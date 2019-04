Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed7523fb-2232-4c8a-9371-5b1fd5f8ca4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a Chevynek már akkora a teljesítménye, mint a 431 km/h végsebességű Bugatti Veyron Super Sportnak. ","shortLead":"Ennek a Chevynek már akkora a teljesítménye, mint a 431 km/h végsebességű Bugatti Veyron Super Sportnak. ","id":"20190426_1200_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_corvettebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed7523fb-2232-4c8a-9371-5b1fd5f8ca4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7356281c-93ac-4def-b8a4-ed0a75d12566","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_1200_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_corvettebe","timestamp":"2019. április. 26. 13:21","title":"1200 lóerő talán már elég lesz a Corvette-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védelmi miniszter-helyettes 253-ra módosította a számot, szerinte a halottasházak rossz adatot közöltek.","shortLead":"A védelmi miniszter-helyettes 253-ra módosította a számot, szerinte a halottasházak rossz adatot közöltek.","id":"20190425_Szazzal_kevesebben_haltak_meg_a_Sri_Lankai_terrortamadasokban_mint_hittek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf18a09-f0fc-4244-9af4-671bcae943c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Szazzal_kevesebben_haltak_meg_a_Sri_Lankai_terrortamadasokban_mint_hittek","timestamp":"2019. április. 25. 21:25","title":"Százzal kevesebben haltak meg a Srí Lanka-i terrortámadásokban, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újságírók a Donyec-medencei oroszokat érintő gyorsított útlevélkiadásról kérdezték Putyint, amire azt mondta, más ukrán nemzetiségeknek, például a magyaroknak és románoknak erre most is joguk van.","shortLead":"Újságírók a Donyec-medencei oroszokat érintő gyorsított útlevélkiadásról kérdezték Putyint, amire azt mondta, más ukrán...","id":"20190425_Magyarorszaggal_is_peldalozott_Putyin_a_Kim_DzsingUn_talalkozo_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf2985a-9261-4523-8adf-6f809b617a29","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Magyarorszaggal_is_peldalozott_Putyin_a_Kim_DzsingUn_talalkozo_utan","timestamp":"2019. április. 25. 16:07","title":"Magyarokkal is példálózott Putyin a Kim Dzsong Un-találkozó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0237e40b-54df-4cde-91bb-9e9d567b0e39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tibeti autópálya-alagút építésének egyik legkomolyabb nehézsége az oxigénszegény környezetben való munkavégzés volt. ","shortLead":"A tibeti autópálya-alagút építésének egyik legkomolyabb nehézsége az oxigénszegény környezetben való munkavégzés volt. ","id":"20190426_Kozel_5000_meteres_magassagban_epult_alagut_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0237e40b-54df-4cde-91bb-9e9d567b0e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeaeb4f8-45ba-4786-a7dc-934676bddcbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Kozel_5000_meteres_magassagban_epult_alagut_Kinaban","timestamp":"2019. április. 26. 14:29","title":"Közel 5000 méteres magasságban épült alagút Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8cdaec2-78f6-421a-b7f5-4c9f7f6f0cbb","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"A különféle addikciókról elsősorban kockázati tényezőként gondolkodunk. Azonban, ha összeadjuk a szenvedélybetegségek összesített előfordulási gyakoriságát, azt tapasztaljuk, hogy az emberek jelentős része valamilyen kémiai vagy viselkedéses függőséggel jellemezhető. Ha pedig a normalitást pusztán a többségi jellemzők alapján határozzuk meg, bizony felmerül a kérdés: vajon alapvető emberi sajátosságunk-e az addikció? – Dr. Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus írása.","shortLead":"A különféle addikciókról elsősorban kockázati tényezőként gondolkodunk. Azonban, ha összeadjuk a szenvedélybetegségek...","id":"HVG_konferencia_20190424_Szenvedely_vagy_betegseg_emberi_szuksegletunke_a_fuggoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8cdaec2-78f6-421a-b7f5-4c9f7f6f0cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af1957a-d5ae-4b4b-919e-1c2deac841f8","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20190424_Szenvedely_vagy_betegseg_emberi_szuksegletunke_a_fuggoseg","timestamp":"2019. április. 25. 12:55","title":"Szenvedély vagy betegség: emberi szükségletünk-e a függőség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"668a9462-cbe2-482b-a3ce-0092adc13a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges videó jelent meg a Mac Otakara nevű YouTube-csatornán, ahol azt mutatták meg, milyenek lehetnek a 2019-ben érkező új iPhone-ok.","shortLead":"Különleges videó jelent meg a Mac Otakara nevű YouTube-csatornán, ahol azt mutatták meg, milyenek lehetnek a 2019-ben...","id":"20190426_apple_iphone_11_iphone_xi_3d_nyomtatas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=668a9462-cbe2-482b-a3ce-0092adc13a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8750372f-7099-4d29-ad0e-a5529acb2817","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_apple_iphone_11_iphone_xi_3d_nyomtatas_video","timestamp":"2019. április. 26. 14:03","title":"Videó: Már kézből is megnézhetjük, milyen lehet az iPhone 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b29b94-33b0-482d-bbd1-ec7eaf81f3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"35 évesen meghalt a Napfénynek is becézett Charity Tillemann-Dick. A holokauszttúlélő Tom Lantos unokája Budapesten tanult énekelni, és világhírű operaénekes lett, miközben egy ritka és halálos betegséggel küzdött.","shortLead":"35 évesen meghalt a Napfénynek is becézett Charity Tillemann-Dick. A holokauszttúlélő Tom Lantos unokája Budapesten...","id":"20190425_Charity_TillemannDick_operaenekes_tudoatultetes_tom_lantos_meghalt_magyar_szarmazasu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b29b94-33b0-482d-bbd1-ec7eaf81f3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1222deca-6d98-4221-968c-1adc7b52ef25","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Charity_TillemannDick_operaenekes_tudoatultetes_tom_lantos_meghalt_magyar_szarmazasu","timestamp":"2019. április. 25. 13:52","title":"Lenyűgöző életpéldát hagyott ránk örökül a magyar származású operaénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Hang szerint a szövetség egy munkatársának volt cége a legnagyobb hitelező.","shortLead":"A Magyar Hang szerint a szövetség egy munkatársának volt cége a legnagyobb hitelező.","id":"20190425_Osszegyujtottek_hogyan_lett_a_Magyar_Tenisz_Szovetsegnek_707_millios_tartozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a5a2d8-acae-45f1-a9b1-0a363e5d5397","keywords":null,"link":"/sport/20190425_Osszegyujtottek_hogyan_lett_a_Magyar_Tenisz_Szovetsegnek_707_millios_tartozasa","timestamp":"2019. április. 25. 15:05","title":"Összegyűjtötték, hogyan lett a Magyar Tenisz Szövetségnek 707 milliós tartozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]