A Magyar Kerékpárosklub megkérdezte Tarlós István fideszes, Karácsony Gergely párbeszédes és Puzsér Róbert független főpolgármester-jelölteket, hogy mennyiben értenek egyet a szervezet céljaival, illetve hogy támogatják-e a 12+1 biciklis követelést.

A szervezet 2024-ig a következő fejlesztéseket szeretné elérni:

Budapest belvárosának összekötése a külvárosokkal (kerékpársáv a Baross utcán és az Üllői úton, a Kerepesi út, Jászberényi út, Soroksári út, Kőbányai út, Gyáli út menti fejlesztéssel, a Hűvösvölgybe vezető kerékpárút modernizálása, illetve a Duna-parti Eurovelo 6 fejlesztése)

Kerékpárút a pesti alsó rakparton

A Lánchíd átadása az akadálytalan tömegközlekedés, kerékpáros, gyalogos, motoros közlekedés és taxik számára, kerékpársávval a hídfőkben és a József Attila utcán

Kétoldali kerékpársáv a Bajcsy-Zsilinszky úton

Lakóövezetek tehermentesítése 30-as zónák és lakó-pihenő övezetek kiterjesztésével, forgalomlassító és csillapító módon

Kerékpáros-tengely kialakítása a Váci úti irodafolyosón a Nyugati tér és a Duna Plaza között

Petőfi híd felújítása kerékpársávokkal

Érjen össze a Bartók Béla út két végén már megépült kerékpársáv

Induljon kerékpártároló-építési program

Több forrást, gyorsabb intézkedést, tartós javításokat a lakossági panaszok kezelésére, kerékpárutak lezárásánál tájékoztatás és terelőutak kijelölése

Induljanak pozitív hangvételű szemléletformáló és oktató kampányok, épüljenek új tanpályák gyerekeknek!

Felhasználóbarát Bubi jobb minőségű kerékpárokkal, 21. századi ügyintézéssel, lakossági promócióval, az állomások sűrítésével, bővítésével

+1 pontként pedig kerékpárral is biztonságos Nagykörutat és Rákóczi utat szeretnének.

Tarlós a pontokra válaszként azt írta, hogy hajlandóságot mutat a fővárosi kerékpáros fejlesztések folytatására, az állammal történő költségvetési vita függvényében esetleges gyorsítására is, de a Lánchíd átalakítására részben forgalomszervezési, részben műszaki okokból nem lát reális lehetőséget, a Petőfi híd kerékpáros közlekedésbe történő bevonásától viszont nem zárkózik el. Tarlós maga is indokoltnak tartaná a Bubi teljes kerékpárállományának lecserélését, de mint írja, erről a társfinanszírozóval kell konzultálni. A Nagykörút és a Rákóczi út átalakításáról egyeztetést javasol.

Karácsony azt írta, "messzemenőkig támogatja" a 12+1 pont szellemiségét, emellett pedig budapesti bringasztráda-hálózatot, általános sebességcsökkentést, az összes Duna-híd kerékpározhatóvá tételét, BKK-bérlettel használható kiterjesztett Bubit, és a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését ígérte.

Puzsér azt írta, ő maga nem kerékpáros, ezért nem akar abban a szerepben tetszelegni, hogy el tudja dönteni, hogy hol a legszükségesebb a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése a városban, egy tanácsadója azonban azt írta a Kerékpárosklub pontjairól, hogy a Sétáló Budapest programjába egyébkét is beépítették a szervezet javaslatait, ami pedig nem volt benne, azt most beépítik. Puzsérék viszont száműznék a Lánchídról a belső égésű motorral hajtott motorbicikliket és robogókat is.

A részletes válaszokat it lehet elolvasni!