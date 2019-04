Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddbcfe2e-de24-4bd0-9a39-95627e199b5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen, amikor egy nagyszülő bármit megtenne az unokájáért. ","shortLead":"Ilyen, amikor egy nagyszülő bármit megtenne az unokájáért. ","id":"20190425_Szalagavato_erettsegi_bankett_partner_nagypapa_unoka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddbcfe2e-de24-4bd0-9a39-95627e199b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa15b173-fddf-42d6-b5bc-d06c7ff94c1e","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Szalagavato_erettsegi_bankett_partner_nagypapa_unoka","timestamp":"2019. április. 25. 16:50","title":"Nem volt partnere, a nagyapja kísérte el a szalagavató bálba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01332e90-db17-4388-9f87-447e4482d5f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A népszavazást várhatóan a nyár második felében tartják majd, a polgármester szerint a kérdés nem helytálló. ","shortLead":"A népszavazást várhatóan a nyár második felében tartják majd, a polgármester szerint a kérdés nem helytálló. ","id":"20190424_Helyi_nepszavazassal_dontik_el_Revfulopon_hogy_epitseneke_kikotot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01332e90-db17-4388-9f87-447e4482d5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b75f56-a978-44e9-853d-f5764cb04700","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190424_Helyi_nepszavazassal_dontik_el_Revfulopon_hogy_epitseneke_kikotot","timestamp":"2019. április. 24. 21:19","title":"Helyi népszavazással döntik el Révfülöpön, hogy építsenek-e kikötőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9b46b7-f35f-44d6-a1ae-47d69e450e8b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A budapesti helyszínen az amerikai gyártó aktuálisan kapható mindhárom típusa megtekinthető, kipróbálható. És 10-12 hét várakozás után akár át is vehető.","shortLead":"A budapesti helyszínen az amerikai gyártó aktuálisan kapható mindhárom típusa megtekinthető, kipróbálható. És 10-12 hét...","id":"20190425_megnyilt_a_teslakkal_teli_elso_magyar_autoszalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d9b46b7-f35f-44d6-a1ae-47d69e450e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a707e19b-f584-4bc5-8f63-bdb4b65debdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_megnyilt_a_teslakkal_teli_elso_magyar_autoszalon","timestamp":"2019. április. 25. 12:08","title":"Megnyílt a Teslákkal teli első magyar autószalon, mutatjuk, milyen kívül-belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4727ee18-4212-4e89-b13d-d48c3fb6666c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kamerás verzióról van szó, de aki nem elég óvatos, belefuthat pár kellemetlen képsorba, a kópiák ugyanis egyre több helyen bukkannak fel. ","shortLead":"Kamerás verzióról van szó, de aki nem elég óvatos, belefuthat pár kellemetlen képsorba, a kópiák ugyanis egyre több...","id":"20190425_bosszuallok_vegjatek_kameras_verzio_kina_torrent_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4727ee18-4212-4e89-b13d-d48c3fb6666c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa886d1-6a1e-494c-b0b4-d7d6d7afab76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_bosszuallok_vegjatek_kameras_verzio_kina_torrent_letoltes","timestamp":"2019. április. 25. 10:33","title":"Máris felkerült a netre a Bosszúállók: Végjáték, pedig sok helyen még be sem mutatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cab34cb-c501-49d5-8a8c-da1cdaa25877","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényelmetlenül indul a Honor egyik még be sem mutatott újdonságának életútja, a készüléknek ugyanis nyoma veszett. A gyártó fizetni is hajlandó, csak valaki juttassa nekik vissza. Ha ez PR-fogás, akkor is kétségtelenül az érdekesebbek közé való.","shortLead":"Kényelmetlenül indul a Honor egyik még be sem mutatott újdonságának életútja, a készüléknek ugyanis nyoma veszett...","id":"20190425_honor_prototipus_elveszett_telefon_5_ezer_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cab34cb-c501-49d5-8a8c-da1cdaa25877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba74132-635d-4af2-92ea-749037f3e803","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_honor_prototipus_elveszett_telefon_5_ezer_euro","timestamp":"2019. április. 25. 08:03","title":"1,5 milliót fizetnek annak, aki megtalálja ezt az elveszett telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17f0ae6-b52d-4048-8484-d28110ca9884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház orvosa szerint a férfi és a nő is biztosan meggyógyul. ","shortLead":"A kórház orvosa szerint a férfi és a nő is biztosan meggyógyul. ","id":"20190425_Jobban_van_a_lepfenevel_fertozott_Bekes_megyei_hazaspar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e17f0ae6-b52d-4048-8484-d28110ca9884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7456968-5cdc-405f-9b56-2d1fc4f2bcce","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Jobban_van_a_lepfenevel_fertozott_Bekes_megyei_hazaspar","timestamp":"2019. április. 25. 09:06","title":"Jobban van a lépfenével fertőzött Békés megyei házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orosz Veronika Kugyermetovától kapott ki.","shortLead":"Az orosz Veronika Kugyermetovától kapott ki.","id":"20190425_Babos_kiesett_a_nyolcaddontoben_az_isztambuli_tenisztornan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06749c2-31ae-4468-9295-cca62fff1224","keywords":null,"link":"/sport/20190425_Babos_kiesett_a_nyolcaddontoben_az_isztambuli_tenisztornan","timestamp":"2019. április. 25. 20:59","title":"Babos kiesett a nyolcaddöntőben az isztambuli tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d02d3f-97b1-4656-841d-1c02b89f7594","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megtörtént a várva várt nagy bejelentés a jövő áprilisban érkező James Bond-filmmel kapcsolatban, elindult a 25. rész kampánya hivatalosan is. Bejelentették a szereplőgárdát, vannak visszatérő nevek.","shortLead":"Megtörtént a várva várt nagy bejelentés a jövő áprilisban érkező James Bond-filmmel kapcsolatban, elindult a 25. rész...","id":"20190425_Hivatalosan_is_Rami_Malek_lesz_a_kovetkezo_James_Bond_fogonosza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d02d3f-97b1-4656-841d-1c02b89f7594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa20d8c-723b-4855-98da-2040acb38f91","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Hivatalosan_is_Rami_Malek_lesz_a_kovetkezo_James_Bond_fogonosza","timestamp":"2019. április. 25. 15:36","title":"Hivatalosan is Rami Malek lesz a következő James Bond főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]