b-42a5-b904-6d4a232114b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190413_Parkolasi_maffia__koszontottek_Puzser_aktivistai_a_programjat_bemutato_Karacsonyt","timestamp":"2019. április. 13. 14:35","title":"Parkolási maffia – köszöntötték Puzsér aktivistái a programját bemutató Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190414_Ferje_Los_Angelesi_temeteserol_osztott_videot_Vajna_Timea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c537b7be-b4e8-4088-9ab4-95f470f26720","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Ferje_Los_Angelesi_temeteserol_osztott_videot_Vajna_Timea","timestamp":"2019. április. 14. 09:57","title":"Férje Los Angeles-i temetéséről osztott videót Vajna Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e6563b-1471-4379-8086-94569793f76f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tegnap fotózták ezt az autót a Városligetben. Jogos kíváncsiság, miért a fólia, ha tavalyi az autó.","shortLead":"Tegnap fotózták ezt az autót a Városligetben. Jogos kíváncsiság, miért a fólia, ha tavalyi az autó.","id":"20190415_alcafolias_bmw_x5_parkol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e6563b-1471-4379-8086-94569793f76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a442b854-d1f0-4ee1-930e-5c95d2b6e582","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_alcafolias_bmw_x5_parkol","timestamp":"2019. április. 15. 09:22","title":"Az álcaautósoknak is jár a vasárnap – fura BMW X5 egy magyar parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d8a02b-6185-44a4-933e-96487b77415f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó tulajdonosa másfél évig kórházi kezelésen volt, autóját egy barátjánál hagyta.","shortLead":"Az autó tulajdonosa másfél évig kórházi kezelésen volt, autóját egy barátjánál hagyta.","id":"20190414_Evekig_egy_garazsban_allt_a_kocsija_megis_parkolasi_birsagot_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1d8a02b-6185-44a4-933e-96487b77415f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff148f5-e9e5-431e-beef-f242e697881b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Evekig_egy_garazsban_allt_a_kocsija_megis_parkolasi_birsagot_kapott","timestamp":"2019. április. 14. 21:34","title":"Évekig egy garázsban állt a kocsija, mégis parkolási bírságot követelnek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06e4538-96c4-4855-a0f4-72aed7feb6cf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A madár tulajdonosa elesett háza udvarán, az állat pedig rátámadt és karmaival szétszaggatta. ","shortLead":"A madár tulajdonosa elesett háza udvarán, az állat pedig rátámadt és karmaival szétszaggatta. ","id":"20190414_Sajat_madara_olt_meg_egy_ferfit_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f06e4538-96c4-4855-a0f4-72aed7feb6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba800b8-2de1-45d3-b642-82b11a412e4b","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Sajat_madara_olt_meg_egy_ferfit_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. április. 14. 08:51","title":"Saját madara ölt meg egy férfit az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset még délelőtt történt.","shortLead":"A baleset még délelőtt történt.","id":"20190413_Keritesnek_ment_ket_auto_Budapesten_4_serult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5442d3bc-f7c4-4cf1-943b-5f75d449f50b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Keritesnek_ment_ket_auto_Budapesten_4_serult","timestamp":"2019. április. 13. 13:31","title":"Kerítésnek ment két autó Budapesten, 4 sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"40 évig tart a szőkőártól 2011-ben megsérült fukusimai atomerőmű szétszerelése, most kiemeltek az egyik reaktorban egy adag nukleáris fűtőelemet.","shortLead":"40 évig tart a szőkőártól 2011-ben megsérült fukusimai atomerőmű szétszerelése, most kiemeltek az egyik reaktorban...","id":"20190415_Fukusima_kiemeltek_az_elso_adag_futoanyagot_a_serult_atomeromubol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c54973-47cb-4800-879e-8f879e1f43c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Fukusima_kiemeltek_az_elso_adag_futoanyagot_a_serult_atomeromubol","timestamp":"2019. április. 15. 06:25","title":"Fukusima: kiemelték az első adag fűtőanyagot a sérült atomerőműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]