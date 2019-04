Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02230fae-deb3-4134-b929-a17ff08dc1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszer vonultak ki a hétvégén a rendőrök a szórakozóhelyhez, összesen 53 emberrel szemben intézkedtek. ","shortLead":"Kétszer vonultak ki a hétvégén a rendőrök a szórakozóhelyhez, összesen 53 emberrel szemben intézkedtek. ","id":"20190415_Videokat_is_kozzetett_a_rendorseg_a_Feszekbeli_razziarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02230fae-deb3-4134-b929-a17ff08dc1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8143b5ad-a8a5-4106-aa70-a3e58557bfe8","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Videokat_is_kozzetett_a_rendorseg_a_Feszekbeli_razziarol","timestamp":"2019. április. 15. 10:25","title":"Videókat is közzétett a rendőrség a Fészek-beli razziáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77afba8f-e3ae-4708-a740-3b8f37524994","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Reggel 5 és 9 óra között lett volna sztrájk a Malév Ground Handlingnél. ","shortLead":"Reggel 5 és 9 óra között lett volna sztrájk a Malév Ground Handlingnél. ","id":"20190415_Lefujtak_a_hetfo_reggeli_ferihegyi_sztrajkot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77afba8f-e3ae-4708-a740-3b8f37524994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce0ce91-c7ab-411e-8b59-5ab9c1204c2c","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Lefujtak_a_hetfo_reggeli_ferihegyi_sztrajkot","timestamp":"2019. április. 15. 07:26","title":"Lefújták a hétfő reggeli ferihegyi sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a274f-2ba9-42d5-b74c-0569f8f3cae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ikonikus izomautó legújabb kivitele az eddigi alapmodell és a csúcsváltozat közé ékelődik be.","shortLead":"Az ikonikus izomautó legújabb kivitele az eddigi alapmodell és a csúcsváltozat közé ékelődik be.","id":"20190415_arany_kozeput_Itt_a_legujabb_ford_mustang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=128a274f-2ba9-42d5-b74c-0569f8f3cae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc9f655-04cf-428d-a6e6-d5b9564a6bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_arany_kozeput_Itt_a_legujabb_ford_mustang","timestamp":"2019. április. 15. 13:21","title":"Arany középút: Itt a legújabb Ford Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat segítségére siető férfit pedig egy késsel fenyegette meg a bűnöző.","shortLead":"Az áldozat segítségére siető férfit pedig egy késsel fenyegette meg a bűnöző.","id":"20190414_Fellokott_es_kirabolt_egy_kerelesszekest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec6a1b1-fbfd-44ef-a104-58bfa804bee8","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_Fellokott_es_kirabolt_egy_kerelesszekest","timestamp":"2019. április. 14. 15:42","title":"Fellökött és kirabolt egy kerekesszékest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8d8545-2529-47ba-b51c-acb5bf9197bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáron lesz a premierje a Hatalmas kis hazugságok második évadjának. ","shortLead":"Nyáron lesz a premierje a Hatalmas kis hazugságok második évadjának. ","id":"20190415_Visszater_az_ot_duhos_no_az_HBOra_felkeszul_Meryl_Streep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f8d8545-2529-47ba-b51c-acb5bf9197bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffae5c11-fe8a-4db0-aa7d-493f0d6c8cf9","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Visszater_az_ot_duhos_no_az_HBOra_felkeszul_Meryl_Streep","timestamp":"2019. április. 15. 10:05","title":"Visszatér az öt dühös nő az HBO-ra, felkészül Meryl Streep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190415_Uj_albummal_jelentkezik_Madonna_itt_egy_kis_izelito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb3fce5-af00-4ade-9457-b16d248f8a5f","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Uj_albummal_jelentkezik_Madonna_itt_egy_kis_izelito","timestamp":"2019. április. 15. 14:55","title":"Jön az új Madonna-album, itt egy kis ízelítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f863c60c-4745-42d3-9d10-30833914e433","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lefoglalták az egyik gyanúsított luxusautóját is, ötféle drogot zsákmányolt a rendőrség.\r

\r

","shortLead":"Lefoglalták az egyik gyanúsított luxusautóját is, ötféle drogot zsákmányolt a rendőrség.\r

\r

","id":"20190415_Luxusdrogdilereket_fogtak_tobb_tizmillios_drogzsakmannyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f863c60c-4745-42d3-9d10-30833914e433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad14cc99-981e-416e-b44f-3f0f30c5f4cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Luxusdrogdilereket_fogtak_tobb_tizmillios_drogzsakmannyal","timestamp":"2019. április. 15. 07:14","title":"Luxusdrogdílereket fogtak több tízmilliós drogzsákmánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb71237c-6581-4242-b265-d2e83dfdec78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentendrén eléggé durva fordulatokat vett egy parkolási vita.\r

\r

","shortLead":"Szentendrén eléggé durva fordulatokat vett egy parkolási vita.\r

\r

","id":"20190415_Parkolasi_vitanak_indult_baltacsapas_okolharc_eldobott_szek_lett_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb71237c-6581-4242-b265-d2e83dfdec78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e5f157-cfdd-4afd-bbe7-71090c850b94","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_Parkolasi_vitanak_indult_baltacsapas_okolharc_eldobott_szek_lett_belole","timestamp":"2019. április. 15. 10:46","title":"Parkolási vitának indult, baltacsapás, ökölharc, eldobott szék lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]