[{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"bankmonitor.hu","category":"enesacegem","description":"Július 1-től változik a JTM korlát, emiatt előfordulhat, hogy jövedelme alapján most még megkaphat valaki egy hitelt, míg júliusban már kikosaraznák a bankok. ","shortLead":"Július 1-től változik a JTM korlát, emiatt előfordulhat, hogy jövedelme alapján most még megkaphat valaki egy hitelt...","id":"20190417_Mi_az_a_JTM_Ami_miatt_juliustol_kisebb_hitelt_vehet_fel_a_mostani_fizetesevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff2c907-3b0c-49ac-b767-6d7d732848df","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190417_Mi_az_a_JTM_Ami_miatt_juliustol_kisebb_hitelt_vehet_fel_a_mostani_fizetesevel","timestamp":"2019. április. 17. 14:10","title":"Mi az a JTM? Ami miatt júliustól kisebb hitelt vehet fel a mostani fizetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pilhál Tamás azt mondta, sajnálja, hogy megosztotta azt a fotót, és azt is, hogy ehhez egy viccesnek szánt, de bántó kommentet írt.","shortLead":"Pilhál Tamás azt mondta, sajnálja, hogy megosztotta azt a fotót, és azt is, hogy ehhez egy viccesnek szánt, de bántó...","id":"20190417_Bocsanatot_kert_a_Pesti_Sracok_ujsagiroja_Nagy_Blankatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001ce940-0336-42a2-837b-71b9c3544ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Bocsanatot_kert_a_Pesti_Sracok_ujsagiroja_Nagy_Blankatol","timestamp":"2019. április. 17. 20:40","title":"Bocsánatot kért a Pesti Srácok újságírója Nagy Blankától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5b95f3-0ebb-46a8-950e-97ea36e3d5e4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jól járnak a francia nyugdíjasok, akiknek havi ellátmánya nem éri el a 2000 eurót – ezt akarta bejelenteni Emmanuel Macron köztársasági elnök hétfőn este, amikor felcsaptak a lángok a párizsi Notre-Dame-ban.","shortLead":"Jól járnak a francia nyugdíjasok, akiknek havi ellátmánya nem éri el a 2000 eurót – ezt akarta bejelenteni Emmanuel...","id":"20190417_Macron_nagyon_fontos_jo_hirt_akart_bejelenteni_amikor_kigyulladt_a_NotreDame","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b5b95f3-0ebb-46a8-950e-97ea36e3d5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ad52d7-16a7-4951-817e-6682fd3292ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Macron_nagyon_fontos_jo_hirt_akart_bejelenteni_amikor_kigyulladt_a_NotreDame","timestamp":"2019. április. 17. 10:19","title":"Macron nagyon fontos jó hírt akart bejelenteni, amikor kigyulladt a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37684f73-22fe-40e1-82d0-abd5570e6cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó legújabb modellje tulajdonképpen nem más, mint egy álruhás, nyitott tetős előző generációs 911 GT3.","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó legújabb modellje tulajdonképpen nem más, mint egy álruhás, nyitott tetős előző generációs 911...","id":"20190417_itt_a_porsche_911_speedster_stilus_szivomotor_es_500_loero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37684f73-22fe-40e1-82d0-abd5570e6cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a4339b-c184-4ea1-a187-4753fbc57334","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_itt_a_porsche_911_speedster_stilus_szivomotor_es_500_loero","timestamp":"2019. április. 17. 08:21","title":"Itt a Porsche 911 Speedster: stílus, szívómotor és 500+ lóerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d53872b-c1a5-42ab-8e4e-f0a13087e473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Soros-támogatta civileknek semmi sem drága, dohogott az Emmi államtitkára a Facebookon, az állítólagos mozsgói szociális otthonban tapasztalt bántalmazások miatt, majd feljelentést tett. Most pedig, miután látta a felvételeket, beismerte, tényleg bántalmazás történt.\r

\r

","shortLead":"A Soros-támogatta civileknek semmi sem drága, dohogott az Emmi államtitkára a Facebookon, az állítólagos mozsgói...","id":"20190417_Elobb_sorosozott_az_Emmi_allamtitkara_majd_elismerte_bantalmazas_tortenhetett_a_mozsgoi_idosek_otthonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d53872b-c1a5-42ab-8e4e-f0a13087e473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2dff40-4947-4b7b-9935-928f7ef3c1be","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Elobb_sorosozott_az_Emmi_allamtitkara_majd_elismerte_bantalmazas_tortenhetett_a_mozsgoi_idosek_otthonaban","timestamp":"2019. április. 17. 11:33","title":"Előbb sorosozott az Emmi államtitkára, majd elismerte, bántalmazás történhetett a mozsgói idősek otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan már korábban bejelentette a Samsung az összehajtható telefonját, azonban csak a hónap végén kezdi árusítani. Az alábbi videón viszont már működés közben nézhető meg a készülék.","shortLead":"Ugyan már korábban bejelentette a Samsung az összehajtható telefonját, azonban csak a hónap végén kezdi árusítani...","id":"20190416_samsung_galaxy_fold_mukodes_kozben_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1643f5e-3a1f-4164-8fd4-b5ce867bc8c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_samsung_galaxy_fold_mukodes_kozben_video","timestamp":"2019. április. 16. 17:03","title":"Videó: megnézheti, milyen működés közben a Samsung összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3","c_author":"","category":"vilag","description":"Az elnök azt mondta, szebb lesz, mint volt. ","shortLead":"Az elnök azt mondta, szebb lesz, mint volt. ","id":"20190416_Macron_megigerte_ot_even_belul_ujjaepitenek_a_NotreDameot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1869d34-57ae-4e78-b3d6-a498ddaef65b","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Macron_megigerte_ot_even_belul_ujjaepitenek_a_NotreDameot","timestamp":"2019. április. 16. 20:39","title":"Macron megígérte: öt éven belül újjáépítenék a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ronaldo megint gólt fejelt, de hiába, a hollandok egyenlíteni tudtak, majd a vezetést is megszerezték. Az Ajax legutóbb Madridban tett csodát, most Torinóban sikerült. A Barca is elődöntős. ","shortLead":"Ronaldo megint gólt fejelt, de hiába, a hollandok egyenlíteni tudtak, majd a vezetést is megszerezték. Az Ajax legutóbb...","id":"20190417_Megint_varazsolt_az_Ajax_a_Juventust_is_kiejtettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a3f0cb-5b3d-4f19-b2b9-edc19a6d9218","keywords":null,"link":"/sport/20190417_Megint_varazsolt_az_Ajax_a_Juventust_is_kiejtettek","timestamp":"2019. április. 17. 04:59","title":"Megint varázsolt az Ajax, a Juventust is kiejtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]