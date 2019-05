Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bdbbc97-0ace-4093-a725-1a4fbd7621ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ukrán cég online videojátékában igazi robotokat lehet irányítani egy makettben, nem pedig virtuális járműveket virtuális környezetben. Egyórányi játék ára 2500 forint.","shortLead":"Egy ukrán cég online videojátékában igazi robotokat lehet irányítani egy makettben, nem pedig virtuális járműveket...","id":"20190504_Ket_mozijegy_araert_barki_vezethet_igazi_tankot_a_csernobili_szellemvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbbc97-0ace-4093-a725-1a4fbd7621ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1c0200-488a-464d-8e4c-5cbe3e682847","keywords":null,"link":"/tudomany/20190504_Ket_mozijegy_araert_barki_vezethet_igazi_tankot_a_csernobili_szellemvarosban","timestamp":"2019. május. 04. 17:56","title":"Két mozijegy áráért bárki vezethet tankot a csernobili szellemvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7582a5-43dc-4051-8295-cdb1cf46a44f","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Max Brooks világhírű regénye által megálmodott univerzumot igyekszik bővíteni a Saber Interactive gondozta World War Z, amely az egyszerűbb játékmenet ellenére is rekordokat döntöget. Mi is kipróbáltuk.","shortLead":"Max Brooks világhírű regénye által megálmodott univerzumot igyekszik bővíteni a Saber Interactive gondozta World War Z...","id":"20190504_world_war_z_pc_ps4_xbox_one_kritika_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d7582a5-43dc-4051-8295-cdb1cf46a44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c86f263-e0ed-45ce-b03a-c7832d2af60b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190504_world_war_z_pc_ps4_xbox_one_kritika_velemeny","timestamp":"2019. május. 04. 20:00","title":"Kipróbáltuk a Quake-készítők új játékát, amire máris egymillióan ugrottak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c9b869-94e7-4960-8d51-4975cbd65aab","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál is.","shortLead":"Ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál is.","id":"201918__taorendszer__foci__ado_helyett_bevetel__nagy_penz_kis_kapu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89c9b869-94e7-4960-8d51-4975cbd65aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93d10ff-8394-4b40-83f0-74443ac9f16c","keywords":null,"link":"/kkv/201918__taorendszer__foci__ado_helyett_bevetel__nagy_penz_kis_kapu","timestamp":"2019. május. 05. 17:30","title":"A legfontosabb ponton a tao mégiscsak elveszti közpénz jellegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bd8fbf-7d54-4094-ba61-615282e1bdb6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török haderő afrini offenzíváját bírálta 11 török orvos, a bíróság 20 hónap börtönt szabott ki rájuk, és terrorista propaganda terjesztését mondta ki.","shortLead":"A török haderő afrini offenzíváját bírálta 11 török orvos, a bíróság 20 hónap börtönt szabott ki rájuk, és terrorista...","id":"20190503_20_honap_bortont_kaptak_torok_orvosok_mert_biraltak_a_sziriai_offenzivat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3bd8fbf-7d54-4094-ba61-615282e1bdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be271f0f-b332-4cd1-9848-113d1c5bee47","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_20_honap_bortont_kaptak_torok_orvosok_mert_biraltak_a_sziriai_offenzivat","timestamp":"2019. május. 03. 21:03","title":"20 hónap börtönt kaptak török orvosok, mert bírálták a szíriai offenzívát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csehországban az egyik olajfinomító már olajtartalékai végén jár, hamarosan a kormányhoz kell fordulnia, mert a Barátság vezetéken nem érkezik orosz olaj, mióta szennyezést találtak benne. Ahogy Magyarország, Csehország és Lengyelország is felszabadította stratégiai olajtartaléka egy részét.","shortLead":"Csehországban az egyik olajfinomító már olajtartalékai végén jár, hamarosan a kormányhoz kell fordulnia, mert...","id":"20190504_A_szomszedban_mar_az_autosokat_nyugtatgatjak_a_szennyezett_orosz_olaj_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444516c8-0593-477e-a797-dfac45508c0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_A_szomszedban_mar_az_autosokat_nyugtatgatjak_a_szennyezett_orosz_olaj_miatt","timestamp":"2019. május. 04. 16:31","title":"A szomszédban már az autósokat nyugtatgatják a szennyezett orosz olaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban még a 888 írta meg, hogy Soros György támogatja a McCain Nemzetközi Vezetőképző Intézetet. Most már a magyar kormány is ezt teszi, egy magyar állami pénzből alapított amerikai cégen keresztül.","shortLead":"Korábban még a 888 írta meg, hogy Soros György támogatja a McCain Nemzetközi Vezetőképző Intézetet. Most már a magyar...","id":"20190504_Ugyanazt_a_szervezetet_tamogatja_Soros_Gyorgy_es_a_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634b3e80-4e6b-4412-bd27-83d9d4b62f88","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Ugyanazt_a_szervezetet_tamogatja_Soros_Gyorgy_es_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. május. 04. 14:50","title":"Ugyanazt az amerikai szervezetet támogatja Soros György és a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem gondoskodnak a védőoltásról.","shortLead":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem...","id":"20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cbdef5-88af-42f2-b0cd-51b38291ae21","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 05. 12:11","title":"Kötelezővé tehetik a kanyaróoltást a gyermekek számára Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha ön perfekt beszél ukránul, oroszul és angolul, képes 24 órát is dolgozni, ha kell, van közéleti vagy újságírói tapasztalata, és persze önbizalma, akkor jelentkezhet az új ukrán elnök szóvivőjének.\r

\r

","shortLead":"Ha ön perfekt beszél ukránul, oroszul és angolul, képes 24 órát is dolgozni, ha kell, van közéleti vagy újságírói...","id":"20190503_Munkat_keres_Tudunk_egy_allast_az_ukran_elnoknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff6ed73-63ef-40a1-91d1-d2118b67e96a","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Munkat_keres_Tudunk_egy_allast_az_ukran_elnoknel","timestamp":"2019. május. 03. 21:14","title":"Munkát keres? Tudunk egy állást az ukrán elnöknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]