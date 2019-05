Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47375d5c-018a-4351-a1d5-3bc574ecad34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A történelmi hűség iránti olthatatlan vágya miatt kerülhet börtönbe egy szaratovi férfi: hároméves börtönt kaphat, mert vörös festékkel kent össze egy emlékműként kiállított harckocsit az Oroszország középső részén lévő városban.","shortLead":"A történelmi hűség iránti olthatatlan vágya miatt kerülhet börtönbe egy szaratovi férfi: hároméves börtönt kaphat, mert...","id":"20190505_Nem_tetszett_a_tank_szine_megrongalta_az_emlekmuvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47375d5c-018a-4351-a1d5-3bc574ecad34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ec1ae6-5f9c-43ef-8def-b94eff8c1f1a","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Nem_tetszett_a_tank_szine_megrongalta_az_emlekmuvet","timestamp":"2019. május. 05. 14:15","title":"Nem tetszett a tank színe, megrongálta az emlékművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ef6af4-8c75-4be6-99fa-44bf4a0f3350","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem változtatott a Moody's a magyar adósságbesoroláson.","shortLead":"Nem változtatott a Moody's a magyar adósságbesoroláson.","id":"20190503_Moodys_hitelminosito_hitelminosites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15ef6af4-8c75-4be6-99fa-44bf4a0f3350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d96596-b50c-47ae-9d08-0dbce021f82f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Moodys_hitelminosito_hitelminosites","timestamp":"2019. május. 03. 22:38","title":"Nem kapta meg Magyarország a felminősítést a Moody's-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 0,4 millió ember dolgozott újságíróként az Európai Unióban 2018-ban.","shortLead":"Összesen 0,4 millió ember dolgozott újságíróként az Európai Unióban 2018-ban.","id":"20190504_Sok_ujsagiro_van_Magyarorszagon_Legalabbis_papiron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513c9889-6f05-42f3-b87e-a6a6a9eb6174","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Sok_ujsagiro_van_Magyarorszagon_Legalabbis_papiron","timestamp":"2019. május. 04. 15:16","title":"Sok újságíró van Magyarországon. Legalábbis papíron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lélegeztetőgép után új mértékegységet talált a Kétfarkú Kutyapárt a túlárazásra.","shortLead":"Lélegeztetőgép után új mértékegységet talált a Kétfarkú Kutyapárt a túlárazásra.","id":"20190505_Mennyi_ingyen_sor_jon_ki_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_arabol_Kiszamoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7692b5-a194-4ad5-920f-9996b35c14dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190505_Mennyi_ingyen_sor_jon_ki_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_arabol_Kiszamoltak","timestamp":"2019. május. 05. 10:53","title":"Mennyi ingyen sör jön ki a Budapest-Belgrád vasútvonal árából? Kiszámolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindazonáltal most nem tűnik úgy, az USA haderővel avatkozik be a hatalmi és gazdasági válságban lévő ország ügyeibe, de Trump és csapata áttekintette a lehetőségeket.\r

