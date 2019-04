Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A stockholmi nemzetközi úszóversenyen így már négy aranyat szerzett.","shortLead":"A stockholmi nemzetközi úszóversenyen így már négy aranyat szerzett.","id":"20190414_Hosszu_Katinka_vasarnap_ket_aranyat_hozott_el_Stockholmbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0f444b-6aec-4c9f-8d6b-2f699878ab68","keywords":null,"link":"/sport/20190414_Hosszu_Katinka_vasarnap_ket_aranyat_hozott_el_Stockholmbol","timestamp":"2019. április. 14. 21:07","title":"Hosszú Katinka vasárnap két aranyat hozott el Stockholmból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy a Wi-Fi Alliance által 2018-ben bejelentett új wifis szabvány, a WPA3 nem annyira biztonságos, mint azt korábban állították róla.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a Wi-Fi Alliance által 2018-ben bejelentett új wifis szabvány, a WPA3 nem annyira biztonságos, mint azt...","id":"20190415_wifi_alliance_wpa3_szabvany_titkositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae03451-a220-4557-8d4a-bd3c65117ffd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_wifi_alliance_wpa3_szabvany_titkositas","timestamp":"2019. április. 15. 09:03","title":"15 év után jön az új wifi, de lenne itt néhány elég nagy probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3044e930-0766-4be2-84f3-221310ed0390","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos húsz éve 81 840 dolláros éves fizetés kap az Amazontól. 