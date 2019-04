Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók terveznek olyan beszédfelismerő szoftvert, amivel már korai fázisában fel lehetne ismerni a demenciát. ","shortLead":"Magyar kutatók terveznek olyan beszédfelismerő szoftvert, amivel már korai fázisában fel lehetne ismerni a demenciát. ","id":"20190425_demencia_beszedfelismero_szoftver_magyar_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794ad6c8-e38f-42b6-a40d-1c2ff07e29af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_demencia_beszedfelismero_szoftver_magyar_kutatok","timestamp":"2019. április. 25. 16:03","title":"Magyar kutatók találtak ki valamit, amivel könnyebben felismerhető lehet a demencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f318a2-b177-4db2-9afb-56a0c74d7aa4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"31-23 lett az odavágó.","shortLead":"31-23 lett az odavágó.","id":"20190425_Kikapott_a_Szeged_Szkopjeban_a_kezilabda_BLben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85f318a2-b177-4db2-9afb-56a0c74d7aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7df6136-ea2f-40bd-bbb1-38224399c2d7","keywords":null,"link":"/sport/20190425_Kikapott_a_Szeged_Szkopjeban_a_kezilabda_BLben","timestamp":"2019. április. 25. 22:00","title":"Kikapott a Szeged Szkopjéban a kézilabda BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c9b9c8-4512-41b7-9359-c66846f6c471","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rég vágyott fejlesztést készülni a pótolni a Lego. Olyan építőkockákat adnak ki, amelyekkel megtanulhatók a Braille-írás alapjai.","shortLead":"Rég vágyott fejlesztést készülni a pótolni a Lego. Olyan építőkockákat adnak ki, amelyekkel megtanulhatók...","id":"20190425_vakok_gyengenlatok_braille_iras_lego_epitokocka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51c9b9c8-4512-41b7-9359-c66846f6c471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f26d9d8-ee3c-454d-855e-09fe618f6727","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_vakok_gyengenlatok_braille_iras_lego_epitokocka","timestamp":"2019. április. 27. 14:03","title":"Újít a Lego, vakoknak szánt kockákat adnak ki, amelyekkel megtanulható a Braille-írás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d73574a-b04c-4303-8ade-a505964e9840","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A digitális technológia életünk számos területén hatékonyabbá, gazdaságosabbá tesz bennünket, eközben mégsem kell lemondanunk az analóg világ legszebb dolgairól sem. Sőt, a kettő metszetében találunk csak igazi érdekességeket. \r

","shortLead":"A digitális technológia életünk számos területén hatékonyabbá, gazdaságosabbá tesz bennünket, eközben mégsem kell...","id":"samsungbch_20190426_qled_8k_tv_minimalizmus_lakas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d73574a-b04c-4303-8ade-a505964e9840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66dc3e85-0a5c-4b45-bbec-936c799bdf1e","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190426_qled_8k_tv_minimalizmus_lakas","timestamp":"2019. április. 26. 10:30","title":"Jó az e-könyv, de mit rakunk a könyvespolcra 10 év múlva?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"2c8bb6b7-0d81-41b3-a405-a6ed71ed35b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez is kell ahhoz, hogy a magyar főváros regionális cargo elosztóközpont lehessen.","shortLead":"Ez is kell ahhoz, hogy a magyar főváros regionális cargo elosztóközpont lehessen.","id":"20190426_Surubben_jonnek_a_gepek_Budapestre_a_vilag_egyik_leggyorsabban_fejlodo_repulotererol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c8bb6b7-0d81-41b3-a405-a6ed71ed35b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e74c95-163b-44c9-9d5c-0b2ee0765841","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Surubben_jonnek_a_gepek_Budapestre_a_vilag_egyik_leggyorsabban_fejlodo_repulotererol","timestamp":"2019. április. 26. 15:50","title":"Sűrűbben jönnek a gépek Budapestre a világ egyik leggyorsabban fejlődő repülőteréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértették a választási eljárásról szóló törvényt, mert más pártok üzeneteit nem közölték, pedig lett volna rá lehetőségük.","shortLead":"Megsértették a választási eljárásról szóló törvényt, mert más pártok üzeneteit nem közölték, pedig lett volna rá...","id":"20190426_Megbuntette_a_TV2t_a_Kuria_mert_csak_a_Fidesz_kampanyuzenetet_kozoltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0442539-956f-47ca-b048-bc4199b9aa82","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Megbuntette_a_TV2t_a_Kuria_mert_csak_a_Fidesz_kampanyuzenetet_kozoltek","timestamp":"2019. április. 26. 21:29","title":"Megbüntette a TV2-t a Kúria, mert csak a Fidesz kampányüzenetét közölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143bb2f3-4884-4a5d-a633-965d5b250ebc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Másfél hét maradt a hiánypótlásra azoknál a kluboknál, amelyek most nem kaptak NB I.-es licencet.","shortLead":"Másfél hét maradt a hiánypótlásra azoknál a kluboknál, amelyek most nem kaptak NB I.-es licencet.","id":"20190425_Uj_stadion_van_Miskolcon_es_Szombathelyen_NB_Ies_licenc_meg_nincs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=143bb2f3-4884-4a5d-a633-965d5b250ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e848f700-1035-4013-bab0-f493fbd4dbd6","keywords":null,"link":"/sport/20190425_Uj_stadion_van_Miskolcon_es_Szombathelyen_NB_Ies_licenc_meg_nincs","timestamp":"2019. április. 25. 17:01","title":"Új stadion van Miskolcon és Szombathelyen, NB I.-es licenc még nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36885a48-71e0-4eec-bc96-eaea646142cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt LMP-társelnök szerint már az európai uniós tagságot veszélyezteti az Orbán-kormány. Szél Bernadett már állt a Momentum színpadán, a párt kitűzőjét is viselte, de a pártba nem lép be.","shortLead":"A volt LMP-társelnök szerint már az európai uniós tagságot veszélyezteti az Orbán-kormány. Szél Bernadett már állt...","id":"20190426_Szel_Bernadett_Nincs_demokracia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36885a48-71e0-4eec-bc96-eaea646142cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c84eace-037a-43a8-a5e5-11c8d524bcf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Szel_Bernadett_Nincs_demokracia","timestamp":"2019. április. 26. 06:00","title":"Szél Bernadett: Nincs demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]